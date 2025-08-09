Pentru persoanele nemulțumite de pașaportul lor actual și care dispun de sumele necesare, există posibilitatea de a obține o nouă cetățenie care le oferă dreptul de a călători fără viză în numeroase țări.

Potrivit firmei de avocatură Henley & Partners, aproximativ 12 țări din întreaga lume oferă pașapoarte în schimbul unor investiții, iar majoritatea nu impun solicitanților să se mute sau să viziteze efectiv țara respectivă.

Astfel, aceste programe reprezintă o opțiune atractivă pentru cei care își doresc mobilitate internațională sporită și acces facil în mai multe state.

Aceste programe sunt o sursă importantă de finanțare pentru economiile mici, în special ale statelor insulare din Caraibe, care primesc astfel o infuzie de lichidități. În schimb, oferă investitorilor privilegiul călătoriilor fără viză în numeroase țări.

De exemplu, pașaportul din Saint Kitts și Nevis oferă acces în 154 de țări, apropiindu-se de recordul mondial deținut de Singapore, cu 193 de țări. Alte țări din Caraibe cu astfel de programe sunt Antigua și Barbuda, care oferă acces în 152 de țări, Grenada (147), Saint Lucia (146) și Dominica (143).

În afara regiunii Caraibelor, Macedonia de Nord, care nu este membră a Uniunii Europene, oferă acces fără viză în 130 de țări, Turcia în 114, iar Nauru în 87, această din urmă țară propunând un tarif mai accesibil, în jur de 130.000 de dolari.

Țările mai mari, precum Egipt și Iordania, oferă și ele cetățenie în schimbul investițiilor, promovând și alte beneficii, cum ar fi accesul facil la piețele locale și rutele comerciale strategice. Sumele solicitate sunt mai mari decât în Caraibe, ajungând la aproximativ 250.000 de dolari, iar în unele cazuri chiar peste acest prag.

În Uniunea Europeană, Malta și Austria sunt singurele state care permit cetățenia prin investiții, însă acestea impun condiții stricte. Malta, de exemplu, cere o rezidență de trei ani și o perioadă de investiție de cinci ani.

Austria, deși nu are reguli clare, este considerată cea mai dificilă opțiune pentru obținerea cetățeniei prin investiții.

În plus, ambele țări europene oferă și programe de rezidență prin investiții, o practică frecventă la nivel mondial, prin care investitorii primesc inițial statutul de rezident permanent, cu posibilitatea de a solicita ulterior cetățenia.

Costurile pentru astfel de programe variază considerabil: în Uniunea Europeană, prețurile pot ajunge până la 500.000 de dolari, în timp ce în Statele Unite sunt de aproximativ un milion de dolari, însă doar pentru cei care pun bazele unor afaceri, iar în țări precum Singapore, Noua Zeelandă sau Hong Kong, investițiile pot depăși câteva milioane de dolari.

Alegerea unei cetățenii prin investiții depinde nu doar de preț, ci și de avantajele oferite, de flexibilitatea programului și de destinațiile accesibile fără viză.