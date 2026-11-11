Mașinile pe benzină și diesel ar putea scăpa de interdicția de a mai fi vândute. Condiția care schimbă regulile în Europa

Interdicția privind vânzarea mașinilor noi cu motoare pe benzină și diesel, prevăzută pentru 2035, ar putea suferi modificări importante. O propunere susținută de Comisia pentru mediu a Parlamentului European ar permite comercializarea unor vehicule cu motoare termice și după acest termen, dacă acestea ar funcționa exclusiv cu combustibili regenerabili.

În anumite condiții, aceste automobile ar putea fi încadrate, din punct de vedere legislativ, în categoria vehiculelor cu emisii zero. Potrivit informațiilor publicate de Autoblog, propunerea nu reprezintă încă o decizie definitivă, ci o etapă din procesul legislativ european privind viitorul industriei auto. Inițiativa a primit susținerea Comisiei pentru mediu a Parlamentului European, în urma unui vot desfășurat pe 4 noiembrie.

Rezultatul votului a fost de 48 de voturi pentru, 30 împotrivă și două abțineri. Textul adoptat reprezintă un compromis politic între principalele grupuri implicate în negocieri: Partidul Popular European (PPE), socialiștii din S&D și liberalii din Renew Europe.

Potrivit legislației europene aflate în vigoare, din 2035, producătorii de automobile trebuie să atingă o reducere de 100% a emisiilor de CO₂ măsurate la țeava de eșapament pentru mașinile noi. Aplicarea acestei reguli ar elimina practic posibilitatea comercializării autoturismelor noi echipate cu motoare convenționale pe benzină și motorină.

În decembrie 2025, Comisia Europeană a propus o modificare a acestei ținte, prin reducerea procentului de la 100% la 90%. Europarlamentarii din Comisia pentru mediu au susținut însă o abordare diferită, care prevede o reducere de 87,5% față de nivelul emisiilor înregistrat în 2021.

Diferența până la ținta de 95% ar putea fi acoperită printr-un mecanism de credite acordate pentru utilizarea oțelului european produs cu emisii reduse. Astfel, producătorii auto ar putea compensa o parte din emisiile asociate vehiculelor prin contribuția la utilizarea unor materiale cu un impact climatic mai mic.

Pentru autoutilitare, propunerea prevede o reducere a obiectivului de la 2035 la 80%. Modificările ar introduce, așadar, mai multă flexibilitate pentru producătorii auto, fără să elimine integral cerințele privind reducerea emisiilor.

Una dintre problemele ridicate de această propunere este diferența dintre clasificarea oficială a vehiculelor și emisiile produse efectiv de motoarele acestora. Chiar dacă ar utiliza exclusiv combustibili regenerabili, motoarele termice ar continua să elimine gaze prin sistemul de evacuare.

Impactul asupra climei ar depinde în mare măsură de modul în care sunt produși combustibilii utilizați. Prin urmare, simpla folosire a unui carburant regenerabil nu înseamnă că vehiculul nu mai produce emisii la nivelul eșapamentului.

Există încă semne de întrebare și în privința disponibilității acestor combustibili, a prețurilor pe care le-ar putea avea și a infrastructurii necesare pentru distribuția lor. Aceste aspecte sunt importante pentru aplicarea unei eventuale excepții, deoarece utilizarea pe scară largă ar presupune existența unor cantități suficiente și a unei rețele de alimentare accesibile.

Raportorul propunerii, Massimiliano Salini, reprezentant al PPE, a descris votul drept „un moment de cotitură pentru industria auto europeană”. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile consideră însă că flexibilitatea prevăzută de text este în continuare prea limitată, în timp ce organizația Transport & Environment avertizează că, în acest scenariu, 39% dintre mașinile comercializate în Europa după 2035 ar putea avea motoare termice.

Una dintre cele mai importante noutăți ale propunerii este introducerea categoriei VEEF, prescurtare provenită din limba engleză pentru vehiculele care funcționează exclusiv cu combustibili eligibili. Această categorie ar putea permite menținerea unor mașini cu motoare termice pe piața europeană și după 2035.

Noua definiție ar extinde posibilitățile față de excepția discutată anterior, care viza în principal automobilele alimentate cu combustibili sintetici. Astfel, ar putea fi incluși și anumiți biocombustibili, însă criteriile tehnice care ar stabili exact ce tipuri de carburanți sunt acceptate nu au fost încă definite.

Condiția esențială este ca vehiculele respective să utilizeze exclusiv combustibilii eligibili. O mașină încadrată în categoria VEEF nu ar trebui să poată funcționa în mod obișnuit cu benzină sau motorină convențională.

Această cerință ar impune modificări tehnice din partea producătorilor auto. Sistemele de alimentare ar trebui concepute astfel încât să identifice și să blocheze utilizarea carburanților care nu respectă criteriile stabilite de legislație. Prin urmare, nu ar fi suficient ca un automobil cu motor termic obișnuit să fie alimentat ocazional cu un combustibil regenerabil pentru a beneficia de această clasificare.

Propunerea susținută de Comisia pentru mediu a Parlamentului European a generat reacții diferite și în rândul reprezentanților politici. Europarlamentarul român Mihai Tudose, din partea PSD, a declarat că inițiativa „poate fi doar un pas simbolic sau poate constitui un moment de cotitură”. Acesta își pune speranța în Consiliu, unde România și celelalte state cu o industrie auto importantă pot influența decizia finală.

Votul din comisia parlamentară nu modifică deocamdată legislația europeană. Textul trebuie să primească aprobarea plenului Parlamentului European, votul fiind programat pentru luna decembrie, după care urmează negocierile cu statele membre ale Uniunii Europene.

Franța și Germania se numără printre țările care susțin acordarea unei flexibilități mai mari industriei auto în privința obiectivelor de reducere a emisiilor. Pozițiile statelor membre vor conta în etapa negocierilor, înainte de stabilirea formei finale a reglementărilor.

Până la încheierea acestui proces legislativ, prevederile actuale rămân în vigoare, iar termenul de 2035 continuă să fie reperul stabilit pentru eliminarea emisiilor de CO₂ la țeava de eșapament în cazul autoturismelor noi.