Bursa de Valori București a lansat BVB Arena 2026, cu noi reguli de selecție. Cum pot obține firmele finanțare și acces la piața de capital

Bursa de Valori București a lansat ediția BVB Arena 2026, introducând o nouă metodologie de evaluare și selecție pentru companiile românești cu potențial de creștere. Antreprenorii își pot înscrie afacerile până pe 15 noiembrie, iar un juriu de experți va selecta cele mai pregătite firme pentru piața de capital, oferindu-le acces la consultanță, resurse și conexiuni strategice.

Bursa de Valori București a marcat oficial, prin ceremonia tradițională a clopotului desfășurată pe 14 octombrie, lansarea unei noi ediții a programului BVB Arena.

Această inițiativă își propune să identifice, să evalueze și să susțină firmele antreprenoriale din România care prezintă un potențial ridicat de creștere și care doresc să acceseze resursele pieței de capital.

Ediția din acest an vine cu modificări importante de structură, introducând o metodologie modernizată de evaluare și selecție, dar și un parcurs extins pentru businessurile locale.

Înscrierile și nominalizările pentru BVB Arena 2026 au fost deschise odată cu lansarea oficială și se desfășoară în perioada 14 octombrie – 15 noiembrie 2026. Procesul se realizează prin intermediul platformei dedicate a proiectului, la adresa bvbarena.ro.

Propunerile de înscriere pot fi trimise de o paletă largă de actori din mediul de afaceri și din societate, incluzând membrii Comitetului de Nominalizare, antreprenorii care aleg să își înscrie propriile afaceri, precum și reprezentanții publicului larg.

Pentru a fi considerate eligibile, societățile comerciale nominalizate trebuie să îndeplinească o serie de condiții financiare stricte stabilite prin regulament.

Printre criteriile principale se numără înregistrarea unei cifre de afaceri de cel puțin 5 milioane de lei, precum și obținerea de profit în fiecare dintre ultimii trei ani de activitate. Toate detaliile privind selecția și regulile de participare sunt accesibile pe pagina web a programului.

Marea noutate a ediției de anul acesta constă în implementarea unui sistem diferențiat de analiză financiară. Performanța fiecărei firme nominalizate este examinată îndeaproape în contextul specific al domeniului în care activează, folosindu-se benchmark-uri financiare sectoriale și un mecanism de scoring axat pe performanța relativă.

Programul este structurat în jurul a cinci etape succesive: Identificare, Selecție, Conectare, Dialog și Recunoaștere.

În prima etapă de filtrării, Comitetul de Nominalizare votează și selectează 40 de companii care primesc statutul de „IPO Candidate”. Acestea avansează într-o fază de dialog direct, prin intermediul unor vizite individuale de tip 1-on-1 realizate de specialiștii pieței de capital

În urma acestor întrevederi, experții întocmesc Fișele de Evaluare a Potențialului de Listare. Aceste fișe reprezintă un instrument tehnic de lucru pentru Juriu, dar nu constituie o certificare oficială, un audit de tip due diligence, o recomandare de investiție sau o garanție fermă că firma se va lista.

În etapa finală, publicul alege 3 companii prin vot direct („IPO Public Choice”), iar Juriul desemnează 12 firme de top („IPO Ready”), toate urmând să fie premiate în cadrul Galei BVB Arena.

Directorul General al Bursei de Valori București, Remus Vulpescu, a oferit detalii despre impactul pe care noua ediție îl are asupra mediului antreprenorial. Acesta a arătat că toate companiile care obțin statutul de „IPO Candidate” în cadrul proiectului sunt afaceri solide, înființate și conduse de lideri care au luat decizii strategice corecte de-a lungul timpului.

Oficialul Bursei a precizat că reprezentanții acestor firme au ocazia directă de a se întâlni cu partenerii programului. Remus Vulpescu a evidențiat că această interacțiune directă va consolida comunitatea de afaceri din România.

Totodată, directorul general al BVB a punctat că firmele din categoria „IPO Candidate” care vor avea curajul să treacă la nivelul următor vor înțelege că acest parcurs le oferă reziliență în fața provocărilor.

„Toate companiile care devin IPO Candidate în BVB Arena anul acesta sunt companii înființate, crescute și conduse de oameni care au luat decizii bune. Ei au ocazia să se întâlnească cu partenerii BVB Arena, adică unii dintre purtătorii celor mai valoroase lecții de economie învățate în ultimele două secole pe toate meridianele unde s-a format și a evoluat economia de piață, tot ei fiind și dintre cei care dau formă viitorului. Această interacțiune va întări puternic comunitatea antreprenorială din România, iar acelea dintre cele 40 de companii din etapă IPO Candidate care au curaj să treacă la nivelul următor, vor înțelege că acest parcurs le permite să reziste provocărilor și continuarea creșterii este cea mai bună rețeta de reziliență”, a afirmat Remus Vulpescu.

Proiectul beneficiază de sprijinul unor mari parteneri financiari și de consultanță

Programul BVB Arena a fost lansat inițial în anul 2017 sub denumirea „Made in Romania”, având scopul de a aduce împreună fondatorii de companii și profesioniștii din domeniul financiar pentru a facilta accesul la consultanță de specialitate.

Ediția BVB Arena 2026 este susținută de o rețea extinsă de parteneri din sectorul bancar, juridic și de consultanță. Din categoria Partenerilor Platinum fac parte Casa de Avocatură NNDKP și Raiffeisen Bank.

Statutul de Parteneri Gold este deținut de BT Capital Partners, KPMG și PwC, în timp ce BRK Financial Group, Grant Thornton România și IFB Finwest participă ca Parteneri Silver, iar Dentons este Partener Bronze.