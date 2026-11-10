Getica 95 riscă să lase instituții ale statului fără energie electrică. Firma are datorii de 350 de milioane de lei

Compania Getica 95, intrată în insolvență în octombrie 2026, cere modificarea contractelor de furnizare a energiei electrice, invocând creșterea costurilor de achiziție. Printre clienții vizați se află STS, care riscă să piardă un contract de 57 de milioane de lei. Furnizorul a acumulat datorii de aproape 350 de milioane de lei și pierderi de 87 de milioane.

Compania Getica 95, intrată în insolvență la sfârșitul lunii octombrie, a notificat clienții cu contracte considerate neprofitabile și le-a solicitat modificarea condițiilor financiare sau încetarea acordurilor. Printre instituțiile vizate se numără Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Serviciul Român de Informații (SRI), Societatea Română de Radiocomunicații, precum și mai multe companii care administrează rețele de alimentare cu apă. Acestea riscă să rămână fără furnizor de energie electrică dacă nu acceptă noile condiții.

STS a încheiat cu Getica 95 un acord-cadru pentru furnizarea energiei electrice, valabil în perioada 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027. Contractul are o valoare estimată de 57.168.873,73 lei, fără TVA.

În baza acestui acord, la 30 martie 2026 a fost atribuit un contract subsecvent pentru furnizarea energiei electrice în perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026, cu o valoare estimată de 42.876.655,31 lei, fără TVA.

Potrivit informațiilor transmise de STS la solicitarea G4Media, prețul fix de furnizare stabilit inițial era de 487 lei/MWh, fără TVA. La acesta se adăugau componentele variabile ale prețului final al energiei electrice, respectiv tarifele de transport, servicii de sistem și distribuție, acciza, contribuția CfD, contribuția pentru cogenerare de înaltă eficiență, contravaloarea certificatelor verzi, costurile energiei reactive și TVA, conform legislației în vigoare.

După intrarea în insolvență a furnizorului, STS a primit o notificare prin care Getica 95 a propus o nouă formulă de calcul al prețului, aplicabilă de la 10 noiembrie 2026.

Conform noii oferte, prețul energiei electrice active ar urma să fie variabil și calculat lunar. Acesta ar include o componentă de achiziție, reprezentând prețul mediu de cumpărare a energiei de către furnizor în luna de consum, la care s-ar adăuga tariful de introducere a energiei electrice în rețea, de 3,63 lei/MWh.

A doua componentă ar fi tariful de furnizare, stabilit la 15 lei/MWh, destinat acoperirii costurilor specifice activității, fără includerea unei marje de profit. Prețul mediu de achiziție ar urma să fie calculat prin raportarea costului total net al energiei cumpărate de furnizor pentru acoperirea consumului clienților la cantitatea totală de energie aferentă aceleiași perioade.

Getica 95 a notificat STS că va denunța unilateral contractul subsecvent începând cu 18 noiembrie 2026, dacă instituția nu acceptă noua ofertă până la 9 noiembrie. În acest scenariu, ultima zi de furnizare a energiei electrice ar fi 17 noiembrie 2026.

STS a precizat pentru G4Media că analizează în prezent propunerea furnizorului, atât din perspectiva modificărilor de costuri, cât și a eventualelor soluții necesare în cazul în care Getica 95 denunță unilateral contractul.

Prețul inițial stabilit în contractul dintre STS și Getica 95 a fost de 487 lei/MWh. Între timp, costurile de achiziție a energiei electrice au crescut semnificativ. De exemplu, luni, prețul spot al energiei electrice a ajuns la 2.073,46 lei/MWh, nivel la care Getica 95 a fost nevoită să cumpere energie pentru a-și acoperi obligațiile contractuale.

Prin notificările transmise clienților, compania solicită ca prețul energiei să fie calculat în funcție de costul mediu lunar de achiziție suportat de furnizor. Astfel, tariful nu ar mai rămâne fix, ci ar varia în funcție de prețurile la care Getica 95 cumpără energia de pe piață.

Dacă STS nu acceptă noile condiții, instituția va trebui să organizeze o nouă licitație pentru desemnarea unui furnizor. Până la finalizarea procedurii, alimentarea cu energie electrică ar urma să fie asigurată de un furnizor de ultimă instanță.

La momentul deschiderii procedurii de insolvență, Getica 95 avea în portofoliu peste 250 de clienți finali, cu un consum lunar de aproximativ 133.000 MWh, potrivit documentelor depuse de companie în instanță. Datele se referă la luna august 2026.

Conform informațiilor din Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), Getica 95 a încheiat în 2026 un număr de 37 de contracte cu instituții publice, cu o valoare totală de peste 600 de milioane de lei.

Printre cei mai importanți clienți ai companiei se numără Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), Societatea de Transport București (STB), Societatea Română de Radiocomunicații și Serviciul Român de Informații (SRI). De asemenea, Getica 95 a furnizat energie electrică mai multor companii care administrează rețele de alimentare cu apă din diferite județe.

Actuala procedură de insolvență nu este prima din istoria companiei. Getica 95 s-a mai confruntat cu o situație similară în 2021, când a invocat, de asemenea, creșterea prețurilor de achiziție a energiei electrice. La fel ca în prezent, firma a trimis atunci notificări clienților, solicitând modificarea contractelor prin introducerea unui preț variabil sau anunțând denunțarea unilaterală a acordurilor.

În august 2021, Getica 95 a notificat Compania Națională Administrația Porturilor Maritime (CNAPM) Constanța că va denunța unilateral, începând cu 16 august, contractul de furnizare a energiei electrice încheiat în aprilie, în urma unei licitații organizate la Bursa Română de Mărfuri.

Decizia furnizorului a fost contestată în instanță de compania care administrează Portul Constanța, însă aceasta a pierdut procesul. Ulterior, Portul Constanța a continuat să cumpere energie de la Getica 95, menținând relația comercială cu furnizorul.

În 2025, Getica 95 ocupa locul al patrulea pe piața furnizării de energie electrică din România, cu o cotă de piață de 5,69%, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Compania a fost înființată în 1995 de Viorel Săndel Tudose, iar activitatea sa a cunoscut o dezvoltare importantă în anii următori. În 2025, Getica 95 a raportat o cifră de afaceri de aproximativ 1,6 miliarde de lei, însă a înregistrat, pentru prima dată în ultimii 20 de ani, o pierdere de 87 de milioane de lei. Datoriile companiei se apropiau de 350 de milioane de lei.

De-a lungul anilor, printre clienții furnizorului s-au numărat mai multe instituții importante ale statului român. În documentele depuse pentru deschiderea procedurii de insolvență, compania susține că retragerea din producție a capacității nucleare de la Cernavodă, în august 2026, a generat pierderi suplimentare, care ar urma să crească în perioada de iarnă.

Potrivit explicațiilor prezentate de Getica 95 în raportul depus la dosarul de insolvență, pentru a evita întreruperea furnizării, compania a înlocuit energia pe care nu a mai putut să o livreze prin achiziții de pe Piața pentru Ziua Următoare, Piața Intrazilnică și, în ultimele două luni, într-o proporție importantă, de pe piața de echilibrare. Această situație s-a produs pe fondul creșterii accelerate a prețurilor, după retragerea din sistem a unei capacități de producție nucleară.

Datele prezentate în document arată că prețul mediu de pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) a crescut de la 644 lei/MWh în iunie 2026 la 793 lei/MWh în august și 926 lei/MWh în septembrie. În același timp, costul mediu de achiziție al Getica 95 a ajuns la 819 lei/MWh în septembrie și la aproximativ 914 lei/MWh în octombrie 2026, potrivit estimărilor companiei.

Decontările pentru septembrie 2026 indică faptul că aproximativ 29.600 MWh, reprezentând circa 22% din energia furnizată, au fost cumpărați de pe piața de echilibrare, la un cost mediu de aproximativ 1.155 lei/MWh. Alte 20.700 MWh au fost achiziționate de pe Piața Intrazilnică, la un preț mediu de circa 1.037 lei/MWh.

Totodată, prețurile contractelor forward disponibile la momentul realizării analizei indicau valori de 1.256 lei/MWh pentru noiembrie 2026, 1.199 lei/MWh pentru decembrie 2026 și între 1.143 și 1.199 lei/MWh pentru primul trimestru din 2027.

La 21 octombrie 2026, Tribunalul Buzău a aprobat cererea de intrare în insolvență a Getica 95.

G4Media a solicitat puncte de vedere atât companiei Getica 95, cât și instituțiilor strategice menționate în articol. Până la publicarea materialului, singurul răspuns primit a fost cel transmis de Serviciul de Telecomunicații Speciale.