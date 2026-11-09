Reforma administrativă ar putea duce la comasarea a 1.700 de comune și desființarea unor funcții de primar. PSD pregătește schimbări din 2028

PSD pregătește o reformă administrativ-teritorială care ar putea afecta aproape 1.700 de comune cu până la 3.000 de locuitori, dar și orașele care nu mai îndeplinesc pragul legal de populație. Europarlamentarul Dragoș Benea, vicepreședinte PSD și coordonator al reformei administrative, a anunțat luni, 9 noiembrie, că între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea dispărea începând din 2028. Reorganizarea ar urma să fie realizată pe baza a șase criterii, iar primarii actuali își vor putea duce mandatele la final.

PSD analizează o reformă administrativ-teritorială mai amplă decât cea prezentată de ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, care vizează comasarea voluntară a localităților cu mai puțin de 1.500 de locuitori.

Dragoș Benea a explicat că reorganizarea trebuie să depășească această limită și să includă și alte localități care nu mai îndeplinesc criteriile necesare pentru funcționarea actualelor structuri administrative.

„Nu putem pretinde că doar comasând 400 de comune, voluntar sau involuntar, cele cu populație sub 1.500 de locuitori, am realizat o reformă”, a declarat Dragoș Benea.

Potrivit propunerii PSD, evaluarea unităților administrativ-teritoriale ar urma să se facă pe baza a șase criterii: populația și demografia, sustenabilitatea economică, capacitatea administrativă, conectivitatea, accesul la servicii de bază și serviciile publice locale.

Europarlamentarul consideră că analiza trebuie să utilizeze populația rezidentă raportată anual de Institutul Național de Statistică, nu doar datele recensământului.

Reforma pregătită de PSD ar putea afecta și orașele care au coborât sub pragul legal de 10.000 de locuitori. Acestea ar putea fi comasate cu alte localități sau ar putea reveni la statutul de comună.

Potrivit lui Dragoș Benea, peste 55% dintre orașele din România nu mai îndeplinesc acest criteriu, deși continuă să funcționeze cu administrație de oraș.

„Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona”, a precizat social-democratul.

Liderul PSD Bacău a subliniat că reorganizarea nu presupune dispariția efectivă a localităților, ci reducerea numărului instituțiilor administrative.

Una dintre consecințele reformei ar putea fi reducerea semnificativă a numărului de primari, viceprimari și consilieri locali.

Dragoș Benea estimează că între 15.000 și 18.000 de funcții de aleși locali ar putea fi eliminate începând din 2028, odată cu reorganizarea administrativ-teritorială.

„S-a lucrat şi la această cifră. Mi-aş fi dorit să vă dau o cifră cât mai exactă. Permiteţi-mi ca la următoarea întâlnire să venim şi cu cifre. Ce pot să vă spun aşa ca cifră, undeva între 15.000 şi 18.000 de aleşi locali, care s-ar putea să nu mai fie, din 2028 încolo, consilieri, primari, viceprimari. Sunt cheltuieli de funcţionare, cheltuieli de mentenanţă, care nu vor mai fi. Dar sunt calcule complicate, unde chiar trebuie să folosim baze de date publice, ca să putem avansa o cifră cât mai corectă”, a precizat el.

Europarlamentarul a recunoscut că reorganizarea va avea costuri politice pentru toate partidele, inclusiv pentru PSD, care ar putea pierde cel mai mare număr de aleși locali.

„Eu am spus că singurul câştigător detaşat sunt cetăţenii României. Restul, toate partidele, toate partidele au de pierdut. Poate PSD-ul, cei mai mulţi aleşi locali pierde. Dar şi PNL-ul, şi UDMR-ul, şi USR-ul vor pierde, vor avea costuri politice ca urmare a acestui demers. Nu sunt atât de naiv să nu mă gândesc că va fi o rezistenţă internă în toate partidele, inclusiv în PSD”, a spus Benea.

Dragoș Benea a explicat că grupul de lucru pe care îl coordonează pregătește o reformă distinctă de cea privind comasarea voluntară a comunelor mici, deși cele două inițiative au obiective comune.

„Vorbim de două. Eu am început această conferinţă de presă spunându-vă că eu coordonez un grup de lucru care îşi propune să depăşească barierele a ceea ce implementează domnul Alexandru Stoica la Ministerul dezvoltării, cu comasarea voluntară la localităţile până la 1.500 de locuitori. Noi, acest grup de lucru, vrea să treacă dincolo de aceste bariere. Evident că am vorbit şi de oraşe care astăzi nu mai au populaţie de oraşe”, a precizat Benea.

Potrivit europarlamentarului, una dintre variantele luate în calcul este angajarea răspunderii Guvernului pentru adoptarea reformei, cu aplicabilitate din 2028. În acest scenariu, primarii aflați în funcție își vor putea încheia mandatele.

Benea a arătat că nu se așteaptă ca un număr mare de comunități să accepte voluntar comasarea, motiv pentru care reorganizarea ar urma să fie fundamentată pe criterii clare.

În ceea ce privește organizarea referendumurilor locale, reprezentantul PSD consideră că acestea ar putea să nu fie necesare dacă reforma nu modifică actuala arhitectură administrativă și nu intră în conflict cu prevederile Constituției.