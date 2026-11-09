Ministerul Culturii intervine după scandalul de hărțuire de la TNB. Ce măsuri au fost luate în urma acuzațiilor

Ministerul Culturii verifică modul în care instituțiile subordonate aplică măsurile de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și morale la locul de muncă. Demersul are loc în contextul controverselor de la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București, care îl vizează pe regizorul Felix Alexa. Luni, 9 noiembrie, conducerea ministerului a discutat situația cu managerul instituției, Ada Lupu Hausvater. Autoritățile au solicitat clarificări privind acuzațiile apărute în spațiul public și reacțiile din comunitatea teatrală.

Ministerul Culturii a declanșat verificări privind aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii în toate instituțiile aflate în subordine, după controversele provocate de colaborarea Teatrului Național din București cu regizorul Felix Alexa, vizat de acuzații publice de hărțuire sexuală.

Potrivit Agerpres, reprezentanții ministerului au avut luni, 9 noiembrie, o întrevedere cu managerul TNB, Ada Hausvater, pentru a discuta situația generată de mărturiile făcute publice și de reacțiile reprezentanților comunității teatrale.

În cadrul discuțiilor, conducerea ministerului și-a exprimat îngrijorarea față de situația creată și a cerut explicații privind circumstanțele care au provocat controversele. Instituția a precizat că demersurile sale trebuie să respecte atât drepturile persoanelor implicate, cât și prezumția de nevinovăție.

Totodată, Ministerul Culturii a subliniat că nu poate interveni în relațiile individuale de muncă sau în raporturile comerciale ale instituțiilor subordonate, însă are responsabilitatea de a urmări respectarea normelor care garantează un mediu profesional sigur.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministerul a prezentat obiectivele întâlnirii și cadrul legal în baza căruia sunt realizate verificările.

„În cadrul întrevederii de astăzi, 9 noiembrie, cu managerul Teatrului Naţional ‘I. L. Caragiale’ din Bucureşti, doamna Ada Hausvater, conducerea Ministerului Culturii şi-a exprimat îngrijorarea şi a solicitat clarificări privind situaţia creată în urma mărturiilor apărute în spaţiul public şi a reacţiilor generate în comunitatea teatrală. Fără a interveni în raporturile individuale de muncă sau comerciale ale instituţiilor din subordine şi cu respectarea prezumţiei de nevinovăţie, Ministerul Culturii are responsabilitatea de a veghea la menţinerea unui mediu profesional sigur, bazat pe demnitate, respect reciproc şi egalitate de şanse. În acest sens, ministerul verifică, în prezent, în toate instituţiile subordonate, modul de aplicare a măsurilor de prevenire şi combatere a hărţuirii pe criterii de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 970/2023”, informează ministerul.

În paralel cu verificările privind respectarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 970/2023, Ministerul Culturii a transmis că urmărește protejarea drepturilor tuturor persoanelor implicate în situația de la Teatrul Național din București.

Instituția a precizat că această responsabilitate îi privește atât pe cei care au semnalat public presupusele comportamente de hărțuire, cât și pe profesioniștii care își desfășoară activitatea în cadrul teatrului și pe persoanele vizate de acuzații.

Ministerul susține că este necesară menținerea unui cadru de dialog neutru, echitabil și transparent, astfel încât drepturile legitime ale tuturor părților să fie respectate.

Controversa a apărut după ce mai mulți artiști au contestat angajarea regizorului Felix Alexa la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București. Reacțiile acestora au fost generate de acuzațiile de hărțuire sexuală formulate în spațiul public la adresa regizorului.

Managerul Teatrului Național din București, Ada Lupu Hausvater, a explicat încă din 30 octombrie circumstanțele în care a fost aprobată colaborarea cu regizorul Felix Alexa, precizând că hotărârea i-a aparținut și că aceasta a parcurs etapele de consultare și aprobare în cadrul instituției.

Potrivit explicațiilor oferite la momentul respectiv, propunerea a fost analizată inițial de Consiliul artistic al TNB, organism cu rol consultativ, care și-a exprimat acordul pe baza criteriilor profesionale.

Ulterior, Consiliul administrativ, care are atribuții decizionale, a votat în unanimitate angajarea regizorului pentru o perioadă determinată, corespunzătoare stagiunii teatrale în curs.

Ada Lupu Hausvater a argumentat alegerea prin experiența profesională a regizorului și prin activitatea sa îndelungată în cadrul Teatrului Național, unde acesta a realizat 21 de spectacole între 1991 și 2025.

În comunicatul transmis pe 30 octombrie, managerul instituției a prezentat procedura urmată și a subliniat că își asumă responsabilitatea pentru decizia de angajare.