XPeng vrea să lanseze mașinile zburătoare în China din vara lui 2027. Cât costă un vehicul cu două locuri

Compania chineză XPeng pregătește lansarea mașinilor zburătoare în vara anului 2027, pe fondul interesului pentru transportul aerian individual. Vehiculul electric cu două locuri a atras peste 7.000 de precomenzi. Producătorul vizează ulterior Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est și piața europeană.

Primele călătorii cu așa-numitele mașini zburătoare ar putea deveni posibile în China începând din vara anului 2027. Anunțul a fost făcut de reprezentanții companiei chineze XPeng, care susțin că vehiculul electric cu două locuri și pilotaj automat se apropie de etapa comercializării. Producătorul a primit deja o serie de aprobări din partea autorităților chineze și pregătește primele livrări către parteneri.

Michael Du, vicepreședinte și director financiar al XPeng, a declarat pentru Euronews Next, în cadrul evenimentului tehnologic Web Summit de la Lisabona, că proiectul a depășit stadiul unui simplu prototip și a devenit un produs comercial. Compania estimează că primele livrări limitate vor avea loc în următoarele luni, urmând ca disponibilitatea vehiculului să fie extinsă ulterior.

Vehiculul electric are două locuri, o cabină comparabilă ca dimensiune cu cea a unei mașini mici și un preț de aproximativ 300.000 de dolari, echivalentul a 270.000 de euro. Potrivit lui Michael Du, XPeng a primit peste 7.000 de precomenzi la nivel mondial, majoritatea din China, dar și din Orientul Mijlociu.

Printre potențialii cumpărători se numără persoane interesate de zborul individual și turismul aerian, dar și operatori din domeniul serviciilor de urgență și al serviciilor publice. Reprezentantul companiei consideră că interesul manifestat de aceste categorii demonstrează diversitatea utilizărilor pe care le-ar putea avea aeronavele dezvoltate de XPeng.

Compania susține că aparatul de zbor a trecut prin teste tehnice în condiții variate, inclusiv la nivelul mării și la altitudini mari, precum și în zone cu temperaturi extreme. Au fost efectuate verificări și în condiții de vânt puternic și ploaie, pentru evaluarea comportamentului aeronavei în situații dificile.

XPeng lucrează de aproximativ zece ani la dezvoltarea acestei tehnologii și deține o fabrică destinată producției în masă în Guangzhou. Aparatul a primit o autorizație de inspecție a tipului din partea Administrației Aviației Civile din China, iar piloții de testare ai instituției au parcurs etapele de verificare. În prezent, compania se află în faza finală a procesului de certificare de tip.

Michael Du consideră că aeronavele electrice ar putea transforma industria aeronautică într-un mod asemănător celui în care electrificarea a schimbat industria auto. Printre avantajele acestei tehnologii se numără distribuția mai eficientă a energiei, redundanța sporită a sistemelor și reducerea zgomotului produs în timpul funcționării.

În opinia executivului, mobilitatea aeriană ar putea îmbunătăți eficiența transportului și ar putea schimba, în timp, atât modul în care oamenii călătoresc, cât și costurile deplasărilor. Unul dintre principalele avantaje ar fi reducerea dependenței de infrastructura terestră.

Spre deosebire de automobile și de trenurile de mare viteză, care necesită drumuri sau linii ferate construite pe întregul traseu, aeronavele ar putea conecta direct punctele de plecare și de destinație, fără să fie necesară amenajarea unei infrastructuri continue.

Această soluție ar putea aduce beneficii în special regiunilor slab populate și națiunilor insulare, unde construirea infrastructurii tradiționale de transport este mai dificilă. Potrivit lui Du, dezvoltarea mobilității aeriene ar putea crește valoarea economică a acestor zone și ar putea crea noi oportunități de transport.

După lansarea pe piața chineză, XPeng intenționează să își extindă activitatea în străinătate, prin colaborări cu autoritățile de reglementare și parteneri locali. Primele piețe vizate sunt Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est.

Europa reprezintă, de asemenea, o piață de interes pentru companie, a precizat Michael Du. Reprezentantul XPeng speră că participarea la evenimentul Web Summit va contribui la prezentarea produsului în fața consumatorilor, autorităților de reglementare și potențialilor parteneri europeni.

Intrarea pe piața europeană presupune însă depășirea mai multor obstacole. Printre acestea se numără dezvoltarea unui model accesibil din punct de vedere al prețului, asigurarea infrastructurii necesare și identificarea unor destinații pentru zboruri.

Referitor la tensiunile comerciale dintre Statele Unite și China, Du a afirmat că XPeng ar susține o deschidere mai mare a piețelor internaționale. Compania ar fi interesată să intre și pe piața americană, dacă reglementările locale ar permite acest lucru.

Potrivit executivului, China, Statele Unite și Europa reprezintă împreună aproximativ jumătate din piața globală a aeronavelor. Prin urmare, chiar dacă accesul pe una dintre aceste piețe ar fi limitat temporar, compania ar avea în continuare oportunități importante de dezvoltare în alte regiuni.

Du a făcut o paralelă cu evoluția producătorilor chinezi de automobile electrice, ale căror modele au ajuns să fie acceptate pe scară largă în Europa.

În ceea ce privește dezvoltarea industriei aeronavelor electrice, reprezentantul XPeng consideră că extinderea ar trebui să se desfășoare treptat. Primele aplicații ar putea viza transportul de mărfuri și de pasageri în afara marilor orașe, urmând ca ulterior să fie dezvoltate aeronave de dimensiuni mai mari și servicii de transport în interiorul zonelor urbane.