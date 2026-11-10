EXCLUSIV Ai cumpărat online și nu ai plătit la timp? Ce se întâmplă cu datoria și când poți ajunge la Biroul de Credit

Românii care aleg să cumpere produse online cu plata amânată riscă să fie raportați la Biroul de Credit dacă nu își achită obligațiile la termen. În anumite situații, recuperarea sumelor restante poate implica și agenții externe specializate. Raul Durma, General Manager PayPo România, a explicat, într-un interviu acordat Capital.ro, care sunt consecințele întârzierilor la plată, ce costuri pot apărea și cum sunt gestionate datoriile.

Serviciile de tip „Buy Now, Pay Later” (BNPL) permit achiziționarea produselor online cu plata ulterioară, însă utilizarea acestora presupune respectarea termenelor de rambursare. În cazul întârzierilor, consumatorii se pot confrunta cu restricții privind efectuarea unor noi cumpărături și cu posibile consecințe asupra istoricului de credit.

Într-un interviu pentru Capital.ro, Raul Durma, General Manager PayPo România, a explicat ce măsuri sunt aplicate în cazul neplății, în ce condiții pot interveni recuperatorii și care sunt costurile asociate serviciilor oferite de companie.

Capital.ro: Care sunt costurile concrete pentru un client care utilizează PayPo? În ce condiții poate beneficia de plata amânată fără costuri suplimentare și când pot apărea comisioane, dobânzi sau alte obligații financiare?

Raul Durma: Transparența și predictibilitatea costurilor reprezintă principii esențiale pentru PayPo. Ne dorim ca fiecare client să știe încă de la început ce sumă are de achitat și în ce condiții. În cazul serviciului BNPL clasic, care permite amânarea plății cu 30 de zile, costul pentru client este întotdeauna zero. În cazul opțiunii de plată în 4, 5 sau 6 rate, clienții au, de asemenea, posibilitatea de a rambursa integral suma în primele 30 de zile, fără costuri suplimentare. Dacă aleg să continue plata în rate, singurul cost al finanțării este dobânda prevăzută contractual, fără comisioane suplimentare sau asigurări obligatorii.

PayPo nu percepe penalități pentru întârzierea plăților. În cazul neachitării sumelor la scadență, se aplică exclusiv dobânda contractuală, în condițiile prevăzute în contract și cu respectarea limitelor legale, fără dobânzi penalizatoare sau comisioane suplimentare. Totodată, contul clientului este blocat automat pentru efectuarea unor noi cumpărături, iar întârzierile la plată sunt raportate la Biroul de Credit, în condițiile și în termenele prevăzute de legislația aplicabilă.

Un indicator relevant este faptul că aproximativ 75% dintre clienții PayPo aleg să își achite integral cumpărăturile, fără costuri suplimentare. Acest comportament confirmă că, pentru majoritatea utilizatorilor noștri, PayPo reprezintă în primul rând un instrument care le oferă flexibilitate și îi ajută să își planifice cheltuielile.

Capital.ro: Ce se întâmplă atunci când un consumator nu reușește să achite suma datorată la termen? Care sunt etapele aplicate de companie și ce consecințe poate avea neplata pentru client?

Raul Durma: În cazul în care un client nu achită suma datorată la scadență, PayPo aplică un proces gradual, care urmărește în primul rând informarea clientului și identificarea unei soluții pentru achitarea obligațiilor restante.

Prima măsură constă în blocarea automată a contului pentru efectuarea unor noi cumpărături, cu scopul de a preveni acumularea unor obligații financiare suplimentare. În paralel, clientul primește notificări și alerte de plată prin care este informat cu privire la sumele restante și la modalitățile prin care le poate achita.

PayPo nu percepe penalități pentru întârzierea plăților sau comisioane suplimentare, ci doar dobânda contractuală, calculată în condițiile prevăzute în contract și cu respectarea limitelor legale. Întârzierile la plată pot conduce, de asemenea, la raportarea către Biroul de Credit, cu respectarea condițiilor legale și a procedurilor de notificare aplicabile. Dacă restanțele persistă, procesul de recuperare a creanțelor este gestionat fie de departamentul intern specializat, fie prin intermediul unei agenții externe de colectare. Creanțele nu sunt cesionate, rămânând în administrarea și sub controlul PayPo. Totodată, compania monitorizează cu strictețe modul în care partenerii externi interacționează cu clienții, pentru a se asigura că dialogul se desfășoară în mod corect, profesionist și respectuos.

Capital.ro: Există situații în care datoriile rezultate din utilizarea serviciilor PayPo pot ajunge la firme de recuperare a creanțelor sau pot afecta istoricul de creditare al consumatorilor? În ce condiții se poate ajunge la astfel de măsuri?

Raul Durma: Da, astfel de situații sunt posibile, însă este important să facem distincția între implicarea unei agenții de recuperare a creanțelor și cesionarea propriu-zisă a unei datorii către o altă companie. PayPo nu cesionează creanțele, însă poate apela la parteneri externi specializați pentru gestionarea anumitor situații de neplată, numai după ce acestea au fost gestionate în prealabil de departamentul intern de recuperare a creanțelor. Partenerii externi acționează în numele PayPo, pe baza unor reguli și proceduri bine definite, iar compania păstrează controlul asupra întregului proces de recuperare și monitorizează cu atenție modul în care aceștia interacționează cu clienții.

În ceea ce privește istoricul de credit, întârzierile la plată pot conduce la raportarea către Biroul de Credit, cu respectarea termenelor și obligațiilor de informare prevăzute de lege. Această raportare poate influența evaluarea eligibilității clientului pentru obținerea unor finanțări viitoare, inclusiv din partea altor instituții financiare.

Abordarea noastră pune accent pe prevenție și responsabilitate. Ne dorim ca fiecare client să înțeleagă încă de la început obligațiile pe care și le asumă și consecințele nerespectării acestora, iar orice situație de neplată să fie gestionată în mod transparent și cu respectarea drepturilor consumatorilor.