George Simion susține că Nicușor Dan a dat ordin să fie blocat protestul AUR. Administrația Prezidențială respinge acuzațiile

Liderul AUR, George Simion, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că ar fi intervenit pentru ca protestul anunțat de partid pe 14 noiembrie, în București, să nu fie autorizat. Simion susține că are informații din mai multe surse și afirmă că la manifestație ar urma să participe câteva mii de persoane. Administrația Prezidențială a respins acuzațiile, precizând că informațiile vehiculate de liderul AUR reprezintă un zvon.

Președintele AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Digi24, că șeful statului ar fi intervenit direct în procesul privind autorizarea manifestației programate pentru sâmbătă, 14 noiembrie, în Parcul Izvor din Capitală.

Liderul AUR a susținut că Nicușor Dan cunoștea dinainte faptul că protestul nu urma să primească avizul autorităților.

„Era foarte informat Nicușor Dan despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”, a afirmat George Simion.

Întrebat dacă este convins că președintele ar fi dat un ordin în acest sens, liderul AUR a răspuns: „100%”.

Simion a susținut că informațiile sale provin din trei surse, inclusiv persoane apropiate primarului Capitalei și angajați ai structurilor de ordine.

Acesta a recunoscut însă că ministrul de Interne, cu care a discutat, nu i-a confirmat explicit existența unui asemenea ordin.

Într-o reacție transmisă pentru Digi24, Palatul Cotroceni a respins afirmațiile făcute de George Simion.

Administrația Prezidențială a precizat că acuzația potrivit căreia Nicușor Dan ar fi dispus blocarea protestului reprezintă un zvon, pe care îl infirmă.

Cu o zi înainte, marți, 10 noiembrie, președintele Nicușor Dan declarase că Primăria Capitalei pare să aibă dreptate în privința refuzului de a aviza manifestația.

Șeful statului a apreciat că trebuie să existe o concordanță între numărul participanților estimat în cererea depusă și amploarea mobilizării promovate de organizatori.

George Simion a afirmat că formațiunea sa nu are nevoie, din punct de vedere legal, de o autorizație pentru protest și că nu a primit un document oficial de respingere din partea primarului general, Ciprian Ciucu.

„Nu-și asumă domnul Ciucu, au fost colegi de-ai mei mai devreme la primărie, o respingere clară a manifestației de sâmbătă”, a declarat acesta.

Liderul AUR a precizat că joi urmează să aibă loc o comisie la Primăria Capitalei și i-a cerut edilului să comunice explicit poziția instituției.

Simion a avertizat și asupra riscului apariției unor incidente, solicitând instituțiilor statului să asigure protecția participanților.

„Sper să ne audă cei din instituțiile statului român când spun că, în mod normal, și protestatarii de la mitingul de sâmbătă trebuie protejați”, a afirmat acesta.

Potrivit lui George Simion, la manifestația de sâmbătă ar urma să participe câteva mii de persoane, multe dintre acestea fiind prezente și la evenimentul Forumul Europa, organizat de vineri până duminică la Palatul Parlamentului.

Evenimentul va include cursuri, conferințe, dezbateri și mese rotunde. AUR intenționează să lanseze și un manifest intitulat „Europa noastră”, care prezintă viziunea partidului privind o Europă a națiunilor.

Simion a respins afirmațiile privind posibila participare a unor galerii de fotbal din Polonia la protest.

Acesta a precizat că delegația poloneză cuprinde aproximativ 20 de persoane, printre care parlamentari, europarlamentari și reprezentanți ai sindicatului Solidaritatea, majoritatea fiind apropiați ai partidului Lege și Justiție.

Președintele AUR a declarat că este pregătit să își asume oficial rolul de organizator al manifestației, cu condiția ca instituțiile statului să ofere cadrul necesar și să colaboreze cu reprezentanții partidului.

„Eu, în calitate de lider al celui mai mare partid din România în sondajele de opinie, mă ofer, având în vedere că și câteva mii de membri AUR vor participa la această manifestație, să îmi asum organizarea, dar până acum nu există dialog”, a susținut George Simion.

Întrebat cine ar urma să răspundă pentru eventualele incidente, liderul AUR a afirmat că poate prelua responsabilitatea organizării dacă autoritățile oferă o autorizație.

În caz contrar, acesta consideră că instituțiile statului ar trebui să răspundă pentru siguranța participanților.