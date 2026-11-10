Negocieri directe între Ucraina și Rusia, după nouă luni de pauză. SUA discută garanții de securitate similare celor oferite de NATO

Ucraina și Rusia au reluat marți, la Abu Dhabi, negocierile directe pentru încheierea războiului, după o pauză de nouă luni. Președintele Volodimir Zelenski a descris discuțiile drept constructive, în timp ce Statele Unite analizează posibilitatea oferirii unor garanții de securitate pentru Ucraina, similare celor prevăzute de NATO. Miercuri, negocierile urmează să abordeze una dintre cele mai dificile probleme, cea a teritoriilor disputate.

Reprezentanții Ucrainei și Rusiei s-au întâlnit marți, la Abu Dhabi, pentru prima rundă de negocieri directe după o întrerupere de nouă luni.

Discuțiile, organizate cu sprijinul Statelor Unite, urmăresc identificarea condițiilor necesare pentru încheierea războiului care durează de aproximativ patru ani și jumătate.

După ce a primit raportul echipei sale de negociatori, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe platforma X că întâlnirea cu reprezentanții Rusiei și ai Statelor Unite a fost constructivă și a abordat probleme importante.

Liderul de la Kiev a precizat că participanții au discutat inclusiv despre posibile măsuri umanitare și despre eliberarea prizonierilor.

Potrivit unui oficial familiarizat cu negocierile, citat sub protecția anonimatului, un eventual schimb de prizonieri nu a fost încă finalizat, în ciuda informațiilor apărute în acest sens.

Principalul subiect al primei zile de negocieri l-au reprezentat garanțiile de securitate pe care Ucraina și Rusia le-ar considera necesare după încheierea conflictului.

Volodimir Zelenski a explicat că discuțiile au vizat în detaliu mecanismele care ar putea împiedica Rusia să lanseze o nouă ofensivă împotriva Ucrainei.

Președintele ucrainean a insistat asupra necesității unor instrumente concrete care să prevină repetarea războiului.

Unul dintre cele mai importante subiecte analizate de partea americană privește posibilitatea ca Washingtonul să ofere Ucrainei angajamente de apărare colectivă asemănătoare celor existente în cadrul NATO.

Statele Unite au întrebat reprezentanții Rusiei dacă ar accepta un asemenea aranjament, inclusiv varianta în care NATO ar semna un acord privind garanțiile de securitate.

O astfel de înțelegere ar reprezenta un pas important în încercarea de a răspunde preocupărilor Ucrainei privind securitatea sa pe termen lung.

A doua și ultima zi a negocierilor de la Abu Dhabi, programată pentru miercuri, va fi dedicată în principal problemei teritoriale.

Subiectul este considerat unul dintre cele mai sensibile obstacole în calea unui eventual acord de pace.

Potrivit unor oficiali americani implicați în organizarea întâlnirii, atât Rusia, cât și Ucraina au arătat, în discuțiile private, o anumită disponibilitate de a manifesta flexibilitate în privința teritoriilor.

Nu au fost prezentate însă detalii despre eventualele concesii pe care cele două părți ar fi dispuse să le accepte.

Conform presei de stat ruse, prima rundă de negocieri a durat aproximativ patru ore și jumătate, iar discuțiile s-au desfășurat în limba rusă.

La întâlnire au participat, alături de delegațiile ucraineană și rusă, ministrul de externe al Emiratelor Arabe Unite și comandantul suprem al forțelor NATO din Europa.

Înaintea negocierilor directe dintre Ucraina și Rusia, reprezentanții europeni au purtat discuții cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Cele două părți au convenit să analizeze arhitectura mai largă de securitate a Europei în cadrul procesului de pace pentru Ucraina.

Această abordare reprezintă un pas către discutarea uneia dintre principalele solicitări formulate de Rusia în legătură cu viitorul sistem de securitate european.

Negocierile nu se limitează astfel la încetarea ostilităților, ci includ și posibile schimbări ale mecanismelor de securitate de pe continent.

Secretarul de stat american Marco Rubio a comentat evoluția discuțiilor în cadrul reuniunii miniștrilor de externe din G7, organizată la Paris.

Oficialul american a apreciat că negocierile de la Abu Dhabi par să fi fost foarte productive.

Totuși, Rubio a avertizat că mai sunt numeroase probleme de rezolvat și că nu există perspectiva încheierii unui acord într-un interval foarte scurt.

Potrivit acestuia, progresul înregistrat nu înseamnă că războiul ar putea fi soluționat în următoarele 24 de ore.

Discuțiile urmează să continue miercuri, când negociatorii vor aborda problema teritoriilor și posibilele condiții ale unui acord între Rusia și Ucraina.