Scandal în Germania privind alocațiile copiilor români. Virgil Popescu: Românii contribuie de 60 de ori mai mult decât primesc

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu anunță că va ridica în Parlamentul European problema declarațiilor unor politicieni germani care acuză românii că profită de sistemul social din Germania. Acesta susține că românii care muncesc în Germania contribuie anual cu peste 6 miliarde de euro la bugetul și fondurile sociale ale țării, în timp ce alocațiile pentru copiii lor rămași în România ar însuma aproximativ 100 de milioane de euro. Controversa a fost provocată de declarațiile Sahrei Wagenknecht și ale liderei AfD, Alice Weidel.

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a reacționat la declarațiile politicienei germane Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care a cerut oprirea plății alocațiilor pentru copiii românilor care lucrează în Germania, dar locuiesc în România.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru al Energiei a anunțat că intenționează să aducă această problemă în atenția Parlamentului European.

„Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului german de extremă stângă BSW, are o problemă cu 32.459 de copii români şi nu mai vrea ca statul german să plătească alocaţii acestor copii, spunând că acesta e «exploatat» de copiii români. Curat atitudine europeană! Dar ce să le ceri extremiştilor? Intenţionez să ridic această problemă în Parlamentul European. E important să demontăm aceste minciuni şi manipulări”, a scris Virgil Popescu.

Virgil Popescu a prezentat date potrivit cărora peste 530.000 de cetățeni români au contracte de muncă și plătesc contribuții sociale în Germania.

Conform calculelor sale, salariul mediu brut al acestora este de 2.912 euro lunar, cu aproximativ o treime mai mic decât salariul mediu al unui angajat german.

Din aceste venituri sunt reținute contribuții pentru pensii, sănătate și șomaj, precum și impozitul pe venit.

Europarlamentarul estimează că sumele plătite anual de români către bugetul și sistemele sociale germane depășesc 6 miliarde de euro, fără a include TVA-ul aferent consumului realizat în Germania.

În comparație, alocațiile pentru cei 32.459 de copii români aflați în centrul controversei ar totaliza aproximativ 100 de milioane de euro anual, dacă toți ar beneficia de cuantumul integral.

Potrivit lui Popescu, această comparație arată că românii contribuie la sistemul german cu sume de peste 60 de ori mai mari decât valoarea alocațiilor primite de copiii lor rămași acasă.

Europarlamentarul PNL a subliniat că alocațiile nu reprezintă un ajutor acordat fără justificare, ci un drept care decurge din activitatea profesională și contribuțiile plătite de părinți.

Acesta a invocat și o hotărâre din 2022 a Curții de Justiție a Uniunii Europene, referitoare la respectarea drepturilor sociale în contextul liberei circulații a lucrătorilor.

„Alocaţia nu e pomană. Dreptul la ea vine din munca plătită şi din impozitul reţinut pe salariu, aşa cum prevăd regulile europene pe care Germania le-a semnat. Curtea de Justiţie a UE a lămurit deja, în 2022, că aceste drepturi nu pot fi tăiate după ţara în care trăieşte copilul. Românii din Germania nu exploatează pe nimeni. Ţin în funcţiune spitale, şantiere şi fabrici. Merită respect, nu să fie folosiţi drept ţap ispăşitor pentru campanie. Nu pot să nu mă întreb de ce extremiştii, care se dau mari suveranişti şi patrioţi, nu-i apără pe copiii românilor şi preferă să tacă”, a conchis Virgil Popescu.

Controversa a fost alimentată de declarațiile făcute la 30 octombrie de Sahra Wagenknecht, fondatoarea partidului BSW, într-un interviu acordat publicației Berliner Zeitung.

Politiciana germană a criticat plata alocațiilor pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, deși părinții lor lucrează în această țară.

„Este absolut inacceptabil ca statul german să se lase exploatat în acest fel. Această evoluţie trebuie oprită”, a declarat Wagenknecht.

Aceasta a susținut că politicienii germani ar trebui să acorde mai multă atenție orașului Bitterfeld decât Bucureștiului și că alocațiile nu ar trebui plătite pentru copiii care nu locuiesc în Germania.

Declarațiile au venit după o altă controversă provocată de Alice Weidel, copreședinta partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

La 28 octombrie, Weidel a acuzat migranții români că ar profita de sistemul german de protecție socială, făcând referire la alocații, ajutoare sociale și servicii medicale.

Președintele USR, Dominic Fritz, a criticat marți declarațiile Sahrei Wagenknecht privind alocațiile copiilor românilor care muncesc în Germania.

Este a doua intervenție a liderului USR pe această temă în decurs de câteva zile, după ce acesta a reacționat și la acuzațiile formulate de Alice Weidel.

Ambele controverse au apărut în urma unui documentar realizat de televiziunea publică regională germană MDR.

Reportajul analizează imigrația din România și Bulgaria, accesul cetățenilor din aceste țări la prestațiile sociale germane și impactul economic al banilor trimiși familiilor rămase acasă.

Documentarul include și declarații ale unor aleși locali români privind beneficiile economice ale sumelor transferate din Germania în România.

Materialul a fost disponibil online începând cu 26 octombrie și a fost difuzat la televiziune pe 4 noiembrie.