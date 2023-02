HERO – proiectul european care ajută acum comunitatea romă din România! Câți bani acordă UE

Conferința de lansare a proiectului HERO (sursă foto: infofinanciar.ro)

România este acum o țară membră a unui proiect-pilot în cadrul Uniunii Europene. Alături de Bulgaria și Sclovacia, țara noastră intră acum sub programul „Housing and Empowerment for Roma”, presscurtat HERO (erou - tradus din limba engleză n.r.) prin care se va investi în îmbunătățirea traiului de viață a comunității rome.