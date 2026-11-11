Acești bani sunt reținuți din pensiile românilor în fiecare lună. Cine trebuie să plătească CASS în 2026

Pensionarii din România care încasează venituri lunare din pensii mai mari de 3.000 de lei datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS). Regula a intrat în vigoare la 1 august 2025 și se aplică numai sumelor care depășesc plafonul stabilit prin lege. Contribuția este de 10%, iar reținerea se face direct din pensie. Măsura are caracter temporar, fiind prevăzută până la începutul anului 2028.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) se aplică, începând cu 1 august 2025, pensionarilor care încasează pensii lunare mai mari de 3.000 de lei, modificarea fiscală influențând veniturile nete ale persoanelor care depășesc acest plafon.

Potrivit Legii nr. 141/2025, contribuția de sănătate este stabilită la 10%, însă procentul nu se aplică întregii pensii. Baza de calcul este reprezentată exclusiv de diferența dintre pensia brută și plafonul de 3.000 de lei.

Astfel, o persoană care primește o pensie lunară de 3.500 de lei datorează o contribuție de 50 de lei. Pentru o pensie de 4.000 de lei, suma reținută este de 100 de lei, în timp ce o pensie de 5.000 de lei generează o contribuție lunară de 200 de lei.

Pensionarii ale căror venituri lunare din pensii nu depășesc 3.000 de lei sunt exceptați de la plata CASS pentru aceste venituri. În schimb, persoanele care încasează pensii peste acest nivel suportă contribuția numai pentru partea care depășește limita legală.

Reglementarea a fost introdusă ca măsură temporară, cu aplicare până la 1 ianuarie 2028, potrivit dispozițiilor adoptate în anul 2025.

Calcularea CASS pentru veniturile din pensii se realizează pe baza cuantumului brut lunar, din care se scade plafonul de 3.000 de lei, iar asupra diferenței rezultate se aplică procentul de 10%.

Formula utilizată pentru stabilirea contribuției este:

CASS = (pensia brută − 3.000 de lei) × 10%

Această formulă este valabilă numai pentru pensiile care depășesc pragul legal. Dacă venitul brut lunar este egal cu 3.000 de lei sau se situează sub această valoare, contribuția de sănătate datorată pentru pensie este zero.

Pentru a înțelege modul de calcul, poate fi luată ca exemplu o pensie brută lunară de 4.000 de lei. Din această sumă se scade plafonul neimpozabil de 3.000 de lei, rezultând o diferență de 1.000 de lei. Aplicarea cotei de 10% asupra diferenței determină o contribuție lunară de 100 de lei.

În cazul unei pensii brute de 5.000 de lei, suma care depășește plafonul este de 2.000 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție CASS de 200 de lei.

Pensionarii care primesc venituri lunare mai mari de 3.000 de lei trebuie să țină cont de faptul că reținerea contribuției de sănătate și calcularea impozitului pe venit reprezintă două obligații fiscale distincte, chiar dacă ambele influențează suma netă încasată.

Pentru pensiile care depășesc plafonul de 3.000 de lei, impozitul pe venit este stabilit prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei impozabile. Aceasta se determină după scăderea plafonului neimpozabil și a contribuției CASS datorate, după caz.

De exemplu, pentru o pensie brută de 4.000 de lei, contribuția de sănătate este de 100 de lei. După scăderea plafonului de 3.000 de lei și a CASS, baza impozabilă rămasă este de 900 de lei, iar impozitul pe venit este de 90 de lei.

În această situație, după reținerea contribuției de sănătate și a impozitului, pensionarul primește o pensie netă de 3.810 lei.

În cazul pensiilor din sistemul public, obligația de calculare, reținere și virare a contribuției de asigurări sociale de sănătate revine instituției care efectuează plata drepturilor de pensie.

Prin urmare, pensionarii nu trebuie, în mod obișnuit, să depună documente suplimentare sau să achite separat contribuția CASS aferentă acestor venituri. Suma datorată este reținută direct, înainte ca pensia netă să fie virată beneficiarului.

Pentru verificarea reținerilor lunare, pensionarii pot consulta talonul de pensie, unde sunt evidențiate cuantumul brut al drepturilor, contribuțiile și impozitul, după caz, precum și suma netă de plată.

Valoarea CASS poate fi determinată prin raportarea pensiei brute la plafonul de 3.000 de lei și aplicarea cotei de 10% exclusiv asupra diferenței care depășește acest prag.