Eveniment special la Cazinoul din Constanța. Ioan Holender și soprana Adela Zaharia, împreună pe scenă pe 14 și 15 noiembrie

Cazinoul din Constanța va găzdui, pe 14 și 15 noiembrie, două recitaluri speciale susținute de soprana Adela Zaharia, alături de maestrul Ioan Holender. Evenimentele fac parte din Cazino Music Festival și propun un format diferit de concertele clasice obișnuite, în care interpretările muzicale vor fi însoțite de discuții despre cariera artistei, experiențele de pe marile scene internaționale și culisele lumii operei.

Soprana Adela Zaharia, una dintre artistele române cu o carieră internațională în lumea operei, va susține două recitaluri pe 14 și 15 noiembrie, în cadrul Cazino Music Festival din Constanța. Alături de aceasta se va afla Ioan Holender, directorul artistic al festivalului, care a condus Opera de Stat din Viena între 1992 și 2010 și a ocupat funcția de director artistic al Festivalului George Enescu.

Evenimentele vor avea un format diferit de cel al unui recital tradițional. Ioan Holender va purta un dialog cu soprana despre începuturile carierei sale, experiențele acumulate pe scenele internaționale și momentele care i-au marcat parcursul artistic. Discuțiile vor alterna cu interpretări muzicale reprezentative pentru cariera Adelei Zaharia.

Același concept va fi utilizat și pentru recitalurile baritonului Ionuț Pascu, programate pe 21 și 22 noiembrie.

„Vreau să aflăm cum a început totul. De unde au știut că au voce, că pot să cânte? Cum a fost la început? Cum și-au construit drumul? Vor povesti și vor cânta. Muzica va însoți povestea fiecăruia.”

Ioan Holender consideră că publicul nu trebuie să cunoască în prealabil repertoriul sau biografia unui artist pentru a se bucura de muzica clasică.

„Muzica nu trebuie să fie întâmpinată cu prejudecata că trebuie mai întâi să o cunoști ca să te poți bucura de ea. Poți veni fără să știi. Dar trebuie să vii deschis și să ai curiozitatea de a rămâne.”

Adela Zaharia a câștigat concursul internațional Operalia World Opera Competition în 2017, performanță care a contribuit la consolidarea carierei sale internaționale.

Artista a declarat că formatul propus pentru recitalurile de la Constanța îi oferă posibilitatea de a prezenta publicului atât momente muzicale importante din cariera sa, cât și experiențe personale.

„Mă bucur mult că am reușit să facem posibile aceste concerte în Constanța – în primul rând datorită formatului special al concertului. Mi se pare excelent faptul că îmbinăm dialogul cu cele mai reprezentative momente muzicale din cariera mea de până acum. E o ocazie pentru publicul românesc să mă cunoască îndeaproape exact așa cum sunt – sincera, deschisă, firească – iar domnul Holender este un partener ce garantează un dialog interesant. În plus, mă onorează ocazia de a contribui la acest nou suflu cultural pentru Constanța, în superba clădire a Cazinoului – ca și dobrogeancă 50%, detaliu cu siguranță foarte puțin cunoscut despre mine.”

Printre realizările recente ale sopranei se numără debutul la Metropolitan Opera din New York, unde a interpretat rolul Musettei din opera „La Bohème”, dar și revenirea la Teatro Real din Madrid, în rolul Violettei Valéry din „La Traviata”.

De-a lungul carierei, Adela Zaharia a evoluat pe scene precum Bayerische Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Oper Frankfurt, Opéra National de Paris, Deutsche Oper am Rhein și Opera Națională a Țărilor de Jos.

Repertoriul său cuprinde roluri precum Lucia di Lammermoor, Violetta Valéry, Donna Anna, Gilda, Giulietta și Konstanze.

Cazino Music Festival a început în luna septembrie și a adus pe scena Cazinoului din Constanța artiști români cu experiență pe marile scene internaționale.

Recitalurile Adelei Zaharia, programate pentru 14 și 15 noiembrie, și cele ale baritonului Ionuț Pascu, din 21 și 22 noiembrie, vor încheia ediția festivalului.

Potrivit organizatorilor, biletele pentru aceste evenimente sunt disponibile pe platforma oficială de ticketing a Cazinoului din Constanța.

Mai multe informații despre festival pot fi consultate pe site-ul oficial Cazino Music Festival, iar biletele pentru recitalul Adelei Zaharia sunt disponibile aici.