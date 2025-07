Victor Ponta a spus că era convins că are o șansă reală de a intra în turul doi al alegerilor prezidențiale și chiar de a a ajunge la Cotroceni.

„În primul rând, eu am fost convins că am o șansă reală să intru în turul doi, și dacă intru în turul doi, câștig”, a afirmat el în podcastul de pe canalul de YouTube HAI România .

Întrebat ce i-a dat această convingere, Ponta a spus că s-a bazat pe o neutralitate a conducerii PSD. Fostul social-democrat a adăugat că în campania electorală, nu s-a confruntat cu alte partide sau instituții, ci cu propriul partid, afirmând că toate resursele, conducerea și sprijinul PSD au fost îndreptate împotriva lui, la fel cum s-ar fi întâmplat anterior și în cazul lui Mircea Geoană.

„Făcusem și sondaje și calcule. Singurul lucru pe care l-am greșit, și m-a costat, a fost faptul că eu m-am bazat pe o neutralitate, nu un sprijin, ci pe o neutralitate a conducerii PSD. Ciolacu, Grindeanu, am zis că sunt prieten cu ei. Nu or să iasă să spună că mă susțin, dar mă lasă în pace. Și în acel context, intram în turul doi.

Ponta a mai afirmat că voturile obținute de el au venit din partea alegătorilor raționali, nu pe fond emoțional, recunoscând că nu reușește să genereze susținere prin emoție. El a adăugat că s-a gândit inițial că, în urma unei noi înfrângeri, PSD ar putea decide să treacă în opoziție, dar ulterior a realizat că partidul nu va renunța la funcțiile și ministerele importante pe care le deține, precum cele de la Agricultură, Transporturi sau conducerea Camerei Deputaților.

„Nu le am în buzunar voturile astea. Eu am obținut voturi de la oameni raționali. N-am obținut voturi emoționale. Eu am această problemă, nu reușesc să stârnesc voturi emoționale (…) Sincer, iarăși aici, am stat un pic, am zis ‘să vezi că PSD-ul se trezește după această nouă bătaie, trece în opoziție’, după aia am zis ‘cum să plece de la Ministerul Agriculturii, de la Transporturi, de la Camera Deputaților?’ (…)”, a afirmat acesta.