CNA critică interdicția impusă jurnalistului Ovidiu Vanghele. Dorina Rusu avertizează asupra unui precedent periculos

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a analizat, miercuri, 11 noiembrie 2026, decizia președintelui Nicușor Dan de a-i interzice jurnalistului Ovidiu Vanghele accesul la conferințele sale de presă. Membrii CNA au discutat despre libertatea presei, respectarea legislației și limitele libertății de exprimare, în urma incidentului de la Palatul Cotroceni.

Declarația președintelui Nicușor Dan privind interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele sale de presă a fost analizată, miercuri, în cadrul ședinței Consiliului Național al Audiovizualului (CNA).

Membra CNA Dorina Rusu a atras atenția că legislația interzice autorităților să împiedice jurnaliștii să participe la evenimentele organizate de președintele României sau la conferințele de presă. Aceasta a explicat că Palatul Cotroceni reprezintă o instituție publică, nu proprietatea personală a președintelui, iar accesul reprezentanților presei nu poate fi restricționat arbitrar.

Dorina Rusu a considerat că, dacă activitatea jurnalistului Ovidiu Vanghele pe rețelele sociale a generat nemulțumiri, situația ar fi trebuit clarificată printr-o discuție separată, nu prin interzicerea participării acestuia la conferințele de presă.

Reprezentanta CNA a avertizat că o asemenea decizie poate crea un precedent periculos pentru libertatea presei și dreptul jurnaliștilor de a-și exercita profesia. Ea a precizat că restricționarea accesului ar putea fi justificată doar în situații grave, în care comportamentul unui jurnalist afectează desfășurarea activității instituției sau ordinea publică.

Totodată, Dorina Rusu și-a exprimat speranța că CNA va putea colabora cu instituția prezidențială pentru proiecte privind apărarea libertății de exprimare și combaterea dezinformării. Ea a subliniat că astfel de inițiative trebuie să protejeze libertatea presei, nu să conducă la cenzură sau la împiedicarea jurnaliștilor să își desfășoare activitatea.

„Dacă a scris pe Facebook ceva despre preşedinte, ar fi existat un alt cadru în care să existe o explicaţie, o discuţie cu privire la asta, şi nu în timpul unei conferinţe de presă şi să nu-i dea voie să mai participe la conferinţe de presă, pentru că legea prevede în mod expres că nicio autoritate nu are voie să interzică jurnaliştilor să participe la evenimentele preşedintelui şi la conferinţe de presă, pentru că Palatul Cotroceni nu este proprietatea preşedintelui, ci este, reprezintă o instituţie şi acea instituţie are evenimente la care orice jurnalist, dacă nu atacă, dacă nu face lucruri groaznice, care să deranjeze, să disturbe, să pună în pericol activitatea instituţiei sau ordinea publică, orice jurnalist are dreptul să participe. Deci, din acest punct de vedere, mie îmi se pare că este un precedent periculos şi vorbesc şi din punctul de vedere al reprezentantului, membrului unei instituţii care trebuie să colaboreze cu instituţia prezidenţială pentru nişte proiecte. Eu sper ca noi să colaborăm cu instituţia prezidenţială pentru proiecte care se referă la apărarea libertăţii de exprimare şi, sigur, la dezinformare, dar asta implică şi apărarea libertăţii de exprimare, şi nu la proiecte care să împiedice jurnaliştii să îşi facă meseria sau la proiecte care să ducă spre cenzură şi spre lucruri cu care noi nu suntem de acord, chiar dacă, sigur, uneori ne-am acuzat că cenzurăm, dar noi nu facem astea. Mie mi se pare periculos, ca precedent, şi aş dori să colaborăm cu o instituţie care ştie şi respectă aceste reguli”, a afirmat Rusu.

La rândul său, Georgică Severin a considerat că mai gravă decât interzicerea accesului jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele de presă este declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia corectitudinea alegerilor nu mai depinde doar de numărarea voturilor, ci și de modul în care cetățenii își formează opiniile.

Georgică Severin a apreciat că situația ridică semne de întrebare cu privire la respectarea libertății presei, a libertății de exprimare și a legislației în vigoare. Acesta a invocat Legea 544, care prevede accesul liber al jurnaliștilor la evenimentele organizate în instituțiile publice, și a susținut că restricționarea participării acestora trebuie să aibă la bază motive întemeiate.

Reprezentantul CNA a atras atenția că eventuala încercare de a controla modul în care cetățenii își formează opiniile ar putea pune în pericol caracterul liber al alegerilor. În acest context, el a subliniat că rolul Consiliului Național al Audiovizualului este de a veghea atât la respectarea legislației, cât și la asigurarea pluralismului de idei și de exprimare, precum și la protejarea demnității și libertății jurnaliștilor.

„Ce s-a întâmplat, într-adevăr, este destul de grav şi indică o anumită viziune despre ceea ce înseamnă nu numai libertatea presei şi libertatea de exprimare, dar şi despre respectarea legislaţiei în vigoare. Conform Legii 544, accesul jurnaliştilor în instituţiile publice la evenimente organizate este liber. Deci trebuie să există motive de cu totul altă natură ca să se interzică accesul. Evident, mi-ar plăcea ca şi noi să tratăm această situaţie cu aceeaşi măsură cu care am fi tratat-o dacă, de exemplu, liderul unui partid politic ar fi un jurnalist de la conferinţa asta de presă. Dar, pentru mine, mult mai grav decât ce s-a întâmplat concetăţeanului meu Ovidiu Vanghelie, care este câmpinean, este declaraţia pe care a avut-o domnul preşedinte acum câteva zile, când a spus că, în momentul de faţă, alegeri corecte nu mai înseamnă numărarea corectă a voturilor, ci, într-un fel, modul cum cetăţenii îşi formează opiniile. Eu cred că dacă începem să controlăm cum cetăţenii îşi formează opiniile, deja nu mai vorbim de alegeri libere în niciun caz şi, de aceea, cred că rolul nostru de Consiliu Naţional Audiovizual este să veghem la respectarea legislaţiei, dar şi la posibilitatea pluralităţii de idei, pluralităţii de exprimare şi la respectarea demnităţii şi libertăţii jurnaliştilor”, a accentuat Severin.

Lucian Dindirică a apreciat că interdicția anunțată de președinte s-ar referi strict la participarea jurnalistului Ovidiu Vanghele la conferințele sale de presă, nu la toate evenimentele organizate de Administrația Prezidențială. Acesta a considerat necesară o clarificare privind amploarea restricției și a precizat că ar fi problematic dacă jurnalistului i-ar fi interzis accesul la toate activitățile instituției.

Totodată, Lucian Dindirică a menționat că, din informațiile pe care le-a citit, jurnalistul i-ar fi adresat președintelui injurii deosebit de grave, cu caracter personal.

„Am să spun doar câteva cuvinte din ce am înţeles eu. Cred că am văzut separat. Eu cred că doar la conferinţele de presă ale domnului preşedinte nu îl mai vrea pe acel ziarist. Nu cred că nu va colabora cu Administraţia Prezidenţială, pentru că aici ar fi păcatul mare. Deci nu ştiu dacă accesul este interzis complet la evenimentele organizate la Palatul Cotroceni de Administraţia Prezidenţială sau doar la conferinţele de presă din mandatul preşedintelui. Probabil că dumneavoastră trebuie să faceţi aici o specificaţie foarte clară. Pe de altă parte, din ce am citit, nu urmăresc ziaristul respectiv, înţeleg că i-a adus nişte injurii extrem, extrem de urâte. Personale”, a menţionat Dindirică.

Monica Gubernat, fostă președintă a CNA, a atras atenția asupra tonului agresiv pe care l-ar fi avut întreaga conferință de presă de la Palatul Cotroceni. Aceasta a considerat că libertatea de exprimare nu trebuie confundată cu dreptul de a adresa injurii și a susținut că astfel de comportamente nu pot fi justificate prin invocarea acestui drept.

„Nu mă aşteptam să iau apărarea preşedintelui, dar ce am văzut eu la Cotroceni, toată conferinţa aceea de presă, a fost foarte multă agresivitate. Iar dacă noi considerăm că dreptul la injurii este egal cu dreptul la liberă exprimare, înseamnă că suntem membri CNA degeaba”, a transmis Gubernat.

Președintele Nicușor Dan a anunțat marți seară, la finalul briefingului susținut la Palatul Cotroceni, că jurnalistul Ovidiu Vanghele nu va mai avea acces la conferințele sale de presă, motivând decizia prin injuriile care i-ar fi fost adresate.