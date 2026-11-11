Nissan estimează un profit net de 20 de miliarde de yeni în 2026, dar reduce prognoza vânzărilor globale la 3 milioane de mașini

Nissan a raportat pierderi nete de 43,5 miliarde de yeni în trimestrul al treilea din 2026, în scădere față de anul precedent. Profitul operațional s-a prăbușit cu 95,9%. Producătorul japonez se confruntă cu presiuni asupra costurilor și dificultăți pe piața din China.

Nissan Motor, partenerul de alianță al Renault, a redus pierderile nete în trimestrul al treilea și a menținut previziunile financiare pentru întregul an. Compania japoneză a raportat pierderi nete de 43,5 miliarde de yeni (274 de milioane de dolari), comparativ cu 106,2 miliarde de yeni în aceeași perioadă a anului trecut.

Profitul operațional a scăzut însă cu 95,9%, ajungând la 2,1 miliarde de yeni. Evoluția a fost influențată de creșterea prețurilor materiilor prime, în special a cuprului și aluminiului.

În schimb, vânzările Nissan au înregistrat o creștere de 8,2% în trimestrul al treilea, până la 3.110 miliarde de yeni.

Președintele și directorul general al companiei, Ivan Espinosa, a declarat că mediul economic rămâne extrem de dificil, motiv pentru care Nissan trebuie să continue eforturile de consolidare a rezilienței organizaționale și, în același timp, să stimuleze creșterea.

„Mediul economic este extrem de dificil, nu putem să încetinim ritmul. Trebuie să continuăm să lucrăm pentru a avea o structură rezilientă şi, în acelaşi timp, trebuie să stimulăm creşterea”, a afirmat Espinosa.

Pentru anul fiscal 2026, Nissan și-a menținut previziunile financiare, estimând un profit net de 20 de miliarde de yeni. În anul fiscal precedent, producătorul auto japonez a înregistrat pierderi nete de 533,10 miliarde de yeni, pe fondul costurilor asociate restructurării companiei.

Nissan estimează, de asemenea, un profit operațional de 200 de miliarde de yeni și vânzări totale de 13.000 de miliarde de yeni.

În schimb, compania și-a revizuit în scădere estimările privind vânzările globale de automobile pentru anul fiscal 2026, de la 3,15 milioane de unități la un interval cuprins între 2,97 și 3 milioane de vehicule. Revizuirea este determinată de dificultățile întâmpinate pe piața din China.

Pe de altă parte, producătorul japonez și-a îmbunătățit estimările privind vânzările din Japonia și America de Nord cu 5.000, respectiv 25.000 de vehicule.

În perioada aprilie-septembrie, vânzările globale ale Nissan au scăzut cu 4,7% față de aceeași perioadă a anului precedent, ajungând la 1,41 milioane de unități. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în China, unde vânzările s-au redus cu 15%. În schimb, pe piața japoneză acestea au crescut cu 6,3%, iar în Statele Unite ale Americii, cu 5,5%.

Pentru a reveni la profitabilitate, Nissan a închis șapte fabrici din Japonia și din alte țări. Compania intenționează să reducă efectivele de personal cu 20.000 de angajați la nivel global până în anul fiscal 2027.

Unii analiști consideră că popularitatea vehiculelor electrice (EV) este în scădere, o evoluție care ar putea afecta producătorii auto, inclusiv Nissan, care au investit masiv în acest segment de piață.

Nissan are un parteneriat cu producătorul francez Renault și cu grupul japonez Mitsubishi Motors Corp.