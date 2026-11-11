Lege promulgată: Femeile însărcinate pot fi însoțite de o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și la naștere. Nou-născuții pot rămâne permanent lângă mame în spital

Nașterea în România vine cu noi drepturi pentru mame și copii, dar și cu un sprijin financiar pentru pacienții care depind de produse medicale greu de suportat din propriul buzunar. Președintele Nicușor Dan a promulgat trei legi care schimbă regulile din maternități și extind compensarea unor produse medicale.

Președintele Nicușor Dan a promulgat, miercuri, legea care le permite femeilor însărcinate să fie însoțite de o persoană aleasă de ele în timpul travaliului și al nașterii. Noua reglementare se aplică atât maternităților de stat, cât și celor private.

Potrivit legii, viitoarele mame pot solicita prezența unei persoane de încredere pe toată durata travaliului, în timpul nașterii, dar și în momentul transferului dintr-o secție în alta. Însoțitorul trebuie să respecte regulile de igienă și siguranță stabilite de unitatea medicală.

Totodată, spitalele publice și private vor fi obligate să protejeze intimitatea pacientelor. Saloanele și sălile de naștere trebuie amenajate cu paravane sau separatoare vizuale, astfel încât femeile să nu fie expuse privirilor celorlalte persoane din unitatea medicală.

Noua lege prevede și dreptul copilului de a rămâne alături de mamă imediat după naștere și pe întreaga perioadă a spitalizării. În acest sens, maternitățile vor fi obligate să organizeze secțiile în sistem de cazare comună, astfel încât mama să poată sta permanent lângă nou-născut și să îl poată alăpta fără întârzieri.

Separarea copilului de mamă va fi permisă numai în cazul unor motive medicale bine justificate sau al unor urgențe majore. Medicii vor avea obligația să consemneze în documentele medicale motivele care au impus această măsură.

Printr-o altă lege promulgată miercuri, statul introduce un nou sprijin pentru persoanele cu probleme de sănătate. Astfel, pacienții asigurați vor putea beneficia de scutece pentru adulți compensate în proporție de 80% din prețul de referință.

Compensarea se va acorda în baza unei rețete eliberate de medicul specialist, indiferent dacă afecțiunea care impune utilizarea acestor produse este temporară sau permanentă.