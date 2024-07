Lucrurile care îi fac pe globetrotteri să viziteze aceste orașe sunt atracțiile culturale, poveștile, istoria, monumentele antice, ospitalitatea locală și multe altele.

Puteți savura o experiență diversă în timp ce explorați orașele lumii. Fiecare oraș are ceva definitoriu, care pot face dintr-o călătorie o amintire care va dura toată viața.

Așadar, care este cel mai frumos oraș din lume? Aceasta este o întrebare la care este dificil să răspunzi, fără a isca o dezbatere aprinsă și opinii pro și contra.

Luând în considerare cele mai populare destinații, acest site a întocmit o listă cu cele mai frumoase orașe din lume.

1. Londra, Regatul Unit

Ieșiți de pe drumurile bătute și explorați scena artei stradale din East London, faceți un tur și căutați locuri mai puțin cunoscute, cum ar fi Insula Câinilor! Vizitați casele colorate din Notting Hill sau bucurați-vă de o masă gourmet într-un autobuz londonez etajat, în timp ce experimentați priveliști fantastice ale orașului.

Căutați repere emblematice și faceți cumpărături pe Regent Street, la Selfridges, pe Kings Road.

2. Paris, Franța

Parisul este cunoscut pentru Turnul Eiffel, Arcul de Triumf, Luvru. Cu toate acestea, farmecul său este dat de detaliile din cele 20 de arondismente ale capitalei franceze.

Străzi pietruite, clădiri frumoase, cafenele cu scaune de răchită înșirate armonios pe marginea trotuarelor – combinația acestor detalii conferă străzilor din Paris un farmec aparte.

Una dintre cele mai bune modalități de a vă bucura de Paris este o croazieră pe Sena. Jardin du Luxembourg și Jardin des Tuileries sunt repere obligatorii pentru orice turist ajuns aici!

3. Roma, Italia

Cu peste 280 de fântâni și mai mult de 900 de biserici, Roma are suficiente repere arhitecturale pentru a fi inclusă pe această listă. Colosseumul, Vaticanul și Panteonul plus toate celelalte clădiri și piațete fac din Roma cel mai frumos oraș european.

Cu toate acestea, o mare parte din frumusețea sa se află în detalii, ca și în cazul Parisului. Explorați străduțele Romei, pe care veți găsi cele mai frumoase clădiri și restaurante.

4. Sydney, Australia

Inima orașului Sydney o reprezintă portul și cele două repere emblematice ale Australiei, Opera din Sydney și Podul. Portul Sydney este magnific, și strălucește, mai ales la apus.

Sydney este renumit pentru plajele sale. Bondi Beach este cea mai populară plajă, cu nisip minunat și restaurante grozave.

5. Veneția, Italia

Veneția este literalmente construită pe apă. Baza clădirilor sale pătrunde adânc în pământ.

Cel mai bine ar fi să explorați orașul pe jos sau pe apă. Piazza San Marco este centrul Veneției și găzduiește magnifica Basilica San Marco. Nu ratați Podul Rialto, numeroasele palate venețiene, Galeria Academiei și Puntea Suspinelor. Sau încercați să ajungeți pe Insula Murano, de unde veți avea ce cumpăra!

6. New York City

Când vine vorba de natură, există două locuri foarte frumoase în New York. Primul este, desigur, Central Park.

În al doilea rând este fantastica High Line, o fostă linie de cale ferată care nu mai era folosită. A fost împânzită de plante, bănci, mici tarabe de mâncare și multe altele. Cea mai frumoasă clădire din metropola americană este clădirea Chrysler. Minunea art deco care atrage turiștii este Grand Central Station, iar Rockefeller Center este uimitor în perioada Crăciunului.

7. Istanbul, Turcia

Este singurul oraș din lume care se întinde pe malurile a două continente,. Acest oraș superb este locul perfect, dacă doriți să explorați Orientul Mijlociu sau Africa.

Moscheea Albastră este, probabil, cea mai faimoasă atracție din Istanbul. Și Moscheea Albastră și Hagia Sofia sunt situate în aceeași piață principală din cartierul Sultanahmet din Istanbul. Și este obligatoriu să le vizitați!

Palatul Topkapi este una dintre atracțiile turistice preferate din Istanbul. Acest palat a fost folosit între secolele al XV-lea și al XIX-lea și se pare că era un loc important în timpul Imperiului Otoman.

7. Bangkok

Bangkok este capitala zgomotoasă a Thailandei care nu doarme niciodată. Fiecare colț al orașului este plin de oameni, muzică, dans, trafic, magazine de cumpărături și altele.

Este întotdeauna un oraș captivant și mereu verde.Vibe-ul acestui oraș este tineresc și niciodată sumbru. Indiferent cât de des vizitați Bangkok, întotdeauna există ceva nou de făcut și de experimentat. În plus, Bangkok are multe temple antice și alte atracții incredibile. În plus, Bangkok are câteva plaje liniștite, care vă vor face vacanța mai relaxantă.

Atracții de top din Bangkok: Yaowarat Road, Centrul de Artă și Cultură din Bangkok, Muzeul Național Bangkok, Muzeul de Artă Contemporană, Marele Palat, Wat Suthat etc.

8. Medellin, Columbia

Acest oraș uimitor are energia unei metropole precum Londra sau New York.

De obicei, când un oraș columbian este inclus pe o listă cu cele mai frumoase orașe, acesta este Cartagena, deși nu are priveliști uimitoare ca Medellin.

Parcul Arvi se află la marginea orașului Medellin. Este un parc imens unde puteți face drumeții.

9. Karlovy Vary, Cehia

Karlovy Vary este cel mai faimos oraș balnear din Republica Cehă. Aici oamenii vin să se trateze de mai bine de 650 de ani.

Cu toate acestea, în secolul al XVIII-lea, orașul a început să se dezvolte și să devină cunoscut în toată Europa. Pe lângă faimoasele izvoare, Karlovy Vary găzduiește unul dintre cele mai importante festivaluri de film din lume.

Există 79 de izvoare termale diferite Karlovy Vary. Paisprezece dintre acestea sunt folosite în prezent pentru apa minerală.

10. Sankt Petersburg, Rusia

Sankt Petersburg este un amestec de insule mari și mici, fiind considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din lume. De altfel, mulți în văd drept capitala culturală a Rusiei.

Cea mai cunoscută atracție este Muzeul Ermitaj. În St. Petersburg nu există biserici de secol XVIII – XIX construite în stilul vechi rusesc, cu acele cupole colorate, în formă de „bulbi de ceapă”. Petru cel Mare, întemeietorul orașului, a interzis această arhitectură tradițională, întrucât dorea să modernizeze Rusia și să se lepede de moștenirea străbunilor. Dorința i-a fost respectată și după moarte, cu o excepție: Catedrala Învierii sau, ”Biserica de pe sângele vărsat” este singura care seamănă cu celebra Catedrală Sf. Vasile din centrul Moscovei.