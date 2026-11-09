WhatsApp aduce noi funcții pentru organizarea întâlnirilor. Ce trebuie să știe utilizatorii despre invitații

WhatsApp introduce noi funcții pentru organizarea evenimentelor, inclusiv posibilitatea de a invita persoane care nu folosesc aplicația. Meta a anunțat modificările pe 6 noiembrie 2026, iar acestea vor fi disponibile treptat și pentru utilizatorii din România. Actualizarea permite trimiterea invitațiilor prin link, confirmarea participării fără instalarea aplicației și administrarea întâlnirilor dintr-o secțiune dedicată. Noile instrumente includ și opțiuni pentru mementouri și protejarea datelor personale ale participanților.

WhatsApp extinde funcționalitatea Events pentru a simplifica organizarea întâlnirilor și pentru a permite participarea persoanelor care nu dețin un cont în aplicație, eliminând astfel una dintre limitările existente în gestionarea invitațiilor.

Potrivit anunțului făcut de Meta, noua funcție permite organizatorilor să creeze evenimente și să distribuie invitații prin intermediul unor linkuri. Persoanele care primesc invitația pot consulta informațiile despre întâlnire și pot confirma dacă vor participa, fără să fie necesară descărcarea WhatsApp.

Confirmarea participării este realizată prin sistemul RSVP, utilizat pentru gestionarea răspunsurilor la invitații. Organizatorii vor putea urmări astfel persoanele care acceptă invitația, fără să mai centralizeze separat mesajele primite prin diferite canale de comunicare.

Noua funcționalitate permite și personalizarea invitațiilor prin adăugarea unei fotografii de copertă. Linkul poate fi distribuit persoanelor invitate, fără ca acestea să fie introduse obligatoriu într-un grup permanent de conversație.

Modificarea poate fi utilizată pentru aniversări, reuniuni de familie, întâlniri între prieteni sau evenimente organizate de asociații și companii. Accesul la detaliile întâlnirii depinde însă de invitația primită și de regulile de confidențialitate aplicate de platformă, fără ca utilizatorii să poată consulta automat evenimentele altor persoane.

O altă modificare anunțată de Meta vizează introducerea secțiunii Events Home, prin intermediul căreia utilizatorii WhatsApp vor putea consulta și administra evenimentele fără să mai caute informațiile în istoricul conversațiilor.

Noua pagină va reuni atât întâlnirile organizate de utilizator, cât și evenimentele la care acesta a fost invitat. Vor fi afișate evenimentele viitoare, dar și cele desfășurate anterior.

Accesarea secțiunii se va face din setările aplicației, urmând traseul Settings – Events. Denumirile meniurilor pot varia în funcție de limba utilizată, iar opțiunea nu va apărea pe toate dispozitivele simultan, deoarece actualizarea este distribuită gradual.

Events Home va permite crearea invitațiilor personalizate, verificarea confirmărilor și administrarea întâlnirilor programate. Funcția nu reprezintă însă o aplicație separată de calendar, iar Meta nu a anunțat sincronizarea automată a tuturor evenimentelor cu servicii externe.

Utilizatorii vor putea configura și mementouri personalizate, astfel încât participanții să primească notificări înaintea întâlnirilor. Pentru anumite evenimente va exista și opțiunea „plus one”, care permite unui invitat să confirme participarea alături de încă o persoană.

Această facilitate poate ajuta organizatorii să estimeze numărul participanților, în special în cazul reuniunilor sau al întâlnirilor pentru care trebuie pregătite locuri. Confirmările din aplicație nu înlocuiesc însă rezervările sau plățile necesare pentru participarea la anumite evenimente.

Noile funcții WhatsApp includ și măsuri pentru limitarea accesului la informațiile personale ale utilizatorilor, în special atunci când invitațiile sunt trimise unor persoane care nu se cunosc între ele.

Meta precizează că numărul de telefon al organizatorului sau al utilizatorului nu va fi afișat invitaților necunoscuți. În plus, persoanele care nu dețin cont WhatsApp vor putea consulta adresa evenimentului numai după confirmarea participării.

Această regulă urmărește să limiteze accesul la informații despre locația întâlnirii înainte ca invitatul să transmită un răspuns. Protecția este relevantă în special pentru evenimentele desfășurate la adrese private sau pentru reuniunile cu acces restricționat.

Distribuirea linkurilor necesită totuși atenție din partea organizatorilor. Publicarea invitațiilor în spații accesibile unui număr mare de persoane poate permite răspândirea informațiilor despre eveniment dincolo de cercul inițial al destinatarilor.

Înainte de transmiterea unei invitații, utilizatorii ar trebui să verifice datele incluse și persoanele cărora le oferă acces. De asemenea, informațiile personale care nu sunt necesare organizării întâlnirii ar trebui excluse.

Meta menționează că mesajele personale și apelurile efectuate prin WhatsApp continuă să beneficieze de criptare end-to-end. Această protecție a comunicațiilor nu trebuie însă confundată cu restricționarea automată a tuturor informațiilor distribuite prin linkurile de invitație.

Pentru securizarea contului, utilizatorii pot activa verificarea în doi pași și pot controla dispozitivele conectate, măsuri prezentate și în recomandările publicate de B1TV.ro.

Disponibilitatea noilor funcții WhatsApp va depinde de calendarul de distribuire stabilit de Meta, compania anunțând că modificările vor ajunge la utilizatori în următoarele săptămâni, fără o dată unică de activare pentru toate conturile.

După activarea opțiunii, organizatorii vor putea crea un eveniment, completa informațiile despre întâlnire, încărca o fotografie de copertă și distribui linkul către invitați. Răspunsurile participanților vor putea fi urmărite din secțiunea dedicată.

Utilizatorii care nu găsesc Events în meniul Settings nu trebuie să considere automat că dispozitivul lor este incompatibil. Absența funcției poate fi determinată de distribuirea etapizată a actualizării.

Instalarea celei mai recente versiuni WhatsApp din magazinul oficial de aplicații este recomandată, însă nu asigură activarea imediată a unei funcționalități distribuite gradual.

În același timp, utilizatorii ar trebui să evite versiunile modificate ale aplicației și paginile care promit acces anticipat la Events Home. Verificarea compatibilității telefonului și actualizarea sistemului de operare rămân importante, inclusiv în contextul restricțiilor aplicate de WhatsApp unor dispozitive cu software învechit.

Folosirea noilor invitații WhatsApp presupune completarea corectă a informațiilor despre întâlnire și verificarea condițiilor de participare, mai ales atunci când evenimentul implică rezervări, costuri sau un număr limitat de locuri.

Organizatorii ar trebui să precizeze data, ora, locul desfășurării și modalitatea de confirmare a participării. Pentru întâlnirile care presupun bilete, identificarea participanților sau efectuarea unor plăți, funcția Events nu înlocuiește procedurile specifice de înscriere.

La rândul lor, persoanele care primesc invitații prin link ar trebui să verifice identitatea expeditorului, în special atunci când mesajul provine de la un contact necunoscut.

Principalele modificări anunțate de Meta sunt posibilitatea confirmării participării fără cont WhatsApp, centralizarea evenimentelor în Events Home și introducerea instrumentelor de administrare a invitațiilor și a mementourilor.

Pentru utilizatorii din România, accesul la aceste funcționalități va fi acordat progresiv, pe măsură ce Meta extinde actualizarea către conturile eligibile. Compania nu a comunicat o dată exactă la care toate noile opțiuni vor deveni disponibile la nivel național.