Miniștrii de Finanțe din zona euro urmează să discute pe 16 februarie un set de măsuri menite să întărească poziția internațională a monedei unice și să sporească reziliența economică a Europei, arată documentul pregătit pentru Eurogrupul. Printre opțiunile analizate se află emiterea de stablecoins ancorate de euro și extinderea utilizării datoriei comune a Uniunii Europene.

Documentul a fost elaborat de Comisia Europeană și apare într-un moment în care economia globală este supusă unor presiuni multiple, de la conflicte comerciale până la incertitudini legate de rolul dolarului american ca monedă de refugiu. În paralel, noile tehnologii de plată și dezvoltarea rapidă a activelor digitale modifică echilibrele tradiționale din sistemul financiar internațional.

Oficialii europeni consideră că aceste evoluții impun un răspuns coordonat la nivelul zonei euro, pentru a preveni vulnerabilități strategice și pentru a valorifica oportunitățile oferite de digitalizarea finanțelor. Discuțiile din Eurogrup sunt văzute ca un pas preliminar în definirea unei strategii mai ample privind rolul global al euro.

În analiza sa, Comisia Europeană atrage atenția asupra riscurilor geopolitice tot mai accentuate, subliniind că instrumentele financiare pot fi transformate în arme economice.

„Confruntată cu riscul sporirii folosirii ca armă a sistemului internaţional monetar şi financiar, UE trebuie să acţioneze pentru a-şi întări securitatea economică şi financiară şi capacitatea de a-şi promova propriile interese”, se arată în document, formulare citată integral de Reuters.

În prezent, moneda euro este utilizată oficial în 21 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și ocupă poziția de a doua cea mai importantă monedă de rezervă la nivel global, după dolarul Statelor Unite. Potrivit datelor invocate în documentul Comisiei Europene, euro reprezintă aproximativ 20% din rezervele valutare mondiale, o pondere semnificativ mai redusă decât cea a dolarului american, care concentrează circa 60% din rezervele globale. Această diferență evidențiază dezechilibrul existent în sistemul monetar internațional și limitele actuale ale influenței euro pe piețele financiare globale.

De asemenea, documentul subliniază că întărirea rolului euro ar putea reduce presiunile externe asupra economiei europene, ar scădea costurile de finanțare și ar limita expunerea companiilor europene la riscuri valutare, într-un mediu economic global volatil.

Comisia Europeană argumentează că guvernele din UE ar trebui să evalueze serios emiterea de active digitale denominate în euro, inclusiv stablecoins și monede digitale emise de băncile centrale, cunoscute sub acronimul CBDC. În același timp, este subliniată necesitatea gestionării riscurilor asociate stablecoins ancorate de monede străine.

Potrivit documentului, instrumentele denominate în euro reprezintă în prezent mai puțin de 1% din piața globală a stablecoins, o piață aflată într-o expansiune rapidă și dominată aproape în totalitate de active denominate în dolari americani. Această situație este considerată problematică din perspectiva autonomiei financiare a Europei.

Oficialii europeni avertizează că această dominanță a dolarului creează riscul ca inclusiv capitalul provenit din Europa să fie direcționat către Statele Unite, alimentând cererea pentru active americane în detrimentul celor europene. În opinia lor, dezvoltarea unor alternative solide în euro ar putea contribui la menținerea capitalului în interiorul Uniunii.

Pe lângă activele digitale, documentul Comisiei Europene propune extinderea pieței datoriei denominate în euro prin lansarea de proiecte finanțate în comun la nivelul UE, cu o valoare adăugată clară. De asemenea, este încurajată atragerea companiilor și guvernelor din afara blocului comunitar să emită obligațiuni în euro.

Această abordare ar putea contribui la creșterea lichidității pieței financiare europene și la consolidarea atractivității euro ca monedă de finanțare internațională. Oficialii consideră că o piață mai profundă a datoriei în euro ar întări poziția strategică a Uniunii pe termen lung.

În acest context, și Banca Centrală Europeană joacă un rol esențial. Președinta instituției, Christine Lagarde, a anunțat că BCE va prezenta liderilor europeni, la reuniunea din 12 februarie, un document de lucru care va include o listă de „reforme semnificative” necesare pentru stimularea creșterii și competitivității economice.