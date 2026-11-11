Scandal după declarațiile lui Nicușor Dan despre AUR. Petrișor Peiu îl acuză că a mințit sau a acoperit o intervenție străină: A fost retrogradat la rolul de bufon

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, l-a criticat dur pe Nicușor Dan, după declarațiile acestuia referitoare la posibilitatea ca partidul AUR să ajungă la guvernare și la efectele pe care o asemenea schimbare le-ar fi avut asupra ratingului de țară al României. Într-un mesaj publicat pe Facebook, senatorul a susținut că șeful statului fie a făcut afirmații neadevărate, fie a dezvăluit existența unei intervenții externe în politica internă a României.

Reacția lui Petrișor Peiu vine după ce Nicușor Dan a afirmat că instalarea AUR la guvernare ar fi dus, într-o singură săptămână, la retrogradarea ratingului de țară. Liderul senatorilor AUR consideră că o asemenea certitudine nu poate avea decât două explicații: fie șeful statului a făcut o afirmație falsă, fie a primit asigurări din partea uneia dintre agențiile internaționale de rating.

În mesajul publicat pe Facebook, Petrișor Peiu a subliniat faptul că declarațiile lui Nicușor Dan ridică semne de întrebare privind modul în care sunt luate deciziile politice în România.

Senatorul AUR a prezentat două scenarii. În primul, Nicușor Dan ar fi făcut afirmații neadevărate în legătură cu riscul retrogradării ratingului de țară în cazul unei guvernări AUR. În opinia lui Peiu, o asemenea situație ar fi descalificantă pentru șeful statului, pe care l-a comparat ironic cu un personaj politic istoric, Carol al II-lea, și l-a caracterizat ulterior drept bufon.

Al doilea scenariu prezentat de liderul senatorilor AUR este acela în care șeful statului nu ar fi mințit. În această ipoteză, Peiu susține că agențiile de rating ar putea avea un rol direct în desemnarea guvernelor din România, cu participarea sau complicitatea șefului statului. Senatorul consideră că o asemenea situație ar reprezenta sfârșitul suveranității naționale.

„Ieri, președintele Nicușor Dan a mințit cu buna știință sau a acoperit o intervenție străină directă în politica internă. Dan a afirmat: ,, AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară.” O asemenea siguranță nu poate veni decât fie dintr-o mare minciună , fie dintr-o asigurare a vreuneia dintre agențiile de rating. Dacă Nicușor Dan a mințit, este descalificant și tocmai a fost retrogradat de la rolul de Carol al II-lea la rolul de bufon. Dacă Nicușor Dan nu a mințit rezultă că agențiile de rating numesc guvernele în România cu complicitatea chiar a șefului statului și înseamnă sfârșitul suveranității naționale”, a scris Petrișor Peiu pe Facebook.

Pentru a-și susține argumentația, Petrișor Peiu a făcut referire și la cazul ambasadorului american la Atena, Kimberly Guilfoyle.

Senatorul AUR a amintit că diplomatul american a demisionat imediat și și-a încheiat cariera diplomatică după ce doar sugerase că a contribuit la demiterea guvernului de la București.

Pornind de la acest exemplu, Peiu a ridicat întrebarea privind eventualele consecințe pentru reprezentanții agențiilor de rating, în cazul în care s-ar confirma că aceștia au intervenit în desemnarea noului guvern de la București.

„Atunci când doar a sugerat că a contribuit la demiterea guvernului de la București, ambasadorul american la Atena, Kimberly Guilfoyle a demisionat imediat și si-a încheiat cariera diplomatică. Ce ar trebui sa facă reprezentanții agențiilor de rating dacă este adevărat ca ei au intervenit în desemnarea noului guvern de la București?”, a notat liderul senatorilor AUR.

În finalul mesajului, Petrișor Peiu a criticat ceea ce consideră a fi esența discursului susținut de Nicușor Dan. În interpretarea senatorului, declarațiile lui Nicușor Dan transmit că votul popular și configurația parlamentară nu mai au importanță în stabilirea guvernării.

Liderul senatorilor AUR consideră că o asemenea perspectivă este incompatibilă cu principiile unei democrații. În concluzia mesajului său, acesta a afirmat că Nicușor Dan a compromis demnitatea funcției prezidențiale, indiferent dacă declarațiile sale au fost neadevărate sau dacă ar fi fost complice la o eventuală intervenție externă în politica internă a României.

„Oricum, esența discursului lui Nicușor Dan de ieri este următoarea: nu contează nici votul popular, nici aritmetica parlamentară ci doar capacitatea de a minți a președintelui sau voința unor depersonalizate agenții de rating! Și asa ceva este inacceptabil intr-o democrație. Nicușor Dan, mincinos sau complice , a compromis total demnitatea funcției de președinte”, a conchis Petrișor Peiu.

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