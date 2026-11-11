Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate cu 50 de medicamente noi până la finalul anului

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că lista medicamentelor compensate și gratuite ar putea fi extinsă cu 50 de medicamente până la sfârșitul anului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că România pregătește extinderea listei de medicamente compensate și gratuite cu alte 50 de medicamente până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut la Bruxelles, în cadrul unei conferințe dedicate sănătății femeilor, unde oficialul a prezentat și investițiile realizate în programele de depistare a cancerului de sân și de col uterin.

Alexandru Rogobete a participat la Parlamentul European, la conferința „Women’s Health in Europe”, organizată de eurodeputata Gabriela Firea. La eveniment au fost prezenți Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, Olivér Várhelyi, comisarul european pentru sănătate și siguranță alimentară, precum și specialiști internaționali în sănătate publică și oncologie.

Discuțiile au vizat accelerarea programelor de prevenție și screening pentru cancerul de sân și cancerul de col uterin, precum și folosirea fondurilor europene pentru reducerea diferențelor dintre statele membre în ceea ce privește accesul la diagnostic și tratament.

Alexandru Rogobete a prezentat și măsurile adoptate în România în ultimii trei ani, perioadă în care au fost introduse două programe naționale de screening. Primul vizează depistarea cancerului de sân prin mamografie, iar al doilea urmărește screeningul pentru cancerul de col uterin prin dezvoltarea laboratoarelor de citologie.

Potrivit ministrului, infrastructura necesară acestor programe a fost extinsă prin achiziționarea a peste 140 de mamografe și dotarea a peste 60 de laboratoare. Totodată, au fost dezvoltate caravane mobile de screening, care permit desfășurarea investigațiilor medicale în comunități.

Ministrul Sănătății a atras atenția că prevenția trebuie completată de accesul la tratamente, în special pentru pacienții diagnosticați cu afecțiuni oncologice. În mandatul anterior, pe lista medicamentelor compensate și gratuite au fost introduse peste 80 de molecule noi și extinderi de indicații terapeutice, multe dintre acestea fiind destinate pacienților cu cancer.

Pentru perioada următoare, obiectivul anunțat de Alexandru Rogobete este introducerea altor 50 de medicamente pe lista tratamentelor compensate și gratuite până la finalul anului 2026.

Oficialul român a susținut că prevenția și accesul la tratament trebuie să fie disponibile tuturor pacienților, indiferent de țara în care locuiesc, iar diferențele dintre sistemele de sănătate europene trebuie reduse.