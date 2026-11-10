Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei acordă 5 milioane de euro pentru antreprenorii romi din România. Peste 1.000 de afaceri vor putea primi finanțare în 4 țări

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și REDI Fund au semnat un împrumut de 5 milioane de euro pentru finanțarea antreprenorilor romi din România și alte trei țări europene. Programul va permite acordarea unor microcredite de peste 8 milioane de euro până în 2028, sprijinind peste 1.000 de afaceri și crearea sau menținerea a 2.000 de locuri de muncă.

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și REDI Economic Development S.A. (REDI Fund) au semnat marți, 10 noiembrie, un nou acord de finanțare în valoare de 5 milioane de euro, destinat sprijinirii antreprenorilor romi din România, Albania, Kosovo și Republica Moldova.

Împrumutul urmărește să faciliteze accesul microîntreprinderilor și întreprinderilor mici la credite cu costuri accesibile, într-un context în care comunitățile de romi continuă să se confrunte cu obstacole importante în obținerea finanțării bancare.

Potrivit estimărilor, noua finanțare va permite acordarea unor microcredite în valoare totală de peste 8 milioane de euro în perioada 2026-2028. Programul ar urma să sprijine peste 1.000 de afaceri și să contribuie la crearea sau menținerea a peste 2.000 de locuri de muncă.

Acordul a fost semnat de viceguvernatorul CEB, Tomáš Boček, și directorul REDI Fund, Petrică Dulgheru. Împrumutul va fi garantat prin Contul de Impact Social al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar banii vor ajunge la beneficiari prin intermediul instituțiilor locale de microfinanțare din cele patru state.

REDI Fund va acorda împrumuturi acestor instituții, care vor finanța ulterior antreprenorii romi. Creditele vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de active productive, echipamente și asigurarea capitalului de lucru necesar desfășurării activității.

Cel puțin 40% din finanțarea acordată de CEB va fi direcționată către afaceri deținute de romi. Restul banilor va ajunge la microîntreprinderi și întreprinderi mici care au o legătură directă cu aceste comunități, inclusiv prin angajarea de personal rom.

Programul acordă o atenție specială femeilor antreprenor, REDI Fund urmărind ca minimum 30% dintre subîmprumuturi să fie acordate acestora. Valoarea medie estimată a unui microcredit este de aproximativ 7.000 de euro. Banii vor putea finanța activități precum micile ferme, afacerile de familie din comerțul cu amănuntul, meșteșugurile și prestarea de servicii.

Inițiativa vine în condițiile în care romii reprezintă cea mai numeroasă minoritate etnică din Europa, populația acestora fiind estimată între 10 și 12 milioane de persoane. Probabilitatea ca membrii comunității să trăiască în sărăcie este de două ori mai mare decât în cazul altor grupuri, iar accesul la serviciile financiare rămâne o problemă importantă.

În România, numeroși mici antreprenori romi întâmpină dificultăți în obținerea creditelor de la instituțiile financiare tradiționale și ajung să apeleze la creditori informali, uneori în condiții extrem de dezavantajoase.

Pe lângă finanțare, programul include și servicii de sprijin pentru dezvoltarea afacerilor. Inițiativa pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Rom, organizația non-profit care este acționar al REDI Fund, va oferi beneficiarilor cursuri de educație financiară, consultanță pentru dezvoltarea afacerilor și asistență în pregătirea cererilor de credit.

De asemenea, organizația va contribui la formarea unor ofițeri de credit romi în cadrul instituțiilor de microfinanțare partenere. Reprezentanții programului consideră că această abordare poate facilita accesul la finanțare pentru persoanele care, în mod obișnuit, rămân în afara sistemului financiar formal.

Viceguvernatorul CEB, Tomáš Boček, a subliniat importanța accesului la finanțare pentru integrarea economică și socială a comunităților rome, evidențiind rezultatele parteneriatului cu REDI Fund.

„Incluziunea financiară este esențială pentru coeziunea socială. Prin parteneriatul nostru cu REDI Fund, putem ajuta antreprenorii romi să acceseze finanțarea de care au nevoie pentru a-și construi și dezvolta afacerile. Acest al doilea împrumut se bazează pe un parteneriat care face deja o diferență reală“, a declarat Tomáš Boček, viceguvernator al CEB.

La rândul său, directorul REDI Fund, Petrică Dulgheru, a atras atenția asupra prejudecăților cu care se confruntă antreprenorii romi atunci când încearcă să obțină finanțare și a susținut că investițiile în afacerile acestora pot produce beneficii economice pentru comunitățile locale.

„Antreprenorilor romi nu le-au lipsit niciodată ideile sau voința de a munci, dar prea des creditorii au văzut stereotipuri în locul unui plan de afaceri. Beneficiarii noștri au demonstrat că rambursează ca orice alt client. Finanțarea afacerilor deținute de romi este o investiție care se întoarce sub formă de locuri de muncă, taxe și economii locale mai puternice, iar acest împrumut arată că și CEB vede lucrurile astfel“, a declarat Petrică Dulgheru, directorul REDI Fund.

Noul acord reprezintă a doua finanțare acordată de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei către REDI Fund. Primul program, în valoare de 3 milioane de euro, a fost aprobat în 2021 și a vizat instituții de microfinanțare din Macedonia de Nord și România.

Împreună cu portofoliul mai larg al REDI, finanțările acordate până în prezent au sprijinit aproximativ 460 de beneficiari, dintre care 300 sunt antreprenori romi. Afacerile conduse de femei au reprezentat 60% din portofoliul finanțat.