Decizie de la Înalta Curte privind pensia alimentară pentru copii. Ce se schimbă pentru părinții care nu primesc banii
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Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni, 9 noiembrie 2026, noi reguli privind executarea silită pentru pensiile de întreținere datorate copiilor minori. Potrivit deciziei, părinții care încearcă să recupereze sumele neachitate nu vor mai fi nevoiți să obțină o nouă încuviințare a executării silite pentru fiecare plată lunară ajunsă la scadență. Hotărârea va deveni obligatorie după publicarea în Monitorul Oficial.
ÎCCJ schimbă regulile privind executarea silită pentru pensia alimentară
Prin Decizia nr. 14/2026, pronunțată în urma unui recurs în interesul legii formulat de procurorul general, Înalta Curte de Casație și Justiție a clarificat modul în care poate fi realizată executarea silită pentru pensiile de întreținere datorate copiilor până la împlinirea vârstei de 18 ani.
Astfel, încuviințarea executării silite va putea include nu doar sumele restante, ci și obligațiile de plată care urmează să ajungă la scadență.
„încuviințarea executării silite se va dispune și cu privire la sumele viitoare datorate cu titlu de pensie de întreținere, care nu sunt scadente la momentul soluționării cererii de încuviințare a executării silite”, se arată în decizia instanței supreme.
Această interpretare permite includerea plăților viitoare în aceeași procedură, atunci când obligația de întreținere este stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu.
Părinții nu vor mai avea nevoie de o nouă încuviințare pentru fiecare rată
Instanța supremă a precizat că includerea sumelor viitoare în încuviințarea executării silite nu înseamnă că acestea pot fi recuperate înainte de termenul la care trebuie achitate.
„Executarea silită a acestor sume se va face la împlinirea fiecărui termen în parte”, a stabilit ÎCCJ.
În același timp, părinții care solicită recuperarea pensiei de întreținere nu vor mai fi obligați să reia procedura de încuviințare pentru fiecare rată lunară, atât timp cât obligațiile prevăzute în titlul executoriu nu sunt modificate.
„nu este necesară o nouă încuviințare la fiecare scadență a obligației dacă prevederile titlului executoriu a cărui încuviințare a fost dispusă rămân neschimbate”.
Înalta Curte a explicat că această soluție urmărește protejarea intereselor minorilor și ține cont de caracterul periodic al obligației de întreținere.
„Soluția încuviințării executării silite și pentru obligațiile scadente în viitor este de natură a da expresie principiului interesului superior al copilului minor, precum și specificului executării periodice a obligațiilor de întreținere”.
Ce se întâmplă cu pensia de întreținere după împlinirea vârstei de 18 ani
Decizia ÎCCJ privește în mod expres obligațiile de întreținere stabilite în favoarea copiilor minori.
Deși legislația prevede obligații de întreținere și între soți, foști soți sau alte rude, interpretarea stabilită de instanța supremă nu se extinde automat la toate aceste situații.
În cazul copiilor care au împlinit 18 ani și își continuă studiile, părinții pot avea în continuare obligația de a le asigura întreținerea, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.
Totuși, dacă un titlu executoriu stabilește plata pensiei doar până la majorat, acesta nu este prelungit automat prin noua decizie.
Cât reprezintă pensia alimentară și când devine obligatorie decizia
Hotărârea ÎCCJ nu modifică sumele care pot fi stabilite pentru întreținerea copiilor.
Potrivit regulilor din Codul civil, pensia de întreținere poate ajunge până la un sfert din venitul net lunar al părintelui pentru un copil, până la o treime pentru doi copii și până la jumătate pentru trei sau mai mulți copii.
În același timp, totalul obligațiilor legale de întreținere nu poate depăși jumătate din venitul net lunar al persoanei obligate la plată.
Decizia nr. 14/2026 a Înaltei Curți de Casație și Justiție va deveni obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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