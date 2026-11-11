Scandal la procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Susținătorii s-au îmbrâncit cu jandarmii, iar fostul candidat a cerut să plece

Momente tensionate au avut loc miercuri, 11 noiembrie, la Curtea de Apel București, unde Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au prezentat pentru un nou termen în dosarul privind presupuse acțiuni împotriva ordinii constituționale. Susținătorii fostului candidat la alegerile prezidențiale au încercat să intre în sala de judecată și s-au îmbrâncit cu jandarmii. În timpul ședinței, Georgescu a solicitat să părăsească instanța și să fie reprezentat de avocat. Înaintea procesului, Potra a declarat că este convins că fostul candidat va fi eliberat din arest.

Procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra a fost marcat miercuri de incidente pe holurile Curții de Apel București, unde zeci de susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale au încercat să pătrundă în sala de judecată, deși toate locurile disponibile erau ocupate.

Numărul persoanelor care doreau să asiste la ședință a depășit capacitatea sălii, iar restricționarea accesului a provocat nemulțumiri. Jandarmii au încercat să explice condițiile de participare și să calmeze persoanele adunate în fața ușii.

Situația a degenerat după ce mai mulți susținători s-au îmbrâncit cu reprezentanții forțelor de ordine. În urma incidentelor, Jandarmeria a decis suplimentarea efectivelor prezente în zona de acces, pentru a preveni escaladarea conflictului.

Manifestanții au continuat să scandeze mesaje de susținere pentru Georgescu pe coridoarele instanței. În exteriorul clădirii s-au adunat alte persoane, unele purtând steaguri și pancarte, iar jandarmii au instalat garduri de protecție.

Deși ședința de judecată este publică, magistrații stabiliseră încă de la termenele anterioare că accesul spectatorilor este permis exclusiv în limita locurilor disponibile. Participanții au, de asemenea, obligația de a respecta liniștea necesară desfășurării procesului.

În timp ce pe holurile Curții de Apel București aveau loc incidentele dintre susținători și jandarmi, în sala de judecată se desfășura al patrulea termen al procesului în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt acuzați de implicare în acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Ședința fusese programată pentru 11 noiembrie, ora 13:30, după ce, la termenul din 27 octombrie, magistrații hotărâseră amânarea cauzei.

Georgescu a participat inițial la proces, însă ulterior a solicitat permisiunea judecătorului să părăsească sala și să fie reprezentat în continuare de avocatul său, potrivit Antena 3.

După formularea cererii, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost preluat de jandarmi și transportat înapoi în arest.

În cadrul ședinței, judecătorul le-a prezentat inculpaților opțiunile procedurale disponibile. Aceștia pot solicita judecarea cauzei în procedură simplificată, care presupune recunoașterea faptelor reținute în rechizitoriu, în condițiile prevăzute de lege, sau pot urma procedura obișnuită, în care sunt administrate probe și audiați martori.

Fiecare inculpat trebuie să își exprime individual opțiunea. Persoanele trimise în judecată pot formula declarații în apărarea lor sau pot decide să nu dea declarații până la un termen ulterior.

Horațiu Potra a făcut declarații înaintea începerii procesului, după ce a ajuns la sediul Curții de Apel București, unde a fost întrebat de jurnaliști despre situația juridică a fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Potra s-a declarat convins că se va întâlni cu Georgescu în sala de judecată și a respins acuzațiile formulate împotriva acestuia într-un dosar separat.

Întrebat despre ancheta în care fostul candidat este cercetat pentru înșelăciune, Potra a susținut că „e dosar politic”.

De asemenea, întrebat dacă Georgescu va reuși să scape de arestul preventiv, acesta a răspuns:

„Binînțeles că va scăpa”.

Declarațiile au fost făcute înainte ca Georgescu să ajungă la instanță, unde a fost adus sub escortă. La sosire, fostul candidat a fost întâmpinat de zeci de susținători, care au scandat:

„Fiți tare, domnule președinte” și „Dumnezeu vă iubește, domnule președinte”.

Călin Georgescu a fost transportat la Curtea de Apel București sub escortă deoarece se află în arest preventiv într-un dosar distinct, instrumentat de DIICOT, în care este cercetat pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Tribunalul București a dispus recent înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Hotărârea nu este însă definitivă, astfel că măsura arestului preventiv rămâne aplicabilă până la soluționarea căilor de atac și stabilirea definitivă a măsurii preventive.

Separat de dosarul privind presupusele acțiuni împotriva ordinii constituționale, Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General, la 2 iulie 2026, într-o cauză referitoare la promovarea publică a unor ideologii extremiste.

Procurorii îl acuză de promovarea cultului unor persoane responsabile de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de răspândirea ideilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Potrivit rechizitoriului, faptele ar fi fost comise în formă continuată, prin cinci acte materiale, în perioada 16 iunie 2020 – 16 mai 2025.

Anchetatorii susțin că Georgescu ar fi promovat în mod repetat asemenea idei prin interviuri, declarații și intervenții publice. Cele cinci momente indicate în documentele procurorilor sunt 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025.

În actul de sesizare a instanței, procurorii au prezentat motivele pentru care consideră că declarațiile fostului candidat ar fi avut caracter de promovare a ideologiei legionare.

„În mod concret, s-a reţinut că inculpatul a afirmat de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii ori postări în mediul online, consecvenţa sa ideologică pro-legionară/legăturile în mediul neolegionar cu promotori ai ideologiei neolegionare, cu scopul de a produce o schimbare de percepţie cu privire la încadrarea istorică a Mişcării Legionare într-o încercare de normalizare şi revitalizare a legionarismului şi a figurilor istorice conexate acestei ideologii, sens în care acesta a făcut mai multe afirmaţii cu caracter elogiativ/laudativ la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa”, au precizat procurorii.

În dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, Horațiu Potra a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, încălcarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea legislației privind materiile explozive, efectuarea de operațiuni neautorizate cu articole pirotehnice și instigare publică.

Conform acuzațiilor formulate de procurori, Potra și membrii grupării sale ar fi intenționat să participe la manifestațiile organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, pentru a provoca tulburări și acte de violență.

Anchetatorii susțin că strategia ar fi fost stabilită de Călin Georgescu împreună cu persoane din anturajul său, în cadrul unei întâlniri organizate la o fermă din Ciolpani, la scurt timp după anularea scrutinului.

Potrivit procurorilor, Horațiu Potra ar fi avut un rol de coordonare și mobilizare în cadrul presupusului plan de destabilizare a ordinii constituționale.

În aceeași cauză, Georgescu este acuzat și de comunicarea de informații false în formă continuată.

Instanța urmează să examineze probele și acuzațiile formulate împotriva inculpaților, vinovăția acestora nefiind stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă.