Prognoza meteo, 11 noiembrie 2026. Ploile se extind în aproape toată țara. Vor fi rafale de 80 km/h

Vremea se schimbă treptat miercuri, 11 noiembrie. Temperaturile vor crește în unele regiuni, dar ploile se vor extinde pe timpul nopții în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță și rafale puternice la munte.

Prognoza meteo pentru miercuri, 11 noiembrie 2026. Valorile termice vor crește în vestul și sudul României, în timp ce în celelalte regiuni se vor menține apropiate de cele din ziua precedentă. Pe parcursul zilei, cerul va avea înnorări temporare și vor fi ploi slabe, local, în vestul, sudul și parțial în centrul țării. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 1 și 4 l/mp.

În cursul nopții, înnorările se vor extinde în majoritatea regiunilor. Va ploua în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în cea mai mare parte a Olteniei și Moldovei, local în Muntenia și izolat în Dobrogea. La altitudini foarte mari, precipitațiile vor putea fi mixte. În regiunile intracarpatice și la munte, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 20-25 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, în special în zona înaltă a Carpaților Orientali, unde rafalele vor atinge 60-80 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 5 și 18 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 și 11 grade, cu valori mai ridicate în vestul țării și pe litoral. Pe alocuri, dimineața și noaptea, se va forma ceață.

În București, cerul va prezenta înnorări temporare și trecător vor fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă sub 1 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 15 grade Celsius, iar minima se va situa între 6 și 7 grade. În cursul nopții se va forma ceață.

La munte, valorile termice vor crește ușor față de ziua precedentă. Cerul va avea înnorări temporare, iar în cursul zilei va ploua pe arii restrânse în masivele sudice și vestice.

Pe timpul nopții, precipitațiile se vor extinde, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp și, izolat, vor depăși 20-25 l/mp în Carpații Occidentali. La altitudini foarte mari, vor fi posibile precipitații mixte.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul zilei, în special în zona înaltă a Carpaților Orientali, unde rafalele vor atinge viteze de 60-80 km/h.