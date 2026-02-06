Banii în forma actuală nu mai reflectă pe deplin valorile și diversitatea Uniunii Europene, consideră oficialii BCE, motiv pentru care procesul de reproiectare a fost inițiat oficial. Prima propoziție din documentele BCE dedicate proiectului subliniază clar că noile bancnote trebuie să fie mai apropiate de cetățeni și mai ușor de recunoscut ca simboluri europene autentice.

Consiliul guvernatorilor BCE a selectat două teme principale care vor ghida întregul proces de creație: „Cultura europeană” și „Râuri și păsări”. Ambele teme au fost alese în urma unor consultări ample și reflectă dimensiuni esențiale ale identității continentului, de la patrimoniul cultural comun până la diversitatea naturală.

Tema „Râuri și păsări” pune accent pe legătura dintre natură și reziliența Europei. Imaginile propuse includ izvoare montane populate de târâtoare de zid, cascade în care apar pescăruși albaștri sau zone de vărsare a râurilor unde pot fi observate avocete. Pe verso-ul bancnotelor vor fi reprezentate instituții europene, pentru a sublinia legătura dintre natură și construcția politică a Uniunii, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

Cea de-a doua temă aleasă, „Cultura europeană”, propune o abordare diferită, concentrată pe moștenirea culturală comună și pe figurile care au marcat istoria continentului. Banii ar putea include portrete ale unor personalități europene recunoscute la nivel mondial, alături de elemente grafice reprezentative pentru educație și artă.

Printre numele luate în calcul se numără Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie sau Leonardo da Vinci. Aceste figuri ar putea fi asociate vizual cu motive precum artele spectacolului, muzica, școlile, bibliotecile sau muzeele, pentru a crea o narațiune coerentă despre contribuția Europei la cultura globală.

Reprezentanții BCE subliniază că scopul nu este glorificarea individuală, ci evidențierea valorilor comune care au stat la baza dezvoltării europene. Astfel, banii nu vor fi doar un instrument economic, ci și un mijloc de transmitere simbolică a identității europene.

Procesul de creare a noilor bancnote este structurat în mai multe etape, potrivit informațiilor oficiale ale BCE. În iulie 2025, instituția a lansat un concurs public de design, deschis graficienilor din toate statele membre ale Uniunii Europene. Candidații au fost obligați să demonstreze că îndeplinesc criterii profesionale stricte înainte de a putea participa.

BCE va selecta maximum 40 de designeri care vor avea dreptul să își trimită propunerile finale până la sfârșitul lunii martie 2026. Ulterior, un juriu independent va evalua proiectele și va alege până la cinci variante pentru fiecare dintre cele două teme stabilite.

Un element central al acestui demers este implicarea publicului. Cetățenii europeni vor putea oferi feedback asupra propunerilor selectate, iar opiniile lor vor fi luate în considerare înainte de decizia finală, aspect considerat esențial de BCE pentru legitimitatea noilor bani, relatează Inside Digital.

Decizia finală privind designul noilor bancnote euro urmează să fie luată de Consiliul guvernatorilor BCE la sfârșitul anului 2026, conform calendarului oficial al procesului de reproiectare. Chiar și după această etapă, introducerea efectivă a noilor bani va mai dura câțiva ani.

Producerea bancnotelor moderne presupune tehnologii avansate de securitate și materiale speciale, capabile să prevină falsificarea și să asigure o durată lungă de viață. Din acest motiv, procesul este unul complex și necesită timp.

BCE a transmis clar că vechile bancnote euro vor rămâne valabile și după apariția celor noi. Banii aflați deja în circulație nu își vor pierde valoarea, iar cetățenii nu trebuie să ia nicio măsură specială în acest sens.