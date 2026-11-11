Prețuri carburanți miercuri, 11 noiembrie. Unde se găsește cea mai ieftină benzină și motorină din România

Prețurile la carburanți înregistrau noi valori miercuri, 11 noiembrie, potrivit datelor publicate de platforma Peco Online. Șoferii care caută cele mai mici tarife pot găsi benzină la 7,76 lei pe litru în județul Mureș, în timp ce cel mai mic preț afișat pentru motorină este de 10,75 lei pe litru, într-o stație din județul Constanța.

Conform informațiilor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară era comercializată la prețul de 7,76 lei pe litru, la stația Petrolium din localitatea Iernut, județul Mureș. Stația este situată pe strada Tudor Vladimirescu, numărul 2, pe drumul european E60.

În ceea ce privește motorina, cel mai mic preț identificat miercuri, 11 noiembrie, era de 10,75 lei pe litru. Acest tarif era afișat de stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, situată pe DN39, cod poștal 905350.

Potrivit datelor publicate de platformă, cele mai mici prețuri identificate la nivel național pentru cele două tipuri de carburanți erau disponibile în stații din județele Mureș și Constanța.

Platforma a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele orașe ale țării. Clasamentul cuprinde cinci municipii, selectate în funcție de numărul de locuitori: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, cel mai mic preț la benzină era de 9,78 lei pe litru, în timp ce motorina costa cel puțin 10,81 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif identificat era de 4,74 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina avea un preț minim de 9,78 lei pe litru, iar motorina putea fi găsită la 10,79 lei pe litru. GPL-ul era comercializat la un preț minim de 4,73 lei pe litru.

La Timișoara, cel mai mic preț la benzină era de 9,76 lei pe litru, iar motorina costa 10,78 lei pe litru. În cazul GPL-ului, tariful minim ajungea la 4,78 lei pe litru.

În Iași, șoferii puteau găsi benzină la 9,78 lei pe litru și motorină la 10,81 lei pe litru. GPL-ul avea un preț minim de 4,78 lei pe litru.

În Constanța, benzina costa cel puțin 9,78 lei pe litru, iar motorina avea un preț minim de 10,81 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat era de 4,76 lei pe litru.

Oraș Benzină (lei/litru) Motorină (lei/litru) GPL (lei/litru) București 9,78 10,81 4,74 Cluj-Napoca 9,78 10,79 4,73 Timișoara 9,76 10,78 4,78 Iași 9,78 10,81 4,78 Constanța 9,78 10,81 4,76

Datele arată că, dintre cele cinci orașe analizate, Timișoara avea cel mai mic preț minim la benzină, de 9,76 lei pe litru, și la motorină, de 10,78 lei pe litru. În schimb, cel mai ieftin GPL putea fi găsit în Cluj-Napoca, la 4,73 lei pe litru.