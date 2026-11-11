OPEC+ recuperează producția de petrol: Arabia Saudită a majorat livrările cu peste 2 milioane de barili pe zi în luna octombrie

OPEC+ și-a majorat producția de petrol în octombrie cu 2,04 milioane de barili pe zi, ajungând la 41,23 milioane de barili, pe fondul creșterii livrărilor Arabiei Saudite. Datele publicate miercuri, 11 noiembrie, arată redresarea producției, în pofida conflictului din Orientul Mijlociu și a schimbărilor din piața mondială a petrolului.

Producția de țiței a OPEC+ (Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol și aliații săi) a crescut semnificativ în octombrie, pe fondul majorării livrărilor Arabiei Saudite, în pofida perturbărilor provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite agenția de presă Reuters.

Potrivit raportului publicat miercuri de OPEC, statele membre și aliații lor au produs în octombrie 41,23 milioane de barili de țiței pe zi, cu aproximativ 2,04 milioane de barili pe zi mai mult decât în septembrie. Evoluția indică o redresare a producției statelor din Golf, în ciuda efectelor conflictului din regiune.

Conform calculelor Reuters, realizate pe baza datelor OPEC, producția din octombrie a ajuns la aproximativ 97% din nivelul de 42,72 milioane de barili pe zi înregistrat în februarie.

Arabia Saudită a avut cea mai importantă creștere a producției. Regatul a extras 10,563 milioane de barili de țiței pe zi în octombrie, față de 8,372 milioane de barili pe zi în septembrie.

Și producția Rusiei a înregistrat o creștere, cu 41.000 de barili pe zi față de luna precedentă, ajungând la 8,668 milioane de barili pe zi.

În același raport, OPEC a menținut neschimbate estimările privind cererea globală de petrol pentru acest an și pentru 2027. Organizația anticipează că, anul viitor, consumul mondial va crește cu 2,55 milioane de barili pe zi, până la o medie de 108,3 milioane de barili pe zi.

Pentru anul în curs, OPEC estimează o creștere a cererii globale de petrol cu 180.000 de barili pe zi.

Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) a fost înființată în 1960, iar formatul extins OPEC+ a fost creat în 2016. Atunci, Rusia și alți producători de petrol s-au alăturat eforturilor organizației pentru a limita diminuarea ponderii acesteia în producția mondială de țiței.

Cota OPEC în producția globală de petrol a atins aproximativ 50% în timpul crizelor petroliere din anii 1970. Ulterior, aceasta a scăzut la circa 30% la mijlocul anilor 1980, pe fondul creșterii producției de petrol din Marea Nordului, Alaska și Siberia.