Victor Ponta, fost prim-ministru al României și candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024, a declarat că a inițiat oficial procesul de renunțare la cetățenia sârbă. Acesta a precizat că gestul este unul firesc în contextul candidaturii sale la funcția de președinte al României și a fost făcut imediat după ce Biroul Electoral Central (BEC) i-a validat dosarul.

„Am făcut cererea de renunțare încă din ziua în care a fost admisă cererea mea de a candida la Biroul Electoral Central. Trebuie să ajung la Belgrad să fac o procedură scrisă pentru a se publica în monitorul lor oficial. Dar vreau să vă spun un lucru: în continuare am o mare iubire și respect pentru poporul sârb, pentru tradiție, pentru mâncare, pentru sport, pentru tot. Cred că sunt cei mai buni vecini ai noștri, de-a lungul secolelor”, a spus Ponta într-un interviu acordat DC News.

În ciuda acestui pas, Ponta a ținut să sublinieze că renunțarea la cetățenie nu înseamnă și o rupere afectivă de Serbia. Dimpotrivă, fostul premier a vorbit în termeni elogioși despre poporul sârb, subliniind admirația sa pentru cultura, tradițiile și valorile acestei națiuni.

Ponta a afirmat că decizia de a renunța la cetățenia sârbă nu are legătură cu o dezicere de Serbia, ci cu ideea de a nu lăsa loc de interpretări sau de îndoieli în legătură cu loialitatea sa față de România.

În cadrul interviului, Ponta a rememorat mai multe episoade legate de relațiile României cu comunitățile românești din străinătate. Acesta a amintit o vizită în Valea Timocului, în Serbia, unde s-a întâlnit cu românii de acolo în compania omologului său sârb, o premieră în istoria relațiilor bilaterale.

„Am avut ocazia, am fost, am fost la Zaicear. Cred că sunt singurul prim-ministru care a fost în Valea Timocului și, mai mult, l-am luat și pe premierul de atunci cu mine, ca să fim ambii premieri. Ca românii să nu-mi spună doar mie, să-i spună și premierul din Serbia ce probleme au, apropo de religie, apropo de drepturi de a învăța în limba română. Vă spun un lucru, mai rău a fost când am fost la Cernăuți.

Nu vreau să vorbesc cu păcat și Ucraina e o țară atacat, în necaz în război, dar mai rău a fost când am fost la Cernăuți decât în orice altă parte din lume. Le-am dat atunci, am alocat de la Guvernul României, bani pentru refacerea casei lui Aron Pumnul. Nici până azi, după 10 ani, nu e refăcută.

Atunci am vrut să finanțăm școlile în limba română. Nici până azi nu au voie să învețe în limba română. Tot ne zic că românii-s moldoveni. Nu sunt moldoveni, sunt români. La preoții români și bisericile românești tot aceeași problemă este. Acuma luați cu forța să fie băgați în altă parte”, a afirmat fostul premier.