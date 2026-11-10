Nicușor Dan, despre alegerile anulate: Au existat dovezi ale influenței ruse și cheltuieli de campanie nedeclarate. Raportul nu este încă finalizat

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat marți seară, 10 noiembrie, că raportul privind contextul alegerilor anulate nu este încă finalizat. Șeful statului susține că există deja dovezi privind influența rusă, dar și nereguli financiare în campania electorală. Potrivit președintelui, investigațiile privind proveniența și utilizarea banilor sunt în continuare în desfășurare.

Președintele Nicușor Dan a abordat marți seară, în cadrul conferinței de presă organizate la Palatul Cotroceni, subiectul alegerilor anulate și al posibilelor influențe externe asupra procesului electoral.

Șeful statului a explicat că informațiile prezentate până în prezent nu reflectă întreaga amploare a fenomenului și că autoritățile lucrează în continuare la un raport care ar urma să ofere o imagine mai clară asupra situației.

Nicușor Dan a amintit că Procurorul General a prezentat încă de anul trecut informații privind influența rusă, însă a precizat că fenomenul trebuie analizat într-un context internațional mai larg.

„Pe influența rusă în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte. Tabloul general este mult mai amplu. Cu campanii de dezinformare dovedite în multe din aceste țări și în momentul în care o să avem raportul, îmi doresc ca tot acest tablou general să fie prezentat publicului”, a declarat Nicușor Dan.

Un alt subiect abordat de Nicușor Dan a fost finanțarea campaniei electorale din perioada alegerilor anulate. Președintele a făcut referire la situația lui Călin Georgescu, care a declarat că nu a avut cheltuieli de campanie.

Potrivit șefului statului, există dovezi că în campania respectivă au fost utilizate sume importante de bani, în ciuda cheltuielilor zero declarate oficial.

„A fost o neregulă evidentă financiară. Un candidat a anunțat zero cheltuieli de campanie și sunt dovezi evidente de sume consistente care au fost cheltuite în această campanie și investigațiile aici sunt în curs pe urma banilor”, a declarat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a precizat că raportul care ar urma să prezinte tabloul general al influențelor și neregulilor asociate alegerilor nu este încă finalizat. Documentul ar trebui să ofere o perspectivă mai amplă asupra campaniilor de dezinformare și a faptelor identificate de autorități.

Președintele nu a indicat însă o dată exactă la care raportul va fi finalizat sau prezentat publicului.

Nicușor Dan a anunțat organizarea conferinței de presă printr-un videoclip publicat pe pagina sa oficială de Facebook. În mesajul care a însoțit videoclipul, președintele a explicat că intenționează să discute despre provocările din ultimele luni și despre prioritățile pentru perioada următoare.