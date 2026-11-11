AFIR a închis mai devreme o linie importantă de finanțare pentru fermieri. Cererile depuse au depășit de peste patru ori bugetul disponibil

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță epuizarea fondurilor disponibile pentru investițiile destinate consolidării exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, în cadrul intervenției DR-12. Cererile de finanțare depuse au depășit de peste patru ori bugetul disponibil, ajungând la peste 380 de milioane de euro, în condițiile în care alocarea financiară a fost de aproximativ 84,7 milioane de euro.

Fermierii au depus în total 2.078 de solicitări în cadrul componentei Alte sectoare, iar fondurile au fost epuizate înainte de termenul-limită stabilit pentru 2 decembrie 2026. Prin această intervenție, valoarea finanțării poate ajunge la 200.000 de euro pentru fiecare proiect, iar sprijinul nerambursabil acoperă maximum 80% din costurile eligibile pentru anumite categorii de beneficiari.

Fondurile disponibile prin intervenția DR-12, destinată investițiilor în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și ale fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, au fost epuizate integral pentru componenta Alte sectoare.

Potrivit AFIR, depășirea plafonului de depunere stabilit pentru această sesiune a determinat închiderea anticipată a perioadei în care puteau fi transmise solicitările de finanțare.

Sesiunea de depunere a cererilor pentru această componentă s-a desfășurat în perioada 6 octombrie – 11 noiembrie 2026. În acest interval, fermierii au transmis prin sistemul informatic al agenției 2.078 de cereri de finanțare, cu o valoare totală de 380.478.872 de euro.

În schimb, alocarea financiară stabilită pentru componenta Alte sectoare a fost de 84.794.824 de euro. Astfel, valoarea solicitărilor depuse a depășit de peste patru ori bugetul disponibil.

Deși termenul-limită inițial al sesiunii era 2 decembrie 2026, fondurile s-au epuizat înainte de această dată, ceea ce a dus la închiderea componentei.

„Fondurile alocate prin intervenţia DR-12 «Investiţii în consolidarea exploataţiilor tinerilor fermieri instalaţi şi a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani» pentru componenta «Alte sectoare» au fost epuizate integral înainte de data limită a sesiunii (2 decembrie 2026) ca urmare a cererilor de finanţare depuse on-line la Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale”, a transmis AFIR într-un comunicat.

Prin intervenția DR-12, valoarea finanțării poate ajunge până la 200.000 de euro pentru fiecare proiect. Procentul sprijinului nerambursabil diferă în funcție de categoria beneficiarilor. Pentru investițiile realizate de tinerii fermieri cu vârsta de până la 40 de ani, finanțarea poate acoperi maximum 80% din costurile eligibile.

În cazul celorlalte categorii de beneficiari, sprijinul acordat poate ajunge la maximum 65% din costurile eligibile ale investiției.

Programul urmărește consolidarea exploatațiilor agricole și susținerea investițiilor realizate de tinerii fermieri instalați, precum și de fermierii care au cel mult 45 de ani.

În timp ce componenta Alte sectoare a fost închisă anticipat din cauza epuizării bugetului, sesiunea de depunere a solicitărilor pentru sectorul zootehnic continuă.

Fermierii din acest domeniu pot transmite cereri de finanțare până la termenul-limită de 2 decembrie 2026 sau până la epuizarea fondurilor disponibile, în cazul în care bugetul va fi consumat înainte de această dată.

Potrivit informațiilor comunicate de AFIR, până în prezent au fost depuse solicitări de finanțare în valoare totală de peste 36 de milioane de euro pentru sectorul zootehnic.

Alocarea financiară pentru această componentă este de 84.794.824 de euro. Prin urmare, solicitările înregistrate până acum reprezintă o parte din bugetul disponibil, iar sesiunea rămâne deschisă în limita fondurilor existente.

Intervenția DR-12, intitulată Investiții în consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați și a fermierilor cu vârsta de până la 45 de ani, este inclusă în Planul Strategic PAC 2023-2027.

Finanțarea este asigurată de Comisia Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), precum și de Guvernul României prin Bugetul de Stat.

Planul Strategic PAC 2023-2027 este gestionat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Prin urmare, fermierii interesați de investiții în exploatațiile agricole trebuie să țină cont de diferența dintre cele două componente ale intervenției DR-12: fondurile pentru Alte sectoare au fost epuizate, în timp ce solicitanții din sectorul zootehnic mai pot depune proiecte până la 2 decembrie 2026, în limita bugetului disponibil.