Lupta pentru influență în PSD se intensifică. Cristian Tudor Popescu atrage atenția asupra schimbărilor din partid: E mai puternică gruparea AUR-istă din partid

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a analizat raporturile de putere din PSD și influența tot mai mare a europarlamentarului Claudiu Manda. Acesta consideră că poziția președintelui partidului, Sorin Grindeanu, este slăbită de ascensiunea grupării politice din jurul lui Manda. Jurnalistul susține că această facțiune a devenit cea mai influentă din formațiune. În opinia sa, PSD nu poate trece printr-o reformă reală, indiferent de persoana care îi asigură conducerea.

Cristian Tudor Popescu consideră că echilibrul de putere din interiorul PSD se modifică în favoarea europarlamentarului Claudiu Manda, soțul primarului Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, în timp ce autoritatea politică a președintelui Sorin Grindeanu ar fi în scădere.

Într-o intervenție la TVR Info, gazetarul a analizat declarațiile recente ale lui Claudiu Manda, care le-a transmis miniștrilor social-democrați un avertisment privind îndeplinirea sarcinilor de partid până la Crăciun.

Potrivit lui Cristian Tudor Popescu, faptul că mesajul a fost transmis de Manda, și nu de președintele PSD, reprezintă un indiciu al schimbării raporturilor de influență din conducerea formațiunii.

Gazetarul a atras atenția și asupra modului în care europarlamentarul s-a poziționat în raport cu Sorin Grindeanu, interpretând ordinea în care acesta a menționat numele celor doi drept un semnal al ascensiunii grupării politice de la Craiova.

„Vedeți exprimarea „Aveți grijă domnilor miniștri, că dacă până în Crăciun nu îndepliniți sarcinile de partid s-ar putea să nu mai fiți pe acolo”. Cine a spus asta? A spus domnul Manda, nu domnul Grindeanu. Și domnul Manda a spus chiar așa: „Eu și Grindeanu…”. Nu e întâmplătoare această ordine. E mai puternică gruparea AUR-istă din PSD. Faptul că și-a asumat Manda acest pas – să îi amenințe el pe miniștrii PSD – spune ceva despre ascensiunea grupării de la Craiova în PSD”, a explicat Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu susține că schimbările de conducere din PSD nu pot determina o reformare a formațiunii, deoarece problemele pe care le identifică sunt legate de modul în care partidul a funcționat de-a lungul timpului.

În evaluarea sa, eventualele conflicte dintre grupările interne ar putea conduce mai degrabă la scindări decât la o transformare a structurii politice și a practicilor acesteia.

Gazetarul nu consideră că înlocuirea unui lider cu altul ar fi suficientă pentru schimbarea direcției partidului. În această interpretare, competiția dintre Sorin Grindeanu și gruparea asociată lui Claudiu Manda reflectă o redistribuire a influenței interne, nu un proces de reformă.

Cristian Tudor Popescu a criticat și modul în care PSD și-a construit relația cu electoratul în ultimele decenii, susținând că formațiunea a mizat pe prezentarea unor beneficii financiare pentru populație, fără ca acestea să corespundă întotdeauna așteptărilor create.

În opinia gazetarului, Sorin Grindeanu continuă să utilizeze o strategie de comunicare politică pe care acesta o asociază cu practicile electorale ale social-democraților din ultimii 35 de ani.

Jurnalistul a pus sub semnul întrebării eficiența pe termen lung a acestei abordări, exprimându-și posibilitatea ca electoratul să nu mai reacționeze în același mod la mesajele transmise de conducerea PSD.