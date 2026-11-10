Alexandru Nazare avertizează asupra riscurilor pentru economia României. Ce se întâmplă cu taxele în 2027 și ce măsuri pregătește Guvernul

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avertizat marți, 10 noiembrie, că România trebuie să își reducă cheltuielile și să construiască un buget credibil pentru 2027, pentru a evita pierderea calificativului recomandat investițiilor. Oficialul a anunțat că anul viitor ar urma să fie eliminat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA), dar a subliniat că evitarea unor noi majorări de taxe depinde de disciplina bugetară. În același timp, economia României ar putea înregistra o contracție de 0,4% în 2026, iar recuperarea fondurilor din PNRR rămâne esențială pentru respectarea țintei de deficit.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, în cadrul unui eveniment de specialitate, că bugetul pentru anul 2027 trebuie construit pe baza unor estimări realiste și a unei selecții mai atente a investițiilor finanțate de stat. Potrivit acestuia, România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și să evite cheltuielile care nu contribuie la dezvoltarea economiei.

Oficialul a explicat că pregătirea bugetului a fost discutată inclusiv la Bruxelles, în cadrul întâlnirilor cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie și productivitate, și Wopke Hoekstra, comisarul european pentru climă și creștere curată.

„Am discutat despre stadiul în care suntem cu pregătirea bugetului, proiecțiile pentru 2027 și ipotezele de la care plecăm, astfel încât să construim un buget realist care să confirme că România e pe drumul cel bun, că suntem serioși, că suntem consecvenți, că deficitul va fi redus în continuare, conform planului, și că facem acest lucru pentru că am internalizat și suntem conștienți că această țară nu se poate dezvolta fără disciplină fiscală. Nu se poate dezvolta cu o harababură în investiții. Tot felul de investiții: unele au valoare, unele n-au valoare, unele au factor de multiplicare, unele nu”, a afirmat ministrul, potrivit Agerpres.

Nazare a subliniat că ordinea în cheltuieli și investiții trebuie menținută pe termen lung, astfel încât procesul de consolidare fiscală să continue până în 2030, fără să afecteze perspectivele de creștere economică.

„Trebuie să facem ordine și în cheltuieli, și în investiții și să punem bazele unei creșteri economice sănătoase, nu doar pentru un an sau doi, ci și pentru următorii. Astfel, vom putea să facem consolidarea fiscală până în 2030 mult mai ușor. Altfel faci consolidarea fiscală atunci când ești pe creștere economică sănătoasă și altfel o faci când ești tot timpul pe o contracție”, a explicat Nazare.

Pentru prima dată, proiectul bugetului de stat este pregătit prin intermediul unei platforme electronice în care ministerele și ceilalți ordonatori principali de credite trebuie să introducă informații despre programele de finanțare, investiții și cheltuieli.

Alexandru Nazare a precizat că instituțiile au termen până la sfârșitul acestei săptămâni pentru transmiterea datelor. Primele proiecții bugetare ar putea fi realizate la finalul săptămânii sau la începutul celei următoare.

„E primul an în care facem bugetul într-o nouă aplicație, o aplicație electronică în care fiecare ordonator, fiecare minister încarcă date și își prezintă programele de finanțare și trebuie să justifice în aplicația respectivă fiecare program de finanțare și investiții pe care îl are. Ne dă o vizibilitate mult mai mare asupra cheltuielilor statului. O bună parte dintre ordonatori deja adăugaseră datele respective, erau în diverse faze de introducere a datelor. Ordonatorii au termen această săptămână să termine de transmis datele. În momentul în care le vom avea integrate, probabil că, pe final de săptămână, începutul săptămânii viitoare, putem să începem să facem proiecții”, a declarat Nazare.

Ministerul Finanțelor își propune să finalizeze proiectul bugetului pentru 2027 înainte de sfârșitul acestui an. În paralel, premierul le-a solicitat ministerelor să identifice măsuri concrete pentru reducerea cheltuielilor, care să fie incluse în actele normative ce vor fundamenta bugetul.

„Ne dorim să terminăm în cel mai scurt timp să pregătim bugetul pentru 2027. Ne dorim să se întâmple în 2026 și vom face tot ce ține de noi să se întâmple acest lucru. Într-adevăr, e bine să avem actele normative care fundamentează bugetul înaintea aprobării acestuia. Avem această discuție și de aceea prim-ministrul a solicitat tuturor ministerelor să vină cu propuneri de economii pe cheltuieli, astfel încât noi să le centralizăm și să le introducem în acest act normativ”, a precizat ministrul.

Alexandru Nazare a reiterat că 2027 va fi primul an fără impozitul minim pe cifra de afaceri, după reducerea acestuia în 2026. Ministrul a explicat că eliminarea acestei taxe face parte dintr-un obiectiv mai amplu de reducere a poverii fiscale asupra companiilor și de stimulare a investițiilor.

Totuși, oficialul a condiționat posibilitatea evitării unor noi măsuri fiscale de controlul cheltuielilor publice.

„Am reușit, după niște luni bune de discuții, să obținem o reducere a IMCA în 2026. Astăzi, la un an distanță, pot să vă spun că 2027 va fi primul an fără IMCA și ne dorim, pe cât posibil, să renunțăm la toate aceste taxe toxice care descurajează dezvoltarea, descurajează investițiile și care ne-au afectat foarte mult în ultimii ani. Dovadă că și creșterea economică a decelerat începând cu anul 2021. Nu vom putea face acest lucru decât dacă ținem sub control cheltuielile. Bugetul nu poate fi o simplă însumare a tuturor nevoilor de finanțare. Bugetul trebuie construit responsabil”, a subliniat Nazare.

În ceea ce privește eventualele majorări de taxe în 2027, ministrul a declarat că acestea nu sunt de dorit, dar a insistat asupra necesității unor măsuri concrete de reducere a cheltuielilor.

„Nu cred că ar fi bine pentru România să avem o creștere de taxe în 2027, pentru că vrem să avem creștere economică. Nu vrem măsuri care să afecteze creșterea economică, dar, pe de altă parte, avem nevoie de măsuri pe cheltuieli și nu doar de declarații. Avem nevoie de acțiuni concrete, de acte concrete, de texte concrete care să fundamenteze și să facă credibilă reducerea cheltuielilor”, a afirmat ministrul.

Ministrul Finanțelor a atras atenția că bugetul pentru 2027 trebuie să ofere suficientă credibilitate pentru a evita o eventuală retrogradare a ratingului suveran al României în primele luni ale anului viitor.

Potrivit acestuia, pierderea calificativului recomandat investițiilor ar avea consecințe asupra costurilor de finanțare, economiilor populației, investițiilor și locurilor de muncă.

„Este vital pentru România ca bugetul pe 2027 să fie credibil, ca să evităm un potențial downgrade în ianuarie, februarie și martie. Prin protejarea ratingului, practic protejăm fiecare român în parte, protejăm economiile fiecărui român, investițiile fiecărui român și locul de muncă al fiecărui român. O pierdere a calificativului de investiții ar avea efecte catastrofale pentru economie”, a avertizat oficialul.

Nazare a explicat că reducerea deficitului și menținerea credibilității financiare ar putea contribui la scăderea dobânzilor și la creșterea resurselor disponibile pentru economie.

„Dobânzile mai mici și un deficit mai mic înseamnă mai mulți bani în piață, mai mulți bani pentru economie și, în final, oxigenul pentru relansare. Pentru că avem nevoie de relansare”, a adăugat acesta.

În ceea ce privește evoluția economiei, Alexandru Nazare a declarat că proiecția utilizată în prezent indică o contracție de 0,4% în 2026.

Ministrul a precizat însă că rezultatul final va depinde de datele economice din ultimele luni ale anului, în special de performanța agriculturii și a sectorului construcțiilor.

„Proiecția de contracție pe acest an este una relativ minoră, de 0,4%. Cu toate acestea, să știți că sunt optimist. Aștept datele pe trimestrul al treilea, ne uităm la performanța agriculturii și la performanța în construcții. Sunt semnale foarte bune din construcții și soarta creșterii economice din 2026 va fi tranșată de rezultatele pe ultimul trimestru”, a afirmat Nazare.

Alexandru Nazare a vorbit și despre situația fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), explicând că anul 2026 a fost unul atipic din perspectiva execuției bugetare.

Potrivit ministrului, bugetul a fost construit în jurul investițiilor din PNRR care trebuiau plătite până la termenul de 31 august. La sfârșitul lunii septembrie, valoarea investițiilor era cu peste 25 de miliarde de lei mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Ministrul a precizat că au fost utilizate inclusiv fonduri din rezerva bugetară pentru susținerea proiectelor finanțate din PNRR și din alte fonduri europene. În cazul Ministerului Dezvoltării, o primă plată de peste un miliard de lei a fost realizată după rectificarea bugetară.

„Efortul nostru de a plăti PNRR a fost maxim și, în continuare, nu avem solicitări pentru PNRR pe care să nu le fi onorat. E adevărat, sunt solicitări, e vorba de Ministerul Dezvoltării, iar acolo am reușit, la rectificare, în ultima ședință de Guvern, să realocăm niște bani și, practic, o primă plată de peste un miliard a fost făcută imediat după rectificare”, a declarat ministrul.

Oficialul a subliniat că recuperarea sumelor aferente cererilor de plată 5 și 6 este esențială pentru încadrarea în ținta de deficit. România nu va putea recupera însă toate fondurile prevăzute inițial, din cauza penalizării asociate neadoptării Legii salarizării.

„Avem o țintă de deficit de îndeplinit și, în același timp, avem niște bani din PNRR de recuperat. Banii din Cererea 5 și Cererea 6 sunt vitali pentru noi, pentru că acei bani au fost, la începutul anului, trecuți în buget în discuții cu toți ordonatorii. E foarte important să recuperăm cât putem de mult. Nu o să-i putem recupera pe toți, pentru că știm foarte bine că Legea salarizării nu a fost adoptată, deci avem o penalizare”, a explicat Nazare.

Ministerul Finanțelor pregătește un nou pachet pentru reducerea birocrației

Pe lângă măsurile bugetare, Ministerul Finanțelor pregătește un pachet de simplificare administrativă destinat companiilor.

Acesta ar urma să includă reducerea numărului de declarații, clarificarea unor formulări legislative și eliminarea unor proceduri birocratice.

Ministrul a amintit că, în cazul microîntreprinderilor, a rămas o singură cotă de impozitare, de 1%, și a susținut că simplificarea procedurilor trebuie să devină o prioritate pentru întregul Guvern.