AUR îi cere lui Nicușor Dan dovezi privind riscul retrogradării ratingului de țară. Partidul îl acuză de apărarea guvernării

AUR îl critică pe președintele Nicușor Dan după declarațiile despre riscul retrogradării ratingului de țară în cazul venirii partidului la guvernare. Marți seară, într-un comunicat de presă, formațiunea i-a cerut șefului statului dovezi pentru afirmațiile sale și explicații despre taxele majorate, criza economică și anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

AUR a reacționat, marți seară, la declarațiile președintelui Nicușor Dan, care a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă organizate la Palatul Cotroceni, că venirea partidului la guvernare ar fi provocat retrogradarea ratingului de țară într-o singură săptămână. Reprezentanții formațiunii politice susțin că avertismentele agențiilor internaționale de rating vizează problemele economice și instabilitatea politică din timpul guvernărilor anterioare.

Într-un comunicat de presă, AUR l-a acuzat pe șeful statului că apără partidele pe care le consideră responsabile pentru situația economică a României și că vorbește mai degrabă în numele creditorilor externi decât în numele cetățenilor.

Formațiunea i-a cerut lui Nicușor Dan să prezinte documentele în care agențiile internaționale de rating Fitch, Standard & Poor’s și Moody’s ar fi avertizat că o eventuală guvernare AUR ar pune în pericol finanțele publice ale României. Reprezentanții partidului au susținut că avertismentele agențiilor se referă la deficitul bugetar, datoria publică și instabilitatea politică acumulate în timpul guvernărilor anterioare, pe care președintele le consideră acceptabile și pro-europene.

AUR a mai criticat faptul că președintele a vorbit despre riscurile unei eventuale guvernări a partidului, fără să acorde, în opinia formațiunii, suficientă atenție problemelor economice actuale. Printre acestea au fost enumerate deficitul bugetar, creșterea prețurilor, criza energetică și majorarea taxelor.

În același comunicat, partidul a contestat și poziția șefului statului față de organizarea alegerilor anticipate. Reprezentanții AUR au susținut că Nicușor Dan a respins constant această posibilitate în timpul crizei guvernamentale, care, potrivit formațiunii, a durat cinci luni și jumătate. Aceștia au afirmat că președintele încearcă acum să își justifice deciziile prin scenarii ipotetice, deși instabilitatea politică ar fi fost deja semnalată de agențiile de rating.

Totodată, AUR l-a criticat pe Nicușor Dan pentru modul în care s-a referit la Călin Georgescu, folosind expresia „un anume Georgescu”. Formațiunea a considerat că ironia președintelui este nepotrivită, în condițiile în care acesta nu a primit o condamnare.

În comunicatul de presă, reprezentanții AUR au făcut referire și la promisiunile electorale privind menținerea taxelor și impozitelor, acuzând partidele aflate la guvernare că nu și-au respectat angajamentele asumate în campanie. Formațiunea a susținut că politicienii care au promis că TVA nu va crește și că salariile și pensiile vor fi majorate au contribuit ulterior la creșterea poverii fiscale.

AUR a criticat și declarațiile contradictorii ale reprezentanților coaliției de guvernare privind evoluția taxelor în 2027. Potrivit partidului, în timp ce Sorin Grindeanu a dat asigurări că acestea nu vor crește, ministrul Finanțelor, Nazare, și premierul Niculescu nu au confirmat această poziție.

Totodată, formațiunea a cerut explicații cu privire la măsurile pregătite pentru sezonul rece, reducerea cheltuielilor statului și corectarea dezechilibrelor bugetare.

În finalul comunicatului, AUR a readus în discuție anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, susținând că raportul promis de Nicușor Dan nu a fost încă prezentat publicului, la aproape doi ani de la eveniment. Reprezentanții partidului au considerat că președintele ar trebui să ofere explicații despre situația economică și socială a țării, securitatea națională și sectorul energetic, în loc să critice opoziția și să justifice deciziile politice. Aceștia au făcut referire și la vizita președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București, care a avut loc cu o zi înaintea conferinței de presă susținute de șeful statului.