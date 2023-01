Jean Maurer a vorbit în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al EVZ Capital despre momentul în care a încercat să fugă din România comunistă.

„Aveam un Citroen, un Oltcit pe vremea aia, îi făcusem eu o modificare, îi băgasem motor de 1300. Am plecat în Ianuarie către graniță. La jumătatea drumului, la Sibiu, mi-a plesnit un piston. Am venit în 3 pistoane și înfrigurat înapoi în București. Mi-a reparat în 2-3 ore un mecanic extraordinar și am plecat din nou. Am ajuns la graniță a doua zi după-masă. Frica mea era că la un moment dat se informa cabinetul 2 că am primit pașaport și că sunt pe drum și că mă dau în consemn și ăia de la poliția de frontieră mă opresc și îmi spun: Dumneata nu ieși, te întorci înapoi.”, se temea atunci Jean Maurer.

Berthold Beitz a fost considerat unul din părinții legendari ai reconstrucției industriei germane

„Două ore am așteptat să vină un vameș. Aveam și valută la mine, că nu puteam să plec doar cu lei. Făcusem rost de aproape 2.000-3.000 de mărci. Le-am pitit în filtrul de aer de la mașină. Vine unul, bună ziua și poftiți. Și am trecut. Aveam viză pentru RDG. Mi-au dat drumul fără absolut niciun incident. Imediat cum am ajuns la Szeged am dat un telefon acasă la soție și i-am spus că am trecut și că sunt pe partea ailaltă. Deja făcusem pneumonie, deja făcusem 38 de grade.”, a povestit fiul fostului premier comunist. Gazda sa din Budapesta a chemat salvarea, iar după două zile Jean Maurer s-a pus pe picioare și s-a dus la consulatul Germaniei de Vest.

„M-am prezentat și le-am spus că eu vreau să emigrez în Germania. Ăsta e pașaportul, ăsta e numele meu și asta e scrisoarea pe care am primit-o de la Berthold Beitz, de la Krupp. Consulul respectiv a dat un telefon la Vila Hugel și l-a găsit chiar pe Berthold Beitz. El a spus: «Dați-mi-l pe domnul Maurer să stau de vorbă cu el.» Din momentul ăla mi s-a schimbat statutul.”, recunoaște Jean Maurer la Istoria Secretă.

Berthold Beitz a fost considerat unul din părinții legendari ai reconstrucției industriei germane de după al doilea război mondial. A avut o relație strânsă de prietenie cu Ion Gheorghe Maurer, care i-a facilitat o afacere de miliarde de dolari cu Iranul și cu care mergea deseori la vânătore în România. Magnatul german a murit în 2013, la 99 de ani și a lăsat în urmă imperiul industrial Krupp.