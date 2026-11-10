Gigi Becali a dezvăluit cine este singurul român în fața căruia se înclină: Este unul singur. Smerit, om bun, n-ai văzut așa ceva

Gigi Becali a vorbit despre relația sa cu Ion Țiriac și despre rezultatele obținute de Universitatea Craiova în fotbalul românesc. Patronul FCSB a declarat că fostul tenismen este singurul român în fața căruia se înclină, datorită calităților sale umane. Omul de afaceri a povestit și despre o discuție recentă privind achiziționarea unor icoane pentru o biserică din Poiana Brașov. Totodată, Becali a explicat de ce nu consideră că există o rivalitate personală între el și Mihai Rotaru.

Gigi Becali a explicat că rezultatele Universității Craiova nu reprezintă un motiv de invidie pentru el, nemulțumirea sa fiind provocată de situația actuală a FCSB. Într-o intervenție la Fanatik, omul de afaceri a precizat că nu își compară realizările cu cele ale altor finanțatori din fotbalul românesc și că singura persoană din România față de care manifestă un respect deosebit este Ion Țiriac.

Patronul FCSB a susținut că aprecierea sa pentru fostul tenismen nu are legătură exclusiv cu averea acestuia, ci mai ales cu felul în care se comportă și cu modestia pe care consideră că o manifestă în relațiile cu ceilalți.

„Nu este vorba că defilează Craiova. Mă doare că am ajuns eu de râs, nu ce face Craiova. Orgoliu? Nu mai am cu cine să am în România. Singurul om la care eu mă pot înclina, singurul român, este unul singur, care se numește Țiriac! Mă înțelegi? Nu există niciun român cu care să am orgoliu. Nu am. Singurul om în fața căruia mă înclin [e Țiriac]. E un om de prea mare calitate, super om de calitate. Nu mă refer numai la bogăție, ci la calitate umană: smerit, om bun, n-ai văzut așa ceva. În rest, n-am eu cu nimeni nicio treabă”, a declarat Gigi Becali.

Ion Țiriac, fost jucător profesionist de tenis și om de afaceri, figurează printre cei mai bogați români. Potrivit estimării Forbes menționate în material, averea sa este evaluată la aproximativ 2,2 miliarde de dolari.

Relația dintre Gigi Becali și Ion Țiriac a fost ilustrată de patronul FCSB printr-o conversație recentă despre cumpărarea unor icoane, în cadrul căreia cei doi au discutat inclusiv despre diferențele de vârstă, avere și experiență. Becali a relatat că fostul sportiv s-a oferit să îl viziteze, însă el a insistat să fie cel care se deplasează la întâlnire.

În relatarea sa, finanțatorul FCSB a făcut și o distincție între inteligență și înțelepciune, explicând că, din perspectiva convingerilor sale religioase, înțelepciunea presupune și har divin.

„Am vorbit cu el acum și de asta a venit vorba. Voiam să cumpere niște icoane, am vorbit cu el. Mi-a zis: «Hai că vin la matale». Zic: «Nu, vin eu. Eu sunt mai mic, cel mai mic vine la cel mai mare». A zis: «Hai bre, că eu sunt mai mare doar la ani». Eu i-am zis: «Nu! Tu ești și mai bogat, mai mare și la ani, și ești și mai deștept. Numai că eu am una la care sunt mai tare, înțelepciunea». Înțelegi? Care e treaba, înțelepciunea nu vine din inteligență, este inteligență combinată cu har. Numai prin harul lui Dumnezeu ești înțelept. Dar el este un om smerit, om bun, cum n-am întâlnit. Cunoaște toate meseriile, toate șmecheriile de pe globul pământesc”, a povestit Becali.

Omul de afaceri a oferit ulterior detalii despre comanda de icoane, precizând că Ion Țiriac solicitase inițial patru exemplare. Becali a decis însă să comande aproximativ 30, pentru ca fostul tenismen să poată alege modelele dorite. În cele din urmă, acesta ar fi selectat zece icoane.

Potrivit declarațiilor sale, valoarea inițială a comenzii a fost de 124.000, iar după negocieri a fost redusă la 107.000. Becali nu a precizat moneda în care au fost calculate aceste sume.

Icoanele comandate de Gigi Becali ar urma să fie utilizate într-o biserică ridicată de Ion Țiriac în Poiana Brașov, potrivit informațiilor prezentate de patronul FCSB. Acesta a susținut că lăcașul de cult este greco-catolic și că intenționează să discute cu fostul sportiv despre diferențele dintre confesiunile creștine.

Becali a explicat că icoanele au fost comandate din Grecia și că urma să achite personal contravaloarea acestora, înainte de sosirea lui Țiriac. De asemenea, a afirmat că sfințirea bisericii este programată pentru luna decembrie.

„Am vorbit cu el, i-am dat icoane. Voia 4 icoane, i-am comandat vreo 30, a ales 10. Ăla a făcut 124.000, am zis «hai, dom’le, să negociez» și le-am scos la 107.000. Acum i le plătesc eu astăzi, iar când vine el… Am dat comandă, să le aducă grecul. A făcut și el o biserică, în Poiana Brașov, doar că a făcut-o greco-catolică. Când vine, o să-i explic diferența. El a zis că e totuna și i-am spus: «Când vii, stăm de vorbă și o să vezi că nu e». Să-i explic diferența. Cu argumente, nu cu vrăjeală. I-am zis: «Dumneata ești om deștept, o să înțelegi care e diferența». E mare diferență. Dar el a făcut biserica și vrea să sfințească în decembrie, așa că vrea icoane. E singurul om, în rest, pentru mine, nu există român cu care să am orgolii”, a spus Becali.

Gigi Becali a comentat și poziția lui Mihai Rotaru în fotbalul românesc, respingând posibilitatea ca finanțatorul Universității Craiova să dobândească o influență publică similară cu a sa. Declarațiile au venit în contextul unei comparații între termenul „becalizare”, folosit în trecut pentru a descrie influența sa asupra fotbalului, și o eventuală „rotarizare”.

Patronul FCSB a precizat că nu are o problemă personală cu Mihai Rotaru și că nu îi contestă inteligența. Cu toate acestea, Becali consideră că finanțatorul formației craiovene nu are aceeași carismă și aceleași abilități de comunicare publică.

El a explicat și semnificația expresiei prin care se autointitulează „împărat”, susținând că aceasta se referă la propria viață și la faptele sale, nu la poziția ocupată în fotbal.