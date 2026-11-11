Exclusiv. Greșelile care îi pot lăsa pe români cu datorii după cumpărăturile de sărbători. Raul Durma, General Manager PayPo România, explică ce trebuie evitat

Cumpărăturile online din perioada Black Friday și a sărbătorilor de iarnă pot pune presiune asupra bugetului atunci când consumatorii amână plata mai multor produse. Suprapunerea obligațiilor financiare, nerespectarea scadențelor și retururile efectuate prea târziu sunt câteva dintre situațiile care pot crea probleme. Într-un interviu acordat Capital.ro, Raul Durma, General Manager PayPo România, a explicat ce greșeli ar trebui evitate și cum pot fi gestionate cumpărăturile cu plata amânată.

Perioadele cu reduceri și pregătirile pentru sărbători pot determina consumatorii să facă mai multe achiziții într-un interval scurt. Plata amânată permite achitarea produselor ulterior, însă fiecare comandă reprezintă o obligație financiară care trebuie luată în calcul.

Pe lângă respectarea termenelor scadente, un aspect important îl reprezintă retururile. Produsele trimise înapoi către comercianți pot figura temporar ca sume de plată dacă returul nu a fost încă procesat.

Raul Durma a explicat pentru Capital.ro ce recomandări are pentru persoanele care utilizează frecvent serviciile de plată amânată.

Capital.ro: Există riscul ca plata amânată să încurajeze cumpărăturile impulsive sau cheltuielile peste posibilitățile financiare ale consumatorilor? Ce recomandări aveți pentru persoanele care utilizează frecvent aceste servicii?

Raul Durma: Orice metodă de plată, fie că vorbim despre carduri bancare, numerar sau servicii BNPL, trebuie utilizată în mod responsabil. Considerăm că plata amânată nu încurajează, în sine, cumpărăturile impulsive, ci le oferă consumatorilor mai multă flexibilitate în gestionarea bugetului și libertatea de a alege momentul potrivit pentru achitarea cumpărăturilor.

La PayPo, responsabilitatea este integrată în modul de funcționare al serviciului. Fiecare tranzacție este evaluată individual, iar limitele de finanțare sunt adaptate profilului de risc și comportamentului de plată al fiecărui client. În plus, numărul ratelor este corelat cu valoarea achiziției, pentru a evita asumarea unor obligații lunare de plată disproporționate. Un rol important îl are și aplicația mobilă PayPo, care le oferă clienților control și transparență asupra obligațiilor financiare. Aceștia pot verifica oricând limita disponibilă, sumele de plată și termenele scadente și pot alege modalitatea de rambursare, astfel încât să își gestioneze plățile cât mai eficient.

Recomandarea noastră pentru consumatori este să privească serviciile BNPL ca pe un instrument de planificare a cheltuielilor, nu ca pe o extensie a bugetului disponibil. Este important să își evalueze obligațiile financiare existente, să aleagă termene de plată compatibile cu veniturile lor și să profite de posibilitatea de a achita integral suma în primele 30 de zile, fără costuri suplimentare.

Capital.ro: Ce se întâmplă dacă un client returnează un produs achiziționat prin intermediul PayPo, dar plata nu a fost încă efectuată sau a fost achitată doar parțial? Cum se recuperează sumele și ce obligații mai are consumatorul?

Raul Durma: Unul dintre avantajele importante ale PayPo este simplitatea procesului de retur, care le oferă clienților mai multă flexibilitate și elimină necesitatea blocării propriilor fonduri pentru produsele pe care decid să nu le păstreze.

Dacă un client returnează integral o comandă înainte de efectuarea plății, obligația de plată este anulată automat, după confirmarea returului de către comerciant. În cazul unui retur parțial, valoarea produselor returnate este scăzută din suma datorată, astfel încât clientul achită doar produsele pe care alege să le păstreze. Dacă plata a fost deja efectuată, integral sau parțial, sumele care trebuie rambursate sunt returnate în contul bancar sau pe cardul utilizat pentru plată. PayPo gestionează direct compensarea financiară cu magazinul partener, fără ca utilizatorul să fie nevoit să se ocupe de acest proces.

Practic, clientul beneficiază de libertatea de a comanda, de a evalua produsele și de a le returna, fără ca fondurile proprii să îi fie blocate pe parcursul procesului de cumpărare. Ne dorim ca experiența de retur să fie la fel de simplă și transparentă ca cea de cumpărare, iar clientul să plătească exclusiv pentru produsele pe care decide să le păstreze.

Capital.ro: În apropierea Black Friday și a sărbătorilor de iarnă, perioade în care de regulă cumpărăturile online se intensifică, ce greșeli financiare ar trebui să evite românii care aleg plata amânată?

Raul Durma: Black Friday și sărbătorile de iarnă sunt perioade în care consumatorii pot beneficia de oferte atractive, iar plata amânată le oferă flexibilitatea de a-și organiza cumpărăturile fără a utiliza imediat fondurile proprii. Este important însă ca această flexibilitate să fie însoțită de o bună planificare a cheltuielilor.

Prima noastră recomandare este ca utilizatorii să opteze pentru perioada de 30 de zile, în care cumpărăturile pot fi achitate integral, fără costuri suplimentare. Este important ca aceștia să urmărească termenele scadente și să își planifice plățile în funcție de veniturile disponibile. Un alt aspect important este gestionarea retururilor. Recomandăm clienților să returneze din timp produsele pe care nu doresc să le păstreze, astfel încât magazinele să aibă suficient timp pentru procesarea retururilor înainte de scadența plății. În acest fel, pot fi evitate situațiile în care o comandă returnată, dar încă neprocesată de magazin, figurează temporar ca sumă de plată.

De asemenea, le recomandăm consumatorilor să urmărească valoarea cumulată a cumpărăturilor, nu doar costul fiecărei achiziții în parte, și să evite suprapunerea obligațiilor de plată, care ar putea pune presiune asupra bugetului. Este util, totodată, să verifice dacă reducerile sunt reale și dacă produsele achiziționate răspund unor nevoi concrete, nu doar atractivității unei oferte limitate în timp.

Aplicația mobilă PayPo este un instrument deosebit de util mai ales în aceste perioade, deoarece le permite utilizatorilor să verifice rapid sumele de plată și termenele scadente, precum și să activeze notificările de plată. Astfel, chiar și atunci când fac mai multe cumpărături într-un interval scurt, clienții pot păstra o imagine clară asupra obligațiilor lor financiare.