Qantas concediază sute de angajați și mută posturi în India. Angajații contestă decizia de externalizare

Compania aeriană Qantas va desființa sute de locuri de muncă în Australia și va transfera o parte dintre activități către Accenture, pe fondul extinderii inteligenței artificiale și al reducerii costurilor.

Compania aeriană australiană Qantas a anunțat că va desființa 850 de locuri de muncă în Australia și va externaliza o parte dintre activitățile corporative către firma de consultanță Accenture. Decizia vine în contextul extinderii utilizării inteligenței artificiale în industria aviatică și al eforturilor companiei de reducere a costurilor și eficientizare a activității.

Directorul general al Qantas, Vanessa Hudson, a informat angajații printr-un e-mail că disponibilizările vor avea loc treptat, în următorii ani. Prima etapă este programată să se încheie până la jumătatea anului 2027. Aceasta a recunoscut că măsura va crea incertitudine pentru o parte dintre angajați și a transmis că înțelege dificultățile generate de această decizie.

Cele 850 de posturi reprezintă aproximativ 3% din cei 28.000 de angajați pe care compania îi are în Australia. Prima rundă de restructurări va viza departamentele financiar, de achiziții, resurse umane și marketing. O parte dintre responsabilități vor fi preluate de Accenture, prin echipe care vor avea, în mare parte, sediul în India.

Conducerea Qantas susține că schimbările rapide din industria aviatică, determinate inclusiv de dezvoltarea inteligenței artificiale, impun reorganizarea activităților corporative. Parteneriatul cu Accenture ar urma să permită modernizarea sistemelor informatice mai vechi și simplificarea unor procese interne.

Vanessa Hudson a explicat că externalizarea va oferi companiei acces la date și competențe în domeniul inteligenței artificiale, resurse pentru care există o concurență tot mai mare la nivel internațional. Potrivit acesteia, Qantas nu poate recruta suficienți specialiști în ritmul necesar pentru desfășurarea acestor activități.

Qantas se alătură astfel unui număr tot mai mare de companii australiene care transferă anumite activități în străinătate pentru a reduce cheltuielile și a îmbunătăți eficiența operațională. Printre acestea se numără Woolworths, Officeworks, Telstra și National Australia Bank, care au anunțat măsuri similare în cursul acestui an.

„Știu că acestea sunt vești grele pentru unii și îmi pare rău pentru incertitudinea pe care o generează. Printr-un partener, putem accesa datele și competențele de IA pentru care concurează fiecare industrie din lume, deoarece nu putem angaja în ritmul de care are nevoie această muncă”, a spus Hudson.

Sindicatul Serviciilor din Australia (ASU) a susținut, într-un comunicat, că reprezentanții Qantas le-ar fi transmis anterior angajaților că parteneriatul cu Accenture nu presupune externalizarea locurilor de muncă.

Secretarul național adjunct al ASU, Scott Cowen, a afirmat că, la începutul acestui an, conducerea companiei ar fi exclus posibilitatea transferării unor posturi în străinătate. Acesta a precizat că sute de angajați au fost informați ulterior că activitățile lor vor fi preluate, în mare parte, de personal din afara Australiei. În acest context, sindicatul a cerut companiei să le ofere angajaților explicații privind decizia.

Reprezentantul ASU a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale afectează angajații din numeroase sectoare, însă costurile schimbărilor tehnologice nu ar trebui transferate asupra lucrătorilor care au contribuit la funcționarea companiei aeriene de-a lungul anilor.

În replică, un purtător de cuvânt al Qantas a respins acuzațiile sindicatului și a negat că firma ar fi oferit garanții potrivit cărora niciun loc de muncă nu va fi transferat în străinătate.

Reprezentantul companiei a precizat că Qantas a avut mai multe întâlniri cu sindicatul în ultimele luni, în cadrul cărora a discutat posibilitatea transferării unor posturi către Accenture. Activitățile respective ar urma să fie preluate de echipele firmei de consultanță din India și Australia.