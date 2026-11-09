ING Bank introduce o nouă regulă de securitate. Ce trebuie să știe clienții care primesc apeluri telefonice

ING Bank România a lansat o nouă funcționalitate care permite clienților persoane juridice să verifice dacă apelurile telefonice primite provin într-adevăr de la reprezentanții băncii. Măsura vine în contextul intensificării tentativelor de fraudă în care infractorii se prezintă drept angajați ai unor bănci, reprezentanți ANAF sau ai altor instituții. Noua opțiune, denumită „Verifică apelul ING”, este disponibilă în aplicația ING Business Pro și poate fi utilizată fără autentificare.

ING Bank România a anunțat luni, 9 noiembrie 2026, lansarea funcționalității „Verifică apelul ING/Check the call from ING”, destinată clienților ING Business Banking.

Prin intermediul acesteia, utilizatorii pot verifica direct în aplicația ING Business Pro dacă persoana care îi contactează telefonic este într-adevăr un reprezentant al băncii.

Noua măsură a fost introdusă în contextul creșterii tentativelor de fraudă prin impersonarea instituțiilor bancare, a autorităților și a altor organizații de încredere.

Potrivit băncii, companiile sunt vizate tot mai frecvent de campanii de phishing care solicită actualizarea urgentă a datelor firmei, apeluri frauduloase efectuate în numele ANAF sau tentative de compromitere a conturilor prin metode de inginerie socială.

În astfel de situații, infractorii încearcă să determine reprezentanții companiilor să divulge informații confidențiale, să autorizeze plăți sau să transfere bani către conturi controlate de atacatori.

Alin Becheanu, Head of Fraud Monitoring & Prevention în cadrul ING Bank România, a explicat că multe dintre fraudele actuale se bazează pe manipularea persoanelor contactate, nu pe exploatarea vulnerabilităților informatice.

„Majoritatea fraudelor de astăzi nu exploatează vulnerabilități tehnologice, ci încrederea oamenilor. Vedem tot mai multe tentative care vizează antreprenori, companii mici și mijlocii, profesii liberale. În multe dintre aceste cazuri, atacatorii pretind că reprezintă banca, autorități ale statului sau diferiți parteneri comerciali. Scopul lor este să creeze presiune, urgență și să convingă victimele să acționeze fără verificări suplimentare și să divulge date sensibile. Prin «Verifică apelul ING/Check the call from ING» oferim clienților noștri, persoane juridice, o modalitate simplă de a confirma dacă apelul pe care îl primesc este într-adevăr de la ING. Este încă un pas prin care combinăm tehnologia, prevenția și educația pentru a-i ajuta să se protejeze de fraude. Continuăm să îi ajutăm să ia decizii în siguranță și să reducă riscul de a deveni victime ale fraudelor bazate pe impersonare și inginerie socială.”

Funcționalitatea este disponibilă direct din ecranul de autentificare al aplicației ING Business Pro, fără ca utilizatorul să fie nevoit să se conecteze la cont.

În timpul unui apel telefonic, clientul trebuie să introducă în aplicație codul de țară și numărul de telefon pe care a fost contactat, apoi să selecteze opțiunea „Verifică apelul”.

Sistemul verifică dacă există o convorbire telefonică activă inițiată de ING Bank către numărul respectiv și afișează rezultatul.

Dacă apelul este confirmat ca provenind de la bancă, utilizatorul primește mesajul:

„Ești în apel cu ING. Totul este în regulă, poți continua conversația”.

În schimb, dacă apelul nu poate fi confirmat, aplicația afișează o avertizare:

„Acest apel NU este de la ING. ING nu apelează [numărul de telefon al clientului] în acest moment. Dacă apelantul spune altceva, este posibil să nu fie de la noi. Închide și contactează Asistență Clienți”.

În acest caz, clientul are posibilitatea să contacteze direct serviciul de asistență al băncii pentru a semnala o posibilă tentativă de fraudă.

Potrivit reprezentanților ING Bank, companiile reprezintă ținte pentru infractorii cibernetici deoarece gestionează volume mai mari de tranzacții și au mai mulți utilizatori cu acces la conturile organizației.

Atacatorii utilizează tot mai frecvent identități false ale băncilor, autorităților fiscale sau partenerilor comerciali pentru a convinge angajații să ofere date de autentificare, să aprobe transferuri sau să instaleze aplicații care permit controlul de la distanță al dispozitivelor.

Aurelian Stingaciu, Director Dezvoltare Platforma Digitală în cadrul ING Bank România, a explicat rolul noii funcționalități pentru clienții care utilizează serviciile digitale ale băncii.

„Când conduci un business, ai nevoie să știi că poți avea încredere în fiecare interacțiune cu banca. De aceea am lansat «Verifică apelul ING/Check the call from ING», o funcționalitate prin care clienții care folosesc ING Business Pro pot verifica rapid dacă sunt într-un apel cu un reprezentant ING. Este un pas simplu care îi poate ajuta să se protejeze de tentativele de fraudă și să ia decizii cu mai multă încredere. Ne dorim să le oferim antreprenorilor nu doar produse și servicii financiare, ci și instrumente utile care îi ajută să își gestioneze și să își protejeze afacerea, direct din aplicația pe care o folosesc zi de zi.”

Noua funcționalitate completează măsurile antifraudă existente ale băncii, printre care ING SAFEcall, SAFEbutton, monitorizarea activităților neobișnuite și geolocalizarea.

ING Bank România recomandă clienților să nu comunice prin telefon date bancare, parole, coduri OTP sau alte informații de autentificare, indiferent de identitatea declarată a apelantului.

De asemenea, banca atrage atenția că identitatea persoanei care sună trebuie verificată înainte de furnizarea unor informații sau executarea unor instrucțiuni.

Clienții sunt sfătuiți să nu ia decizii financiare sub presiunea unor mesaje alarmante sau a unor solicitări prezentate drept urgente.

O altă recomandare este evitarea accesării linkurilor primite prin e-mail, SMS sau alte mesaje pentru autentificarea în serviciile bancare. Pentru astfel de operațiuni trebuie utilizate exclusiv aplicațiile și canalele oficiale ale băncii.

ING avertizează și asupra solicitărilor de instalare a unor aplicații de acces sau control la distanță, venite din partea persoanelor care pretind că reprezintă o bancă, o instituție publică sau un furnizor de servicii.

În cazul unui apel suspect, banca recomandă încheierea conversației și contactarea instituției prin canalele oficiale. Orice posibilă tentativă de fraudă trebuie semnalată cât mai repede.