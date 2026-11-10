Industria auto se reconfigurează în SUA după tarifele lui Donald Trump. Honda investește 3 miliarde de dolari, iar Toyota cere facilități fiscale similare celor oferite Audi

Honda și Toyota investesc miliarde de dolari în industria auto americană, în contextul tarifelor comerciale impuse de administrația Donald Trump. Honda va construi o fabrică de 3 miliarde de dolari în Ohio, unde va crea 2.000 de locuri de muncă, în timp ce Toyota extinde producția din Texas și încearcă să obțină facilități tarifare pentru investițiile realizate în SUA.

Producătorul japonez de automobile Honda Motor va construi o nouă fabrică în valoare de 3 miliarde de dolari în centrul statului american Ohio, unde va produce vehicule hibride și va crea 2.000 de locuri de muncă. Unitatea va avea o capacitate anuală de 240.000 de automobile, iar producția este programată să înceapă în 2029.

Compania a anunțat luni că noua investiție va contribui la extinderea capacității sale de producție din Statele Unite și America de Nord. În paralel, Honda pregătește investiții suplimentare în fabricile sale din Ohio, Georgia, Alabama și Canada.

Noua fabrică din Ohio va putea produce anual 240.000 de vehicule și ar urma să intre în funcțiune în 2029, potrivit Automotive News.

Prin această investiție, capacitatea totală de producție auto a Honda din Statele Unite va ajunge la 1,3 milioane de unități pe an, în timp ce capacitatea de producție din America de Nord va crește la 1,9 milioane de vehicule anual.

Producătorul japonez a anunțat și un angajament investițional de 867 de milioane de dolari canadieni (613,6 milioane de dolari americani) pentru operațiunile sale din Canada. Din această sumă, 166 de milioane de dolari canadieni vor fi direcționați către activitățile fabricii din Alliston, provincia Ontario. Investiția va permite menținerea celor aproximativ 4.000 de angajați canadieni.

Guvernul Canadei a anunțat, la rândul său, că va contribui cu 313 milioane de dolari canadieni la proiectul din Alliston.

Honda intenționează să investească încă 338 de milioane de dolari în Ohio, precum și să realizeze noi investiții, ale căror valori nu au fost precizate, în Georgia și Alabama.

Compania va aloca fonduri și pentru dezvoltarea producției de motoare. În Alabama, Honda va construi un nou motor hibrid V6, în timp ce fabrica sa de motoare din Ohio va fi modernizată pentru a produce un nou motor cu patru cilindri. De asemenea, producătorul va adapta fabricile de transmisii din Ohio și Georgia și intenționează să reia producția de motoare în Ontario.

În luna mai, Honda a anunțat că intenționează să lanseze 15 modele hibride noi Honda și Acura la nivel mondial până în 2030.

În același timp, compania a renunțat la obiectivele privind vânzările de vehicule electrice și a suspendat pe termen nelimitat un proiect de 11 miliarde de dolari pentru producția de automobile electrice în Canada, în cadrul unei reevaluări financiare care a presupus pierderi de 9 miliarde de dolari asociate acestui segment.

Honda nu este singurul producător auto străin care anunță investiții importante în Statele Unite, în contextul tarifelor comerciale impuse de administrația președintelui Donald Trump.

Luna trecută, Audi, divizia de lux a grupului Volkswagen, a anunțat că va construi o fabrică de asamblare în valoare de 4 miliarde de dolari în apropiere de Macon, Georgia. Unitatea ar urma să devină operațională la începutul anilor 2030, să producă anual 200.000 de SUV-uri și să creeze 4.500 de locuri de muncă.

Reuters a relatat luna trecută că administrația Trump a promis companiei Audi facilități în privința tarifelor vamale pentru a sprijini realizarea fabricii din Georgia. Oficialii americani le-ar fi transmis reprezentanților producătorului german că guvernul intenționează să ofere reduceri ample ale tarifelor pentru constructorii auto care fac investiții importante în producția din Statele Unite.

În iulie, Toyota Motor a anunțat că va investi 3,6 miliarde de dolari pentru construirea unei linii de asamblare a camioanelor, cu o suprafață de aproximativ 232.000 de metri pătrați, în complexul său industrial din San Antonio, Texas. Producătorul japonez intenționează să transfere în Statele Unite o parte din producția de camioane realizată în prezent în Mexic.

Extinderea ar urma să fie finalizată până în 2030 și să genereze 2.000 de locuri de muncă.

Toyota încearcă, la rândul său, să obțină facilități tarifare similare celor promise companiei Audi. Deși producătorii americani Ford și General Motors au o prezență importantă pe piața locală, constructorul japonez continuă să concureze direct cu aceștia și a investit peste 50 de miliarde de dolari în Statele Unite.

Totuși, tarifele comerciale reprezintă o presiune financiară importantă pentru companie. Toyota estimează că va suporta costuri vamale de aproape 7 miliarde de dolari în exercițiul financiar care se încheie la 31 martie 2027.

Potrivit Automotive News, compania japoneză s-ar putea afla într-o poziție favorabilă pentru a obține facilități tarifare din partea administrației americane, având în vedere amploarea investițiilor și a activităților sale de producție din SUA.

Tim Ingle, vicepreședinte pentru strategia corporativă și director financiar al Toyota Motor North America, a declarat că producătorul va continua să solicite condiții comerciale echitabile.

„Vom continua întotdeauna să susținem existența unor condiții de concurență echitabile și să prezentăm argumente în favoarea investițiilor pe care le-am realizat de-a lungul mai multor decenii”, a declarat Tim Ingle.

Acordul final privind tarifele aplicabile companiei Audi nu a fost încă stabilit. Potrivit informațiilor apărute în presă, producătorul german, cu sediul în Ingolstadt, solicită un tarif vamal de 7,5%, în timp ce administrația Trump ar urma să propună un nivel de aproximativ 10%.

Fabrica Audi din Georgia ar urma să producă SUV-uri și să creeze 4.500 de locuri de muncă. Printre modelele care ar putea fi fabricate acolo se numără Q7, Q8 și viitorul model de vârf al mărcii, Q9.

Înainte de 2025, Toyota plătea un tarif vamal de 2,5% pentru automobilele importate din Japonia. În același timp, vehiculele fabricate în Canada și Mexic, care respectau cerințele Acordului dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA), puteau intra pe piața americană fără taxe vamale.

Politica comercială a actualei administrații americane a modificat însă aceste condiții. Tarifele pentru automobilele japoneze au fost majorate la 15%, în timp ce majoritatea bunurilor importate din Canada și Mexic sunt supuse unor taxe vamale de 25%.

În prezent, Toyota importă în Statele Unite mai multe modele, printre care 4Runner, bZ, Tacoma și anumite versiuni ale modelului RAV4. Tarifele afectează și piesele și componentele importate, utilizate inclusiv la fabricarea automobilelor în uzinele americane ale companiei.

Pentru a limita impactul acestor costuri, Toyota încearcă să obțină rambursări din partea guvernului, negociază cu furnizorii, crește ponderea componentelor achiziționate de pe piața internă și aplică alte măsuri de reducere a cheltuielilor.

Compania estimează că aceste acțiuni vor diminua cu aproximativ 1,3 miliarde de dolari costurile tarifare prognozate pentru actualul exercițiu financiar.

Tim Ingle a avertizat, de asemenea, că actualele condiții comerciale din cadrul USMCA ar putea reduce competitivitatea Americii de Nord în raport cu China. Producătorii auto chinezi sunt în continuare în mare parte absenți de pe piața americană, însă își consolidează semnificativ poziția pe alte piețe internaționale.