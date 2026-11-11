Avertizare meteo de ultimă oră! Ploi abundente și rafale de până la 90 km/h. Ce regiuni sunt vizate
Prognoza meteo. Sursa foto: Pexels
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de cod galben pentru mai multe regiuni din țară, unde sunt prognozate precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului.
ANM a emis noi alerte de cod galben de ploi și vânt puternic. Ce zone sunt vizate și cât durează avertizările
Avertizările intră în vigoare marți, 11 noiembrie, de la ora 22:00, și vizează atât zonele de vest și nord-vest, cât și mai multe regiuni din centrul, nordul și estul teritoriului.
Potrivit meteorologilor, primul interval de atenționare este cuprins între 11 noiembrie, ora 22:00, și 13 noiembrie, ora 22:00. Fenomenele vizate sunt ploile moderate cantitativ și intensificările temporare ale vântului, care vor afecta mai multe zone ale țării.
În vestul, nord-vestul și local în centrul României sunt prognozate precipitații însemnate, cantitățile de apă urmând să ajungă, în general, la 30-60 de litri pe metru pătrat. Evoluția fenomenelor meteorologice va fi diferită de la o regiune la alta, atât în ceea ce privește intensitatea precipitațiilor, cât și perioadele în care vântul va avea viteze mai mari.
Vânt puternic în mai multe regiuni ale țării
Meteorologii anunță că vântul va avea intensificări temporare în noaptea de joi spre vineri, 12/13 noiembrie, în zonele montane și în regiunile vestice. Ulterior, pe parcursul zilei de vineri, 13 noiembrie, fenomenele vor cuprinde și vestul, nordul, centrul și estul teritoriului.
Vitezele vântului vor ajunge, în general, la 40-60 km/h. La altitudini mari, rafalele vor fi mai puternice și vor putea depăși 70-90 km/h, potrivit prognozei ANM.
O altă atenționare meteorologică de cod galben vizează intervalul 11 noiembrie, ora 22:00 – 12 noiembrie, ora 22:00. Aceasta se referă la ploi însemnate cantitativ și este valabilă pentru Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și vestul Carpaților Meridionali.
Ploi de până la 50 l/mp și cantități mai mari la munte
În regiunile menționate, precipitațiile vor fi mai consistente, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 25-50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii avertizează că, izolat, în zona montană, se pot înregistra valori de peste 60 de litri pe metru pătrat.
Atenționarea pentru aceste regiuni se suprapune parțial cu intervalul mai extins de avertizare, care rămâne valabil până în seara zilei de 13 noiembrie, la ora 22:00. Astfel, vestul țării și zonele montane se numără printre regiunile vizate de ambele atenționări meteorologice.
ANM indică, prin aceste avertizări, două categorii principale de fenomene: precipitațiile moderate sau însemnate cantitativ și intensificările vântului. Cele mai mari cantități de precipitații sunt estimate în Banat, sudul Crișanei și în zonele montane din vestul țării, unde, pe arii restrânse, se pot depăși 60 l/mp.
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