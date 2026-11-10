Tragedie pe o autostradă din Bulgaria. Un român se află printre răniții accidentului în care au fost implicate 86 de vehicule

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs marți, 10 noiembrie, pe autostrada Trakia din Bulgaria, între Sofia și Burgas. Două caramboluri au avut loc în condiții de ceață densă, pe ambele sensuri de circulație, în apropierea regiunii Iambol. Autoritățile bulgare au anunțat 12 persoane decedate și zeci de răniți, printre care se află și un cetățean român. Echipele de intervenție au mobilizat ambulanțe, pompieri, polițiști și militari pentru salvarea victimelor.

Un cetățean român se numără printre persoanele rănite în accidentele produse marți dimineață pe autostrada Trakia din Bulgaria, informația fiind confirmată de ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, care a precizat că victima beneficiază de îngrijiri medicale.

Șeful diplomației române a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor persoanelor decedate și a anunțat că reprezentanții consulari sunt pregătiți să ofere sprijin cetățeanului român afectat de tragedie.

Într-un mesaj publicat în limba engleză pe platforma X, ministrul a exprimat solidaritatea autorităților române cu persoanele afectate de accident.

„Transmitem profunde condoleanțe în urma tragicului accident pe o autostradă din Bulgaria. Gândurile noastre se îndreaptă către victime, familiile lor și toți cei afectați de această tragedie. Le dorim celor răniți recuperare completă și grabnică. Un cetățean român este, de asemenea, printre cei răniți și primește îngrijiri medicale. Echipele noastre consulare sunt pregătite să acorde ajutor”, a scris șeful diplomației române Dan Neculăescu, în limba engleză pe platforma X.

We express our deepest condolences following the tragic accident on a highway in Bulgaria. Our thoughts are with the victims, their families and all those affected by this tragedy. We wish the injured a full and speedy recovery.

A Romanian citizen is also among the wounded and is currently receiving medical attention.

Our consular teams are ready to provide assistance.

@vpetrova_mfa — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) November 10, 2026

Autoritățile din Bulgaria au actualizat succesiv bilanțul victimelor, după ce primele informații indicau cel puțin zece persoane decedate și aproximativ 50 de vehicule implicate în coliziunile produse pe autostradă.

Guvernatorul regiunii Iambol, Gheorghi Ciulakov, a confirmat inițial existența mai multor victime, iar ulterior au fost raportate 11 decese. Potrivit datelor prezentate de autorități, în cele două accidente ar fi fost implicate 86 de vehicule.

Premierul Rumen Radev a anunțat ulterior un bilanț de 12 persoane decedate și 48 de răniți, potrivit AFP.

„Bilanțul în acest moment este de 12 morți și 48 de răniți», le-a declarat reporterilor prim-ministrul Rumen Radev referitor la accidentul produs în apropierea orașului Iambol, pe drumul care leagă capitala Sofia de orașul Burgas de la Marea Neagră, potrivit AFP.

Separat, ministrul bulgar al Sănătății, Katia Ivkova, a comunicat un bilanț de 12 decese și 46 de răniți. Dintre persoanele care și-au pierdut viața, zece au murit la locul accidentului, iar alte două au decedat ulterior în spitalele din Iambol și Sliven.

Primele coliziuni de pe autostrada Trakia au fost raportate marți, în jurul orei 7:00, în apropierea kilometrului 289, între nodurile rutiere Zimnitsa și Kabile, pe sensul de deplasare către Burgas.

Potrivit informațiilor prezentate de televiziunile bulgare NOVA și bTV, primul accident în lanț a fost urmat de alte coliziuni în aceeași zonă. La scurt timp, un al doilea carambol s-a produs pe sensul opus, către Sofia.

Printre vehiculele implicate s-au aflat autoturisme, mai multe camioane, un autobuz și o cisternă care transporta propan-butan. Unele vehicule au fost grav avariate, răsturnate sau proiectate în afara carosabilului.

Șeful echipelor de intervenție, Todor Mishinev, a precizat că mai multe persoane au rămas încarcerate, iar salvatorii au intervenit pentru extragerea acestora din vehiculele distruse.

Victimele accidentelor au fost transportate către mai multe unități medicale din sud-estul Bulgariei, iar medicii au fost nevoiți să gestioneze simultan numeroase cazuri grave.

La spitalul din Sliven au fost internați opt pacienți, dintre care șapte se aflau în stare stabilă, în timp ce unul era în pericol de moarte. Alte șapte persoane au ajuns la două spitale din Burgas, iar 12 răniți au fost transportați la unitatea medicală din Iambol.

Dintre pacienții internați la Iambol, trei au necesitat intervenții în sala de șoc, din cauza riscului vital. În primele ore după accident, reprezentanții spitalului confirmaseră internarea a patru persoane cu răni grave.

Starea unor victime a împiedicat transferul aerian către Sofia, medicii apreciind că transportul ar fi reprezentat un risc suplimentar pentru pacienții aflați în stare critică.

Secretarul general al Ministerului de Interne din Bulgaria, Liubomir Nikolov, a indicat ceața densă, instalată brusc în zona autostrăzii, drept cea mai probabilă cauză a accidentelor.

Primele informații din anchetă arată că una dintre coliziuni s-ar fi produs după ce un camion a blocat deplasarea unui autobuz care transporta pasageri.

Ulterior, în succesiunea impacturilor a fost implicat și un camion încărcat cu grâu, lovit din spate de un autoturism. Un alt camion a luat foc, ceea ce a complicat operațiunile de intervenție.

Președinta Centrului European pentru Politici de Transport, Diana Rusinova, a apreciat că tragedia se numără printre cele mai grave accidente rutiere produse în Bulgaria în ultimii ani.

Aceasta a avertizat că printre persoanele blocate în vehicule s-ar putea afla și copii. Prezența cisternei cu propan-butan a reprezentat un pericol suplimentar pentru victime și salvatori.

Operațiunile de salvare au implicat un număr important de echipaje medicale și forțe de intervenție, mobilizate din Iambol, Sliven, Burgas și localitățile învecinate.

Ministerul Apărării din Bulgaria a anunțat participarea a peste 20 de militari din Batalionul 42 Mecanizat din Iambol, care au sprijinit intervențiile desfășurate la locul accidentelor.

Pentru transportarea răniților a fost pus la dispoziție și un avion militar Spartan, trimis la Burgas. Ulterior, două aeronave Spartan au decolat fără pacienți, după ce medicii au stabilit că persoanele care urmau să fie transferate nu puteau suporta zborul către Sofia.

La operațiunile de salvare au participat inclusiv 14 echipaje de pompieri și un elicopter medical.

Autoritățile bulgare au dispus închiderea circulației pe ambele sensuri ale autostrăzii Trakia, în zona accidentelor, pentru a permite intervenția echipelor de salvare și desfășurarea cercetărilor.

Traficul a fost redirecționat pe rute alternative, iar sistemul național de avertizare BG-ALERT a fost activat pentru informarea șoferilor despre blocajele rutiere și vizibilitatea extrem de redusă.

În paralel, procurorii au deschis două dosare penale, întrucât coliziunile de pe cele două sensuri de mers sunt investigate ca accidente distincte.

Procurorul-șef al regiunii Iambol, Doicin Doicev, a precizat că, în această etapă, anchetatorii nu dețin indicii care să demonstreze că cele două accidente au avut aceeași cauză.

Investigațiile urmează să fie preluate de Serviciul Național de Investigații. Polițiștii și procurorii efectuează cercetări la fața locului, colectează probe, audiază martori și pregătesc expertize pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs coliziunile.