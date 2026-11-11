Unirea României cu Republica Moldova, subiect ajuns la Bruxelles. Mesajul transmis de Comisia Europeană

Posibilitatea reunificării Republicii Moldova cu România a ajuns în atenția oficialilor europeni, după ce subiectul a fost readus în dezbaterea publică de liderii de la București și Chișinău.

Întrebată dacă unirea celor două state ar putea reprezenta o alternativă pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, în cazul în care procesul de aderare ar întâmpina dificultăți, comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a ținut să precizeze că alegerea aparține exclusiv cetățenilor moldoveni.

Declarația reprezintă o primă reacție a unui oficial european de rang înalt la discuțiile despre reunificarea celor două maluri ale Prutului și posibilitatea ca aceasta să influențeze traseul european al Republicii Moldova.

Răspunsul a fost oferit în timpul unui interviu acordat emisiunii „Новая неделя” (Săptămâna nouă), difuzată de postul TV8, unde Marta Kos a fost întrebată despre scenariul unirii cu România ca posibilă alternativă pentru obținerea statutului de membru al Uniunii Europene.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a declarat comisarul european, subliniind că Republica Moldova are libertatea de a-și stabili propriul viitor.

Oficialul european a făcut referire și la demersurile pe care autoritățile de la Chișinău le desfășoară în prezent pentru apropierea de Uniunea Europeană. Republica Moldova lucrează la armonizarea legislației naționale cu normele comunitare, proces necesar pentru îndeplinirea condițiilor de aderare.

În acest context, Marta Kos a precizat că alegerea traseului prin care Republica Moldova va ajunge în Uniunea Europeană aparține autorităților și cetățenilor săi.

„Dar modul în care veți adera este decizia voastră”, a mai transmis Marta Kos, potrivit tv8.md.

O poziție asemănătoare a fost exprimată anterior și de președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a comentat discuțiile despre posibilitatea unirii Republicii Moldova cu România ca variantă alternativă pentru integrarea europeană.

Referindu-se la așa-numitul „plan B”, aceasta a transmis că decizia privind direcția în care va merge țara trebuie să aparțină Republicii Moldova. Potrivit declarației sale, statul vecin „trebuie să-și decidă singură viitorul”.

Roberta Metsola a abordat și contextul politic în care Republica Moldova își continuă parcursul european, menționând presiunile la care este supusă țara. Președinta Parlamentului European a atras atenția asupra tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare care vizează statul moldovean.

Cu toate acestea, cetățenii Republicii Moldova continuă să susțină apropierea de Uniunea Europeană, potrivit mesajului transmis de oficialul european. Declarația sa se înscrie în seria reacțiilor venite de la nivelul instituțiilor comunitare pe tema opțiunilor pe care Chișinăul le are pentru viitorul său politic și european.

Subiectul unirii Republicii Moldova cu România a fost readus în atenție și prin declarațiile președinților celor două state. Nicușor Dan a afirmat recent că România este pregătită pentru un asemenea scenariu, dacă populația Republicii Moldova ar susține un proiect de reunificare.

Poziția șefului statului român a venit după ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a readus în discuție posibilitatea unirii cu România. Declarațiile celor doi lideri au alimentat dezbaterea despre o eventuală reunificare și despre implicațiile pe care aceasta le-ar putea avea asupra integrării europene a Chișinăului.

Maia Sandu consideră că reunificarea cu România ar putea scurta drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Șefa statului moldovean a abordat acest subiect într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, unde a explicat că o asemenea soluție ar putea facilita aderarea.

„Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a declarat Maia Sandu pentru publicația franceză, referindu-se la posibilitatea reunificării cu România.

Declarațiile celor doi președinți au readus în prim-plan relația dintre proiectul unirii și obiectivul integrării europene a Republicii Moldova, în timp ce reprezentanții instituțiilor europene au reiterat că alegerea modalității prin care statul vecin își va decide viitorul îi aparține.