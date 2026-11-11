Diana Șoșoacă este acuzată de două infracțiuni de ultraj. Ce au reținut procurorii în dosarul europarlamentarei

Europarlamentara Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, fiind acuzată de două infracțiuni de ultraj. Dosarul vizează un incident petrecut la 15 decembrie 2024, la locuința sa, unde doi polițiști s-au prezentat pentru a-i comunica o sancțiune contravențională. Potrivit procurorilor, europarlamentara ar fi adresat injurii și amenințări celor doi agenți. O parte dintre afirmațiile incriminate au fost făcute în timpul unei transmisiuni în direct pe rețelele de socializare.

Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată pentru două infracțiuni de ultraj, după ce procurorii au analizat comportamentul acesteia față de doi polițiști care s-au deplasat la domiciliul său pentru îndeplinirea unei proceduri legale.

Potrivit informațiilor prezentate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, incidentul a avut loc la 15 decembrie 2024, când doi agenți din cadrul unei secții de poliție din București au mers la locuința europarlamentarei pentru a-i înmâna un proces-verbal de sancționare contravențională.

Cei doi polițiști și-au comunicat identitatea și calitatea oficială, explicând motivul pentru care se aflau la adresa respectivă. Conform anchetatorilor, Diana Șoșoacă ar fi reacționat agresiv verbal, invocând funcția sa de membru al Parlamentului European.

Procurorii susțin că europarlamentara a repetat mai multe afirmații prin care și-a exprimat furia față de prezența agenților și a contestat demersul acestora.

„În acest context, aflându-se într-o vădită stare de surescitare, evidențiată de afirmațiile repetate «turbez de furie», inculpata, care s-a prevalat de calitatea sa de demnitar (evidențiată de afirmația «Eu sunt europarlamentar. Ce căutați la un europarlamentar acasă»), a început să manifeste un comportament agresiv față de polițiști”, se arată în rechizitoriul procurorilor.

Potrivit acuzațiilor, Diana Șoșoacă ar fi refuzat să primească procesul-verbal de contravenție și ar fi împiedicat polițiștii să afișeze documentul pe ușa locuinței, procedură pe care aceștia încercau să o îndeplinească.

După incidentul de la locuință, Diana Șoșoacă ar fi continuat comportamentul agresiv față de cei doi polițiști, urmărindu-i pe stradă și adresându-le expresii jignitoare, potrivit acuzațiilor formulate de procurori.

Anchetatorii au consemnat că europarlamentara ar fi folosit inclusiv expresiile „fir-ar mama lor de scârbe”, „mama voastră de nenorociți ordinari” și „scârbe nenorocite”.

Ulterior, aceasta ar fi formulat amenințări la adresa agenților în timpul unei transmisiuni în direct pe rețelele de socializare TikTok și Facebook. Declarațiile respective au fost incluse în materialul probator analizat de procurori.

În rechizitoriu sunt reproduse mai multe afirmații prin care europarlamentara ar fi amenințat că va recurge la violență fizică împotriva polițiștilor, inclusiv prin folosirea unei arme.

„În cursul transmisiei live, inculpata a folosit expresii ca: «Mamă, dacă… dacă, n-oi pune eu bâta pe ăștia până la urmă… de, de., m-am săturat», «Până la urmă cred că-mi iau armă. Cum se apropie unul de mine, îi zbor creierii. Deci nu mai… M-am săturat»; «Bă, deci într-o zi, cred că dau cu ei de toți pereții»; «O să angajăm niște bodyguarzi, mamă, să-i las acasă. Cum se apropie unul de ușă, pac, să-i zboare creierii»”, se menționează în rechizitoriu.

Potrivit anchetatorilor, cei doi polițiști au vizionat imaginile publicate pe rețelele de socializare și au perceput afirmațiile drept amenințări directe, care le-au provocat o stare puternică de temere.

Procurorii au stabilit că incidentul s-a produs în timp ce polițiștii își exercitau atribuțiile de serviciu, în legătură cu înmânarea unui proces-verbal de sancționare contravențională întocmit la 24 noiembrie 2024.

Documentul fusese emis după ce Diana Șoșoacă s-a filmat în cabina de vot, în timpul primului tur al alegerilor prezidențiale, și a distribuit public imaginile. Potrivit anchetatorilor, fapta a încălcat prevederile Legii nr. 370/2004 privind alegerea Președintelui României.

În urma finalizării cercetărilor, procurorul de caz a dispus trimiterea europarlamentarei în judecată, în stare de libertate, pentru două infracțiuni de ultraj.

Rechizitoriul a fost înaintat Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece dosarul în primă instanță. Trimiterea în judecată nu reprezintă o constatare a vinovăției, Diana Șoșoacă beneficiind de prezumția de nevinovăție pe parcursul procesului penal.