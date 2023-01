Jean Maurer a vorbit, în compania lui Ionuț Cristache, despre cum și-a plănuit fuga în Germania în așa fel încât să nu poată fi prins de securitate, în cadrul podcastului Istoria Interzisă de pe contul de Youtube EVZ Capital.

„Eram pregătit de ce e mai rău”

„Au fost niște povești despre fugari pe care mi le-a spus generalul Eugen Luchian și care mi-au rămas în minte. Luchian a fost cel care a făcut sesizarea la familia Ceaușescu cu privire la faptul că Pacepa plănuia să plece, dar a fost luat în derâdere. El îmi povestea operațiunea de recuperare a fugarilor.

Îmi era teamă că vin și mă iau pe sus și mă aduc la București și că tot ce am făcut și tot ce am construit a fost în zadar. Securitatea opera exact ca în filmele americane când venea vorba de operațiunile de recuperare a fugarilor. Credeam că asta mi se va întâmpla și mie când am văzut că se stinge lumina.

Eu mi-am plănuit fuga în ianuarie pentru că atunci vigilența era scăzută, pentru că erau sărbătorile de aniversare a cuplului Ceaușescu. Totul a fost gândit și calculat după cum m-a dus pe mine capul.

Am dat un telefon la centrală și le-am spus că lumina în vila în care stăteam eu era stinsă mi-au spus că nu este. După discuție au am ieșit pe acoperiș, abia îmi cumpărasem și un pistol cu gloanțe oarbe, eram pregătit de ce e mai rău. Am stat patru oare în ploaie pe acoperiș, așteptând să se întâmple ceva.

Până la urmă s-a aprins lumina, nu a venit nimeni. Am început să lucrez la firma Krupp ca cercetător într-un laborator internațional, populat cu cercetători nemți. Aveam un salariu de 5.000 de mărci, care era o bursă de fapt, era o sumă extraordinară. Le-am demonstrat nemților că titlurile mele de pe diplome erau reale”, a povestit fiul fostului lider comunist Gheorghe Mauer.

„Țiriac a făcut o afacere cu taică-miu”

De asemenea, acesta a dezvăluit că Ion Țiriac a făcut o afacere cu tatăl său. „Țiriac nu a vrut să interfereze în niciun fel personal cu mine”, a explicat Jean Maurer.

„L-am sunat pe domnul Țiriac, care era și el în Germania la vremea respectivă armele încă erau la tata. Țiriac a fost foarte drăguț și a spus că mă ajută cu cât am nevoie. Banii au fost ceruți cu împrumut, aveam nevoie să îmi iau haine, să îmi mobilez casa. Nu aveam istorie bancară, nu mi se putea oferi un credit.

I-am cerut lui Țiriac 10.000 de mărci. Mi-a spus să mă duc la banca mea și să vorbesc acolo, că cei de la bancă vor ști ce au de făcut. Banca mi-a dat un credit garantat de Țiriac. L-am plătit destul de repede, în 2 ani de zile. Din punctul meu de vedere. Țiriac nu a vrut să interfereze în niciun fel personal cu mine, de asta a garantat creditul.

Țiriac a făcut o afacere cu taică-miu și i-a cumpărat puștile pe o sumă de nimic, iar sora lui a venit pur și simplu în casa părinților mei și a luat vazele și tablourile, pe care nu le-am recuperat niciodată. În afara faptului că acele lucruri erau moștenirea familiei, erau și niște obiecte pentru zile negre.

Rodica a spus că mama mea i le-a făcut cadou. Nu are cum să se fi întâmplat asta pentru că mama mea făcuse deja un AVC. Tata avea 90 de ani, nu mai auzea și nu mai vedea bine, mama era paralizată, nu putea vorbi, și Rodica spunea că obiectele respective au fost date cadou. Atunci ea a propus să se întâlnească avocații noștri.

Eu i-am răspuns că eu nu am după ce bea apă, și să țină cont de toate lucrurile pe care le-a făcut familia mea pentru ea și pentru fratele ei. Ea insistat pe întâlnirea avocaților, și cum eu nu aveam avocat, am pierdut obiectele respective, asta a fost ultima mea discuție cu ea.”, a mai spus Jean Maurer.