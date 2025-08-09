Cele mai luxoase de pe Riviera Franceză. Binecuvântată cu soare aproape permanent, o bucătărie minunată și o coastă frumoasă, Coasta de Azur este un loc sinonim cu eleganța și rafinamentul. Întinzându-se pe 114 km de-a lungul coastei, Riviera Franceză începe de la Saint-Tropez în vest și se termină la Menton, lângă granița cu Italia, conform LuxyuryColumnist.

Zona a devenit cunoscută sub numele de Coasta de Azur, sau Coasta Albastră, în 1887. Această porțiune a coastei franceze a fost frecventată de aristocrația britanică și rusă încă de la sfârșitul secolului al -XVIII-lea.

Odată cu introducerea căii ferate, la mijlocul secolului al XIX-lea, vacanțele pe Riviera Franceză au devenit foarte populare. Regiunea era vizitată de membrii familiei regale britanice, inclusiv de Regina Victoria. Artiști celebri precum Henri Matisse și Pablo Picasso au venit aici în secolul al- XX-lea.

Să începem călătoria pe Riviera Franceză cu Antibes, unul dintre cele mai pitorești orașe de pe Riviera Franceză.

Hotelurile de lux din Antibes sunt foarte scumpe, dar puteți obține o masă bună într-un bistro la un preț foarte rezonabil. Există câteva plaje publice bune în Antibes Juan-les-Pins, cum ar fi Ponteil și Salis. Aici veți găsi câteva cluburi cu plaje private, unde plătiți o taxă de intrare.

Fortul Carré este o priveliște impunătoare cu vedere la Marea Mediterană. Deși fortul datează din secolul al XVI-lea, Antibes în sine a fost fondat în secolul al V-lea î.Hr. și este cunoscut sub numele de Antipolis. Astăzi este un oraș elegant, cu un port pentru iahturi și un impresionant Muzeu Picasso.

Faimos pentru festivalul anual de film, Cannes este o stațiune obligatoriu de vizitat pe Riviera Franceză. Cannes este cunoscut și pentru faimoasa Promenade de la Croisette, o lungă alee mărginită de palmieri. Veți găsi aici unele dintre cele mai luxoase hoteluri, precum și buticuri și restaurante de lux și una dintre cele mai bune plaje de pe Riviera Franceză.

Această peninsulă spectaculoasă este unul dintre cele mai scumpe locuri de locuit din Franța. Există câteva vile frumoase amplasate de-a lungul coastei Cap Ferrat și împrăștiate în jurul dealurilor.

De exemplu, Vila Ephrussi de Rothschild, în culorile trandafirilor a fost construită de baroneasa Béatrice de Rothschild. Situată pe un deal cu vederi panoramice asupra Coastei de Azur, este acum un muzeu, deschis publicului.

În interior veți găsi numeroase picturi și mobilier antic, în timp ce în exterior există nouă grădini diferite de explorat, reprezentând țările pe care le-a vizitat baroneasa.

Nu ratați expoziția de fântâni arteziene, care are loc la fiecare 20 de minute.

Când auzi numele Grasse, mintea te duce imediat la parfumul și mirosurile inimitabile pe care le vei găsi pe Riviera Franceză. Trei dintre cele mai faimoase case de parfumuri franceze, Molinard, Fragonard și Galimard, oferă tururi, iar Muzeul Internațional de Parfumerie este singurul de acest fel din lume.

Orașul în sine este o destinație populară, cu o catedrală care datează din secolul al- XI-lea, găzduind operele de artă semnate de Rubens. Festivalul anual Fete du Jasmin sau Festivalul Iasomiei are loc în fiecare an la începutul lunii august.

Deși Monaco este un principat în sine, este considerat ca parte din zona geografică a Rivierei Franceze. Este surprinzător câte atracții există de văzut aici, inclusiv Cazinoul din Monte Carlo și grădina botanică, sau Jardin Exotique de Monaco.

Mergeți la Stânca din Monaco pentru a vedea schimbarea gărzii la Palatul Princiar. Acvariul faimos în întreaga lume, Musée océanographique de Monaco, se află aproape.

Acest fermecător sat de pe dealul Rivierei Franceze a fost mult timp preferatul unor artiști precum Jean Cocteau, Pablo Picasso, Yves Klein și suprarealistul Man Ray. Multe celebrități au rătăcit pe străzile înguste, inclusiv Sir Winston Churchill, Edith Piaf și Christian Dior.

Străzile pietonale șerpuitoare găzduiesc numeroase galerii de artă, restaurante pitorești și Muzeul de Artă Clasică din Mougins. În fiecare an, în luna septembrie, Festivalul Internațional de Gastronomie din Mougins are loc în acest sat medieval.

Capitala departamentului Alpi Maritimi, Nisa este unul dintre cele mai faimoase orașe din sudul Franței. Supranumită Nice La Belle, acest oraș elegant de pe Riviera Franceză își merită renumele.

Nisa este cunoscută pentru faimoasa Promenade des Anglais, o alee cu vedere la Marea Mediterană. Promenade du Paillon este un alt loc minunat pentru o plimbare. Întins pe 12 hectare, acest paradis urban începe în Place du Massena cu Miroir d’Eau, una dintre cele mai mari atracții ale Rivierei Franceze.

Dacă aveți puțin timp la dispoziție în timpul vacanței în sudul Franței, mergeți la Saint-Paul de Vence. Acest oraș medieval francez este renumit pentru galeriile și muzeele de artă, fiind casa multor artiști precum pictorul Marc Chagall, înmormântat aici.

Fortificat în secolul al XIII-lea, a supraviețuit practic intact. Saint Paul de Vence poate fi aglomerat în timpul sezonului, așa că e de preferat să vizitați acest orășel în afara sezonului. Fundația Maeght contrastează destul de mult cu orașul vechi – acest muzeu apreciat are una dintre cele mai importante colecții de artă modernă din Europa. Veți vedea lucrări de Braque, Calder, Giacometti, Miro și mulți alții.