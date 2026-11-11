Polițele RCA devin tot mai scumpe. La ce metode recurg șoferii pentru a suporta costurile

Din păcate costul asigurărilor auto obligatorii continuă să crească, iar proprietarii de autoturisme resimt tot mai puternic impactul acestor majorări asupra bugetelor personale.

În condițiile în care prețurile polițelor RCA au înregistrat creșteri semnificative, tot mai mulți șoferi din România caută soluții pentru a putea achita asigurarea fără să suporte întreaga sumă dintr-o singură plată. Una dintre variantele la care apelează este plata în rate.

În anumite situații, tarifele RCA sunt cu 20-30% mai mari comparativ cu cele practicate anul trecut. Evoluția prețurilor ridică probleme pentru proprietarii de mașini, mai ales că perspectivele pentru perioada următoare nu indică o reducere a presiunii asupra costurilor asigurărilor.

Scumpirea asigurărilor obligatorii se adaugă altor cheltuieli pe care șoferii trebuie să le suporte pentru utilizarea și întreținerea autoturismelor. Impozitele auto mai mari și creșterea prețurilor la carburanți au afectat deja bugetele proprietarilor de vehicule, iar polițele RCA reprezintă o nouă cheltuială importantă.

Un reper pentru evoluția pieței asigurărilor îl constituie tarifele de referință publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Acestea au înregistrat o creștere de aproximativ 12%, însă valorile nu sunt identice pentru toate categoriile de conducători auto.

Costul de referință este calculat în funcție de mai multe criterii, printre care vârsta șoferului, puterea motorului și locul în care este înmatriculat autoturismul. Diferențele dintre tarife pot fi considerabile, în special între București și Ilfov și celelalte județe ale țării.

Pentru un autoturism cu o putere a motorului cuprinsă între 76 și 100 kW, șoferii cu vârsta de până la 30 de ani au un tarif de referință de 4.760 de lei dacă mașina este înmatriculată în București sau Ilfov. Pentru aceeași categorie de conducători auto, valoarea stabilită pentru restul județelor este de 2.896 de lei.

Tarifele de referință sunt mai reduse pentru șoferii din categoria de vârstă 31-40 de ani. În cazul acestora, pentru autoturismele cu o putere cuprinsă între 76 și 100 kW, valoarea ajunge la 2.666 de lei în București și Ilfov, în timp ce în celelalte județe este de 1.634 de lei.

O situație diferită se regăsește în cazul conducătorilor auto care au depășit vârsta de 60 de ani. Pentru această categorie, tariful de referință este de 2.693 de lei în București și Ilfov și de 1.665 de lei în restul țării.

Valorile arată diferențele care există între categoriile de șoferi, în funcție de caracteristicile luate în calcul la stabilirea tarifelor. Vârsta conducătorului auto și zona de înmatriculare influențează semnificativ nivelul de referință al asigurării obligatorii.

Companiile de asigurări explică scumpirea polițelor RCA prin creșterea cheltuielilor pe care trebuie să le suporte pentru soluționarea dosarelor de daună. Printre factorii menționați se numără prețurile mai mari ale pieselor de schimb și costurile tot mai ridicate ale reparațiilor auto.

Un alt element invocat de asigurători este valoarea despăgubirilor acordate persoanelor care au fost victime ale accidentelor rutiere. Creșterea sumelor plătite pentru astfel de evenimente se reflectă, potrivit companiilor din domeniu, în costurile generale ale activității de asigurare.

Transportatorii au însă o poziție diferită și consideră că anumite majorări ale tarifelor nu sunt suficient de bine justificate. Reprezentanții industriei atrag atenția asupra impactului pe care scumpirea RCA îl are asupra cheltuielilor de operare și estimează că presiunea financiară va continua și în perioada următoare.

Aceștia anticipează noi creșteri ale prețurilor polițelor RCA începând de anul viitor, ceea ce ar putea aduce cheltuieli suplimentare atât pentru transportatori, cât și pentru ceilalți proprietari de autoturisme.

Pe fondul majorării tarifelor, tot mai mulți români aleg să își achite asigurarea obligatorie în rate. Varianta le permite să împartă costul poliței pe mai multe plăți, în loc să achite întreaga sumă deodată.

Această modalitate de plată este folosită de proprietarii de autoturisme care încearcă să gestioneze mai ușor cheltuielile generate de scumpirea asigurărilor. Pentru mulți șoferi, RCA-ul a devenit o cheltuială care trebuie planificată atent, în condițiile în care costurile legate de deținerea și utilizarea unei mașini au crescut simultan, potrivit Antena 3.