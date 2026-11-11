Cum scapi de gheața și aburul de pe parbriz în diminețile geroase? Greșeala pe care trebuie să o eviți

În sezonul rece, pregătirea mașinii înainte de plecare poate deveni o adevărată provocare pentru șoferi. Parbrizul înghețat, geamurile aburite și vizibilitatea redusă nu sunt singurele probleme care pot apărea în diminețile geroase. Unele greșeli făcute în grabă pot deteriora mașina și pot pune în pericol siguranța în trafic.

Diminețile geroase le pot crea probleme șoferilor, mai ales celor care își lasă mașinile parcate în aer liber peste noapte. Temperaturile scăzute favorizează formarea unui strat de gheață pe parbriz și pe celelalte geamuri, în timp ce diferențele de temperatură și umiditatea din habitaclu provoacă aburirea suprafețelor vitrate. Îndepărtarea gheții și obținerea unei vizibilități bune pot consuma timp, însă câteva măsuri simple pot ușura pregătirea mașinii pentru drum.

Atunci când temperaturile scad sub zero grade, primul pas este îndepărtarea zăpezii de pe caroserie și geamuri cu ajutorul unei perii speciale. Ulterior, șoferii pot porni motorul și activa sistemele de dezghețare pentru parbriz, lunetă și oglinzile laterale. Ventilația trebuie orientată către geamuri, cu aer cald, iar aerul condiționat poate fi pornit, dacă este disponibil, pentru a reduce umiditatea din habitaclu.

Pentru îndepărtarea gheții de pe parbriz și de pe celelalte suprafețe vitrate pot fi folosite o racletă specială sau un spray de dezghețare. Spray-ul ajută la topirea depunerilor subțiri, în timp ce stratul mai gros poate necesita intervenția racletei, după ce gheața începe să se desprindă.

Șoferii trebuie să evite turnarea apei fierbinți pe parbriz. Diferența bruscă de temperatură poate provoca un șoc termic și poate duce la apariția fisurilor în sticlă. În cazul geamurilor aburite, folosirea sistemului de ventilație, cu aerul direcționat către suprafețele vitrate, poate accelera eliminarea condensului. Activarea aerului condiționat contribuie, de asemenea, la reducerea umidității din interiorul mașinii.

Curățarea periodică a geamurilor pe interior este o altă măsură utilă. Depunerile de murdărie favorizează formarea condensului și pot îngreuna vizibilitatea. În plus, șoferii trebuie să acorde atenție surselor de umezeală din habitaclu. Covorașele ude, zăpada adusă pe încălțăminte și obiectele umede lăsate în mașină cresc nivelul de umiditate și favorizează aburirea geamurilor.

Graba din timpul dimineților îi determină pe mulți șoferi să îndepărteze zăpada și gheața doar de pe o parte a parbrizului. Acest obicei poate afecta siguranța rutieră, deoarece reduce vizibilitatea și limitează capacitatea de observare a celorlalți participanți la trafic. Înainte de plecare, este necesară curățarea completă a geamurilor, oglinzilor și farurilor. Zăpada trebuie îndepărtată de pe plafon și din jurul roților.

O altă măsură importantă este înlocuirea lichidului obișnuit de parbriz cu unul special, rezistent la temperaturi negative, pentru a preveni înghețarea instalației. Ștergătoarele nu trebuie pornite atunci când lamelele sunt lipite de sticlă din cauza înghețului deoarece mecanismul sau componentele din cauciuc se pot deteriora.

Aceste verificări, care necesită doar câteva minute, pot preveni defecțiuni costisitoare și pot asigura vizibilitatea necesară pentru deplasarea în condiții de siguranță.